Elon Musk este cel mai bogat om din lume. Foto: Getty Images

Elon Musk a declarat, într-un interviu pentru The New York Times, că și soldații ruși care luptă în Ucraina merită mai multă compasiune, nu doar cei ucraineni. Miliardarul a spus că mulți au fost înrolați forțați și trimiși pe front. Musk a adăugat că s-a mers prea mult pe ideea că Ucraina este „bună” şi Rusia „rea”, potrivit Agerpres.

„Ar trebui să aveţi empatie nu doar pentru băieţii ucraineni care mor, ci şi pentru cei ruşi pentru că sunt înrolaţi şi forţaţi să meargă pe acel front,” a declarat Musk în interviu pentru cotidianul american.

Șeful SpaceX și Tesla a spus că se propagă o viziune prea simplistă asupra conflictului.



„Cred că s-a mers prea mult pe ideea aceasta de Ucraina bună şi Rusia rea. Tot ceea ce se face ruşilor este scuzabil. Este un lucru urât şi o poziţie groaznică de adoptat”, a declarat Musk, adăugând că se chinuie să înţeleagă „care este lucrul corect de făcut.”



Elon Musk a preluat, de asemenea, o parte retorica Rusiei pentru a justifica invazia din februarie 2022.



„Este adevărat că, din perspectiva unei invazii, Rusia este agresorul, dar este adevărat şi că noi, americanii, am organizat o lovitură de stat pentru a răsturna preşedintele ales democratic, prorus, al Ucrainei”, a spus el.

Miliardarul a făcut referire la înlăturarea preşedintelui Viktor Ianukovici în 2014, care a fugit în Rusia după luni de proteste şi confruntări letale între demonstranţi şi forţele de securitate.



„Sună ca şi cum aş căuta scuze Rusiei, dar nu o fac”, a adăugat Musk.



El a atras atenția, de asemenea, asupra rolul sistemului de internet prin satelit Starlink al companiei sale SpaceX în sprijinirea armatei Ucrainei. „A existat un singur sistem pe care nu au putut să îl dezactiveze şi acesta a fost Starlink. Şi dacă nu ar fi avut Starlink, întregul lor front s-ar fi prăbuşit”, a spus Elon Musk.

Cel mai bogat om din lume se află în aceste zile la Shenzen, unde l-a însoțit pe Donald Trump la summitul istoric organizat de președintele Chinei, Xi Jinping, la care este invitat și Vladimir Putin.