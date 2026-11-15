Zelenski cere Statelor Unite și lui Musk să ridice restricțiile Starlink și să se situeze „de partea corectă a istoriei”

3 minute de citit Publicat la 22:32 15 Noi 2026 Modificat la 22:33 15 Noi 2026

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Președintele Volodimir Zelenski a spus că „un serviciu crucial de internet prin satelit al SUA funcționează încă prea lent și afectează capacitatea Ucrainei de a opri atacurile rusești”. Problema vitezei sistemului Starshield, un serviciu Starlink de nivel militar deținut de Elon Musk și furnizat Ucrainei de guvernul SUA, durează deja de săptămâni întregi. Zelenski a declarat că le-a cerut oficialilor „să colaboreze cât mai îndeaproape posibil” cu guvernul SUA și cu compania lui Musk. „Este important să fim de partea corectă a istoriei”, a spus el, potrivit BBC News.

„Contăm pe ridicarea acestor restricții. Protecția vieților și a infrastructurii energetice a Ucrainei înainte de iarnă depinde direct de acest lucru”, a spus Zelenski.

Ucraina folosește serviciul normal Starlink pentru comunicațiile pe câmpul de luptă, în timp ce Starshield este folosit pentru interceptarea rachetelor și dronelor în spațiul aerian al Ucrainei.

Problema restricțiilor de viteză a fost identificată pentru prima dată în octombrie. Aceasta a dus la relatări contradictorii atât din partea lui Elon Musk, cât și a președintelui american Donald Trump.

Musk a spus că guvernul SUA este responsabil, deoarece Starshield era controlat de ei, dar Trump a negat că este responsabil și a spus că i-a spus proprietarului miliardar să „o repare”.

Problemele de conexiune au coincis cu o confruntare diplomatică tensionată între Zelenski și Trump pe tema atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere din Rusia.

Trump a declarat că atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, despre care Kievul consideră că sunt cruciale pentru stoparea principalei surse de venituri pentru efortul de război al Moscovei, au împins prețurile globale în sus.

Duminică, Zelenski a declarat că Ucraina se luptă să intercepteze dronele rusești cu reacție care vizează substațiile electrice, deoarece „restricțiile privind viteza de operare a terminalelor Starshield de-a lungul liniei frontului și în teritoriile ocupate temporar sunt încă în vigoare”.

„Dronele noastre interceptoare pierd conexiunea cu operatorii lor la o viteză de 161 km/h și pur și simplu nu pot ajunge din urmă «șahedele» (n.r. - dronele Shahed) rusești cu reacție”, a spus el.

Vineri, Zelenski a declarat că limitele de viteză de aproximativ 160 km/h au fost aplicate pe rețeaua rutieră de luni, dar numai în zonele ocupate de Rusia și nu în întreaga Ucraină.

„Are deja implicații politice. Dacă impuneți restricții acolo, recunoașteți deja parțial teritoriile ocupate temporar ca nefiind ale noastre”, mai spunea el, potrivit New York Times.

Ucraina s-a confruntat, de asemenea, cu o lipsă de interceptoare Patriot fabricate în SUA, utilizate pentru a se apăra împotriva rachetelor rusești, o situație pe care Rusia a exploatat-o ​​pentru a intensifica atacurile asupra țintelor ucrainene.

Ucraina a anunțat că Rusia a afectat infrastructura energetică din Zaporjie și din regiunile Sumî, Odesa, Jîtomîr și Kirovohrad, în cursul nopții și până duminică dimineață. De asemenea, a lovit și infrastructura feroviară din regiunile Dnipro, Harkov și Zaporjie.

„Două persoane au fost ucise într-un atac asupra unei instalații de infrastructură din Mena”, regiunea Cernihiv, a declarat guvernatorul Veaceslav Chaus.

De asemenea, au fost efectuate mai multe atacuri asupra instalațiilor energetice din regiune. Între timp, Ucraina a anunțat că a efectuat atacuri asupra unei uzine petrochimice și a unei rafinării de petrol din orașul Nijnekamsk, din centrul Rusiei.

„În noaptea de 15 noiembrie, unități ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei au ajuns la Nijnekamsk, în Tatarstan. Două întreprinderi care alimentează războiul rusesc cu materii prime și combustibil au fost atacate”, a anunțat el.

Alte atacuri ucrainene au ucis o persoană în Taganrog, un oraș portuar industrial de lângă graniță, a declarat guvernatorul regional, Iuri Sliusar.

În regiunea ocupată Luhansk, un șofer de camion și o femeie în vârstă au fost, de asemenea, uciși, a declarat Leonid Pasechnik, liderul regional instalat de Moscova.

Între timp, Estonia a anunțat că își va închide granițele cu Rusia începând cu 1 decembrie, în urma unui presupus sabotaj eșuat asupra unei companii de apărare.

Opt persoane au fost arestate în urma unei tentative de incendiere a Threod Systems, un producător de drone.

Autoritățile estoniene spun că au primit ordin de la serviciul de informații militare GRU al Rusiei să încerce să comită atacul. Rusia nu a comentat.

„Rusia trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile împotriva Estoniei vin cu consecințe”, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna.