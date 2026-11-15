Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, vizând în special Odesa. Sunt zeci de victime, morți și răniți, în toată țara

Regiunea ucraineană Odesa a fost ținta unui atac rusesc masiv, direcționat către obiective civile și infrastructura energetică, relatează Kyiv Independent, duminică, citându-l pe guvernatorul Oleg Kiper. Potrivit acestuia, loviturile efectuate de Rusia au ucis patru persoane și au rănit alte 69 în toată țara, în ultimele 24 de ore.
Russia launched an overnight attack on civilian infrastructure in Odesa region, injuring six people and leaving around 41,000 households without power. The strike hit a DTEK energy facility and damaged homes, a school, and a gas pipeline. Videos: Ukrainian Information Service https://t.co/cEQ1Nwrzrr— KyivPost (@KyivPost) November 15, 2026
Una dintre lovituri a vizat o instalație energetică aparținând companiei ucrainene DTEK. Aproximativ 41.000 de familii din regiunea Odesa au rămas temporar fără energie electrică. Atacurile asupra instalațiilor electrice fac parte din strategia rusă de a produce cât mai multe daune populației civile, în prag de iarnă.
În total, în noaptea de 14 spre 15 noiembrie, rușii au lansat 132 de drone de atac cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei, dintre care 78 cu propulsie reactivă, au comunicat Forțele Aeriene ucrainene. Apărarea Kievului a interceptat 106 drone. Au fost înregistrate impacturi ale dronelor în 20 de locații.
Russia has once again attacked peaceful cities in Ukraine. ▪️Zaporizhzhia: six people were injured as a result of Russian airstrikes, including a two-year-old child. Private houses, garages, and cars were damaged. ▪️Odesa region: six people were injured as a result of a Russian attack on Chornomorsk. Energy infrastructure, an administrative building, a gas pipeline, and neighboring residential buildings were damaged. ▪️ Zhytomyr region: the Zhytomyr and Cherniakhiv communities came under Russian drone strikes. Private houses and energy infrastructure were damaged. ▪️ Kirovohrad region: Russia attacked an industrial infrastructure facility. Fires broke out at two locations. No casualties were reported, thankfully.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 15, 2026
În regiunea Cernihiv, doi bărbați, cu vârste de 42 și 45 de ani, au fost uciși într-un atac rusesc asupra infrastructurii critice din orașul Mena, a precizat guvernatorul Viaceslav Ceaus. Un alt bărbat, în vârstă de 33 de ani, a fost rănit în același atac, a adăugat oficialul.
În regiunea Dnipropetrovsk, Rusia a atacat patru districte folosind drone, o rachetă și artilerie. O persoană a fost ucisă, iar alte 13 au fost rănite, printre acestea numărându-se și un copil de șapte ani, a declarat guvernatorul Oleksandr Hanjha.
În regiunea Harkov, forțele ruse au lovit capitala regională și alte 13 localități, rănind cinci persoane, a anunțat guvernatorul Oleh Sinegubov. Poliția Națională a comunicat că un bărbat în vârstă de 67 de ani a fost ucis într-un atac asupra satului Borova.
În regiunea Zaporojie, 32 de oameni, inclusiv patru copii, au fost răniți în urma raidurilor rusești din ultimele ore, potrivit autorităților locale. În acest interval, trupele ruse au efectuat 877 de atacuri asupra a 48 de localități din regiune.
În regiunea Sumî, forțele ruse au lansat aproape 60 de atacuri asupra a 28 de localități, rănind cinci persoane, a transmis administrația militară regională. În Donețk, atacurile rusești au rănit patru persoane. În regiunea Kirovograd, o dronă rusească a lovit o casă, rănind trei persoane, iar în regiunea Jîtomîr, infrastructura energetică a fost vizată de un atac, însă nu au fost înregistrate victime în rândul civililor, conform oficialităților locale.
This past week alone, Russia has used more than 2,300 attack drones, 1,590 aerial bombs, and 15 missiles of various types against Ukraine. Brutal strikes that are difficult to counter. Overnight and into this morning, the Russians targeted energy infrastructure in Zaporizhzhia and the Sumy, Odesa, Zhytomyr, and Kirovohrad regions. Railway infrastructure in the Dnipro, Kharkiv, and Zaporizhzhia regions also came under attack. Russia also carried out strikes on the Donetsk and Kyiv regions. Sixteen people have been reported injured. The Russians are targeting substations with “shaheds.” And many of these strikes are getting through because restrictions on the operating speed of Starshield terminals along the front line and in the temporarily occupied territories are still there. Our interceptor drones lose connection with their operators at a speed of 161 kilometers per hour (100 miles per hour) and simply cannot catch up with Russian jet-powered “shaheds.” We are counting on these restrictions being lifted. The protection of lives and Ukraine’s energy infrastructure ahead of winter directly depends on this. The teams of the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Defense, and the Presidential Office have been instructed to work as closely as possible with the American side and SpaceX. It is important to be on the right side of history. It is essential to help Ukraine. Thank you to everyone who supports our defense.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2026