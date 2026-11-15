Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, vizând în special Odesa. Sunt zeci de victime, morți și răniți, în toată țara

3 minute de citit Publicat la 15:11 15 Noi 2026 Modificat la 15:42 15 Noi 2026

Salvatori intervenind la Odesa după atacurile rusești. Sursă foto: Volodimir Zelenski via X

Regiunea ucraineană Odesa a fost ținta unui atac rusesc masiv, direcționat către obiective civile și infrastructura energetică, relatează Kyiv Independent, duminică, citându-l pe guvernatorul Oleg Kiper. Potrivit acestuia, loviturile efectuate de Rusia au ucis patru persoane și au rănit alte 69 în toată țara, în ultimele 24 de ore.

Russia launched an overnight attack on civilian infrastructure in Odesa region, injuring six people and leaving around 41,000 households without power. The strike hit a DTEK energy facility and damaged homes, a school, and a gas pipeline. Videos: Ukrainian Information Service https://t.co/cEQ1Nwrzrr — KyivPost (@KyivPost) November 15, 2026

Una dintre lovituri a vizat o instalație energetică aparținând companiei ucrainene DTEK. Aproximativ 41.000 de familii din regiunea Odesa au rămas temporar fără energie electrică. Atacurile asupra instalațiilor electrice fac parte din strategia rusă de a produce cât mai multe daune populației civile, în prag de iarnă.

În total, în noaptea de 14 spre 15 noiembrie, rușii au lansat 132 de drone de atac cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei, dintre care 78 cu propulsie reactivă, au comunicat Forțele Aeriene ucrainene. Apărarea Kievului a interceptat 106 drone. Au fost înregistrate impacturi ale dronelor în 20 de locații.

Russia has once again attacked peaceful cities in Ukraine. ▪️Zaporizhzhia: six people were injured as a result of Russian airstrikes, including a two-year-old child. Private houses, garages, and cars were damaged. ▪️Odesa region: six people were injured as a result of a Russian attack on Chornomorsk. Energy infrastructure, an administrative building, a gas pipeline, and neighboring residential buildings were damaged. ▪️ Zhytomyr region: the Zhytomyr and Cherniakhiv communities came under Russian drone strikes. Private houses and energy infrastructure were damaged. ▪️ Kirovohrad region: Russia attacked an industrial infrastructure facility. Fires broke out at two locations. No casualties were reported, thankfully. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 15, 2026

În regiunea Cernihiv, doi bărbați, cu vârste de 42 și 45 de ani, au fost uciși într-un atac rusesc asupra infrastructurii critice din orașul Mena, a precizat guvernatorul Viaceslav Ceaus. Un alt bărbat, în vârstă de 33 de ani, a fost rănit în același atac, a adăugat oficialul.

În regiunea Dnipropetrovsk, Rusia a atacat patru districte folosind drone, o rachetă și artilerie. O persoană a fost ucisă, iar alte 13 au fost rănite, printre acestea numărându-se și un copil de șapte ani, a declarat guvernatorul Oleksandr Hanjha.

În regiunea Harkov, forțele ruse au lovit capitala regională și alte 13 localități, rănind cinci persoane, a anunțat guvernatorul Oleh Sinegubov. Poliția Națională a comunicat că un bărbat în vârstă de 67 de ani a fost ucis într-un atac asupra satului Borova.

În regiunea Zaporojie, 32 de oameni, inclusiv patru copii, au fost răniți în urma raidurilor rusești din ultimele ore, potrivit autorităților locale. În acest interval, trupele ruse au efectuat 877 de atacuri asupra a 48 de localități din regiune.

În regiunea Sumî, forțele ruse au lansat aproape 60 de atacuri asupra a 28 de localități, rănind cinci persoane, a transmis administrația militară regională. În Donețk, atacurile rusești au rănit patru persoane. În regiunea Kirovograd, o dronă rusească a lovit o casă, rănind trei persoane, iar în regiunea Jîtomîr, infrastructura energetică a fost vizată de un atac, însă nu au fost înregistrate victime în rândul civililor, conform oficialităților locale.