„Radiații, atacuri chimice și lupte de stradă”. Haos în Rusia și Ucraina după un atac cibernetic care a lovit sistemele de urgență

4 minute de citit Publicat la 08:51 02 Noi 2026 Modificat la 08:51 02 Noi 2026

Locuitorii Kievului au fost țintiți de mesaje false cu alerte nucleare și de atacuri chimice. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Atât Rusia cât și Ucraina au fost ținta unor atacuri cibernetice în noaptea de duminică spre luni, iar țintite au fost mai ales sistemele lor de alertare pentru cazuri de urgență, relatează BBC. Situația este încă în desfășurare, însă din informațiile care există până acum pare că cei care au piratat sistemele au intenționat să creeze haos și au transmis alerte false prin ambele sisteme, inclusiv unele care păreau să indice un atac nuclear.

Aplicația ucraineană de avertizare în caz de raid aerian a emis alerte false de nivel roșu în întreaga țară. Unii locuitori, inclusiv din Kiev, au primit și avertizări privind pericole de radiații, atacuri chimice și lupte de stradă.

Ucraina a anulat alertele în mai puțin de o oră, iar autoritățile au publicat clarificări. Câteva ore mai târziu, Rusia a anunțat că și aplicația sa de alertare a fost atacată, dar a precizat că aceasta reprezintă doar un serviciu „auxiliar”, care completează sirenele și celelalte mijloace de avertizare.

Nu era clar cât de răspândite au fost alertele false în Rusia. Un grup ucrainean de spionaj a revendicat transmiterea către utilizatorii din Rusia a unor avertizări false privind atacuri nucleare.

Alertele false au fost transmise cu doar câteva minute înainte de expirarea unui armistițiu local din regiunea Herson, aflată pe linia frontului din Ucraina. Armistițiul intrase în vigoare marțea trecută și s-a încheiat oficial duminică, la ora 23:00.

Forțele Aeriene Ucrainene au reacționat rapid după ce aplicația de avertizare în caz de raid aerian a transmis pentru scurt timp alerte false, inclusiv una care anunța un pericol de radiații în capitala Kiev.

„Aplicația Air Alarm a fost probabil ținta unei intervenții ostile. Nu există niciun pericol de radiații! Păstrați-vă calmul și urmăriți informațiile pe care le publicăm pe canalul nostru”, au transmis autoritățile militare ucrainene pe Telegram.

Agenția Centrală de Informații a Ucrainei a anunțat că aplicația Air Alert a suferit o defecțiune și a îndemnat populația să consulte alte surse de informare pentru a verifica situația privind eventualele amenințări de atacuri aeriene.

Aplicația beneficiază de sprijinul ministerului transformării digitale din Ucraina și îi informează instantaneu pe utilizatori despre declanșarea și încetarea alertelor de securitate.

Atacul cibernetic are loc imediat după expirarea armistițiului din Herson

Avertizările false au fost transmise cu doar câteva minute înainte de expirarea armistițiului din orașul ucrainean Oleșki, aflat în apropierea liniei frontului și sub ocupație rusă din 2022.

Armistițiul de șase zile, o raritate în acest război, a permis evacuarea a sute de persoane din Oleșki, în baza unui acord negociat cu ajutorul Melaniei Trump și al papei Leon al XIV-lea.

A fost cel mai îndelungat armistițiu respectat de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Cu toate acestea, luptele vor fi probabil reluate în Oleșki, pentru că ambele tabere se acuză reciproc că au profitat de această perioadă pentru a-și consolida forțele de pe front. Totuși, misiunea umanitară a generat și un anumit optimism.

Oficialii de la Kiev consideră că aceasta ar putea duce la „soluții sistemice” și ar putea „deschide calea către noi progrese în procesul de pace”.

Iana Lantratova, care a coordonat operațiunea din Oleșki din partea Rusiei, a declarat că cele două țări au convenit să desfășoare „misiuni umanitare regulate”.

Însă, potrivit purtătorului de cuvânt al lui Vladimir Putin, Kremlinul consideră că asemenea operațiuni sunt separate de procesul de pace.

Ucraina le cere locuitorilor să ignore „mesajele ciudate”

Centrul pentru Comunicare Strategică al Ucrainei a acuzat Rusia că se află în spatele atacului cibernetic, într-o postare publicată pe Twitter.

Centrul a publicat o imagine cu unele dintre avertizările apărute în aplicația ucraineană de alertare în caz de raid aerian și le-a cerut locuitorilor să „ignore” eventualele „mesaje ciudate” primite prin intermediul acesteia.

Oleksandr Merejko, președintele comisiei pentru afaceri externe a parlamentului ucrainean, a declarat pentru BBC că atacul nu a provocat panică sau reacții extreme.

Merejko a explicat că ucrainenii, în special locuitorii Kievului, sunt obișnuiți cu „alerte practic neîntrerupte”. „În al doilea rând, mesajul era în limba rusă, ceea ce a trezit imediat suspiciuni”, a spus el.

„Este un incident foarte neplăcut, dar face parte din războiul cibernetic, iar oamenii din Ucraina înțeleg acest lucru. Asemenea incidente sunt posibile, iar noi suntem destul de bine pregătiți pentru astfel de situații”, a adăugat Merejko, membru al partidului Servitorul Poporului, condus de președintele Volodimir Zelenski.

Alerte false și în Rusia

Alerta falsă transmisă prin aplicația rusească de avertizare în caz de urgență îi informa pe utilizatori că „focoase nucleare montate pe P1-Suns o dronă de atac ucraineană au fost lansate către toate regiunile Rusiei”.

Mesajul începea cu un avertisment potrivit căruia locuitorii „riscă să aibă parte de senzații tari” și îi îndemna „să facă de urgență provizii alimentare pentru trei săptămâni și să se ascundă”.

Rusia și Ucraina se atacă reciproc

Rusia și Ucraina au lansat noi atacuri reciproce asupra infrastructurii energetice.

Rusia a anunțat că dronele au lovit în cursul nopții o „întreprindere industrială” la est de Moscova, identificată de presa ucraineană drept rafinăria de petrol din Kstovo.

Guvernatorul regiunii ruse Nijni Novgorod, unde se află rafinăria din Kstovo, a relatat că un atac „masiv” cu drone a avut loc în timpul nopții și în cursul dimineții.

Gleb Nikitin a declarat că atacul a provocat pagube importante și a avertizat asupra unor posibile întreruperi ale alimentării cu energie electrică și reduceri ale furnizării apei calde. Potrivit acestuia, o femeie a fost rănită de resturile unei drone doborâte.

Forțele ucrainene au atacat în repetate rânduri instalații petroliere și de gaze din Rusia, ca ripostă la atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a lovit infrastructura energetică din patru regiuni în noaptea de sâmbătă, lăsând sute de mii de locuințe fără curent electric. Potrivit Reuters, Zelenski a descris intensitatea acestor atacuri drept „foarte ridicată”. Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în unele zone, duminică.