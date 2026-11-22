Tragedie în Munții Maramureșului: un ucrainean a murit după ce a trecut ilegal granița, alți doi au fost salvați

1 minut de citit Publicat la 16:34 22 Noi 2026 Modificat la 16:34 22 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Facebook/Salvamont Hunedoara

Un cetățean ucrainean și-a pierdut viața în Munții Maramureșului, după ce s-ar fi rătăcit împreună cu alți doi bărbați într-o zonă greu accesibilă de lângă graniță. Cei doi tovarăși ai săi au fost găsiți în viață de o echipă formată din polițiști de frontieră și salvamontiști, notează Agerpres.

Informația a fost făcută publică duminică de Alina Petraru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației.

O femeie a anunțat Centrul Operațional de Coordonare al ITPF că trei ucraineni s-ar fi rătăcit pe munte, în apropierea frontierei, după ce ar fi trecut ilegal din Ucraina în România. Femeia a mai spus că unul dintre ei abia se mai putea deplasa.

„A fost declanşată o acţiune de căutare şi salvare, la care au participat doi poliţişti de frontieră din cadrul Sectorul Poliţiei de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte, cu o autospecială, precum şi trei lucrători ai Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, cu două autospeciale. În timpul acţiunii, echipele de căutare au identificat pe direcţia localităţii Repedea, în imediata apropiere a frontierei de stat, pe doi dintre cetăţenii ucraineni, iar la scurt timp l-au descoperit şi pe cel de-al treilea, însă, din păcate, era fără semne vitale”, a declarat Alina Petraru.

Salvatorii au avut de înfruntat condiții grele. Potrivit purtătorului de cuvânt, căutările au avut loc într-o zonă montană greu de ajuns, acoperită de un strat gros de zăpadă.

Cazul este acum anchetat de poliție.

„Cercetările în cauză sunt efectuate de către lucrători ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş”, a mai precizat Alina Petraru.