MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia. Ce trebuie să facă românii ale căror zboruri de luni sunt anulate din cauza grevei

1 minut de citit Publicat la 16:13 22 Noi 2026 Modificat la 16:13 22 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Cei care au de zburat luni spre sau dinspre Belgia trebuie să se aștepte la anulări și întârzieri masive. Controlorii de trafic aerian intră în greva națională, iar Ministerul Afacerilor Externe i-a avertizat pe români să-și verifice zborurile înainte de a pleca spre aeroport, notează Agerpres.

„În data de 23 noiembrie 2026, în intervalul orar 07:00 - 21:00 (ora locală), sunt anunţate perturbări majore ale traficului aerian pe aeroporturile belgiene, ca urmare a participării controlorilor de trafic aerian la greva naţională”, au precizat oficialii MAE, duminică.

Cel mai mare aeroport al țării, Bruxelles-Zaventem, a anunțat deja că majoritatea zborurilor programate luni, atât la plecare, cât și la sosire, vor fi anulate.

MAE a explicat că „potrivit informaţiilor comunicate de furnizorul belgian de servicii de navigaţie aeriană, Skeyes, în intervalul menţionat nu vor putea fi asigurate serviciile obişnuite de control al traficului aerian pe aeroporturile din Belgia. Vor fi menţinute doar serviciile minime necesare gestionării situaţiilor de urgenţă şi a zborurilor esenţiale pentru siguranţă”.

Pasagerii români sunt sfătuiți să afle situația exactă a zborului direct de la compania aeriană cu care călătoresc, pentru că acestea au obligația să-i anunțe pe cei afectați și să le spună ce variante au la dispoziție.

Informații actualizate pot fi găsite și pe site-urile oficiale ale celor două aeroporturi principale, Bruxelles-Zaventem (https://www.brusselsairport.be/) și Charleroi (https://www.brussels-charleroi-airport.com/en).

Problemele nu se opresc la aeroport. MAE atrage atenția că, din cauza grevei, și transportul public din Belgia va funcționa cu dificultate, așa că deplasările prin oraș ar putea dura mai mult decât de obicei.

Românii care au nevoie de ajutor pot suna la Ambasada României de la Bruxelles, la numerele +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 și +32 (0) 2 343 6935. Apelurile ajung la Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde operatorii răspund non-stop.

Pentru situațiile cu adevărat urgente sau deosebit de dificile există și un număr de permanență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.

MAE le recomandă, de asemenea, celor care călătoresc să urmărească paginile https://bruxelles.mae.ro/ și https://www.mae.ro/. Ministerul amintește că românii care pleacă în străinătate pot folosi și aplicația „Călătoreşte informat”, unde găsesc informații și sfaturi utile de călătorie.