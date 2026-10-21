WSJ: Elon Musk a decis să limiteze accesul Ucrainei la Starlink fără să consulte Casa Albă, susțin oficiali americani

Elon Musk ar fi decis în 14 octombrie să limiteze accesul Ucrainei la versiunea militară a Starlink, fără să consulte Casa Albă, au declarat marți oficiali americani pentru The Wall Street Journal. Foto: Getty Images

Elon Musk ar fi decis în 14 octombrie să limiteze accesul Ucrainei la versiunea militară a Starlink, fără să consulte Casa Albă, au declarat marți oficiali americani pentru The Wall Street Journal.

O altă sursă susține însă că Musk a vorbit înainte cu oficiali de rang înalt din administrație și chiar cu președintele Trump.

Versiunea militară a serviciului, numită Starshield, este vitală pentru Ucraina, care o folosește pentru a opera atât drone de atac, cât și drone de interceptare.

După limitarea impusă, orice obiect care zbura cu peste 160 km/h nu se mai putea conecta la Starshield, ceea ce a perturbat operațiunile cu drone.

"Starlink este un serviciu comercial, deținut și controlat de SpaceX. Poate fi folosit doar în scopuri civile sau defensive, nu pentru acțiuni militare ofensive, pentru că acest lucru nu ar fi potrivit pentru o companie comercială", a scris Musk.

Trump, care îl critică tot mai des pe Zelenski pentru că refuză negocierile de pace, a negat categoric, la fel ca alți oficiali ai administrației, orice implicare a SUA.

"Nu eu am făcut asta. Nu am făcut absolut nimic de genul ăsta. De fapt, din ce știu, nici nu cred că a fost încetinit, am verificat chiar azi-dimineață", a spus Trump vineri, la plecarea de la Casa Albă spre un eveniment electoral în Georgia. "Nu știu dacă a fost cineva. Eu nu am fost și nu cred că a fost Elon."

Reuters și The Telegraph au relatat versiuni diferite despre cine poartă, de fapt, responsabilitatea: Musk sau Casa Albă.

Un oficial al administrației a declarat însă pentru The Post, joia trecută, că "a fost o inițiativă pe cont propriu a Pentagonului și nu e prima dată când se întâmplă asta în cazul Ucrainei", negând implicarea directă a Casei Albe.

Luna trecută, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, l-a numit pe Musk într-un grup de experți care analizează viitorul tehnologiilor militare, numit Project Meridian. Din același grup mai fac parte Palmer Luckey, fondatorul Anduril, și Newt Gingrich, fost președinte al Camerei Reprezentanților.

"Mesajul a venit de la guvern", a insistat Zelenski. "Nu știu de la cine anume sau din ce departament. A fost un mesaj al guvernului american să se limiteze viteza. Iar tehnic, SpaceX a făcut-o", a adăugat el.

Secretarul de stat Marco Rubio a negat marți că ar fi existat vreo întrerupere, fie a serviciilor Starlink, fie a informațiilor transmise Kievului.

"Am văzut pe cineva din guvernul ucrainean spunând că oameni din Ucraina mor pentru că SUA le refuză informații", a spus, vizibil iritat, Rubio. "Este scandalos și revoltător. Pur și simplu nu este adevărat.”

Despre întreruperile Starlink, Rubio a explicat: "Din câte știm, dacă s-a întâmplat ceva pe 13 și pe 18, a fost o problemă tehnică. Nu a existat nicio directivă americană de a nu-i avertiza din timp despre atacuri. Le oferim în continuare aceleași avertizări ca întotdeauna."

Situația a fost complicată și de acordul încheiat de Trump cu Rusia pe 9 octombrie, prin care SUA cumpără motorină rusească pentru export. Ucraina acuză că banii vor finanța războiul lui Vladimir Putin, în timp ce Trump susține că măsura va reduce prețul carburantului la nivel mondial.