Elon Musk dă vina pe Administrația Trump pentru restricționarea Starlink în Ucraina

Elon Musk a negat miercuri că ar fi cerut încetinirea rețelei militare Starshield în Ucraina. Foto: Getty Images

Elon Musk a sugerat, miercuri, că Administrația Trump este în spatele restricționării Starshield, sistemul de comunicații prin rețeaua de sateliți Starlink destinat utilizării militare, în Ucraina, relatează BBC. Într-un comentariu la o postare a fostului ministru al Apărării de la Kiev, Mihailo Fedorov, în care acesta anunța că se restaurează conexiunea la serviciul de comunicații, fondatorul SpaceX a scris că sistemele Starshield sunt „deținute și controlate de guvernul SUA”, iar orice limitare a accesului este decisă de armata americană și de președintele SUA.

Oficialii de la Kiev au semnalat că conexiunea prin satelit se întrerupe în timpul zborului, la viteze de 110–120 km/h, ceea ce îngreunează controlul dronelor și a dus la anularea unor operațiuni militare, și l-au acuzat pe Elon Musk că le-a restricționat accesul la Starlink.

„Este comparabil cu un atac nuclear împotriva noastră. Toate operațiunile sunt suspendate. Mulți dintre noi vor plăti cu viața”, a declarat un ofițer ucrainean cu experiență.

Elon Musk a negat miercuri că ar fi cerut încetinirea rețelei militare Starshield în Ucraina. Miliardarul a făcut, de asemenea, distincţie între Starshield, utilizat de Ucraina pentru comunicaţiile sale pe front, şi Starlink, care este limitat la uz civil.

Fondatorul SpaceX, compania care dezvoltă ambele sisteme, a dat vina pe Administrația Trump pentru orice restricționare.



„Sistemele Starshield sunt deţinute şi controlate de guvernul american. Orice limitări de lăţime de bandă sau de utilizare sunt decise de armata americană şi, în cele din urmă, de preşedintele american. Starlink este un serviciu comercial deținut și controlat de SpaceX. Folositea Starlink este limitată la civili sau la activități defensive și nu poate fi folosit pentru acțiuni militare ofensvie”, a scris el pe rețeaua socială X.

Starshield systems are owned and controlled by the US government. Any limits on speed or usage are decided by the US military and ultimately POTUS. Starlink is a commercial service owned and controlled by SpaceX. Usage of Starlink is limited to civilian or defensive activities and cannot be used for offensive military action, as doing so would be inappropriate for a commercial company. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2026

Elon Musk a făcut aceste afirmații într-un comentariu la o postare a fostului ministru al Apărării de la Kiev, Mihailo Fedorov, care anunța că este restaurată conexiunea și îi mulțumea pentru sprijin.



