Polonia îl acuză pe Elon Musk că face „jocuri politice” cu Starlink, în Ucraina: „Suntem cu ochii pe tine”

2 minute de citit Publicat la 16:38 14 Oct 2026 Modificat la 16:38 14 Oct 2026

Elon Musk s-a folosit în trecut de influența companiilor sale pentru a influența jocul politic. Foto: Getty Images

Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, l-a întrebat, miercuri, pe Elon Musk dacă „face jocuri politice” cu Starlink în Ucraina, după ce guvernul ucrainean a anunțat că SpaceX, compania condusă de miliardar, a impus limite asupra unor servicii în Ucraina, perturbând astfel misiunile dronelor de luptă, informează Reuters, citat de Agerpres.

Polonia a amintit că achită abonamentul Starlink pentru Ucraina, serviciu vital pentru ghidarea atacurilor cu drone cu rază lungă de acțiune în zonele ocupate din sudul și estul Ucrainei și care au făcut ravagii asupra logisticii rușilor.

„Hei, Elon Musk, om mare, iar te joci de-a politica folosindu-ți produsele?” a scris Sikorski într-o postare pe X. „În calitate de clienți europeni, suntem cu ochii pe tine”, a adăugat șeful diplomației poloneze. Nu a existat o reacție imediată din partea lui Musk la această postare.

Expresia ironică „om mare” face trimitere la o dispută extrem de publică pe rețelele sociale dintre Sikorski, Musk și secretarul de stat american, Marco Rubio, din 2025, când șeful Tesla și SpaceX i-a spus lui Sikorski: „Taci, om mărunt”.

Conflictul respectiv a izbucnit după ce Musk a declarat că „întreaga linie a frontului din Ucraina s-ar prăbuși dacă eu aș dezactiva” sistemul Starlink.

Ulterior, Musk a declarat că, „indiferent cât de mult aș dezaproba politica Ucrainei, Starlink nu își va opri niciodată terminalele... Nu am face niciodată așa ceva și nici nu l-am folosi ca monedă de schimb”.

Kremlinul intervine în discuție

În dispută a intervenit și purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, care a susținut că sateliții Starlink „nu ar trebui folosiți niciodată în scopuri militare”.

„În general, cel mai bine ar fi ca tehnologii atât de extraordinare precum Starlink să nu fie folosite în scopuri militare”, a declarat reprezentantul statului agresor.

Reprezentantul Kremlinului a spus că nu este la curent cu posibila limitare a serviciilor Starlink pentru armata ucraineană „mai mult decât s-a publicat în mass-media”.

„Vedem multe informații despre aceasta. Pe de o parte, există declarații că ajutorul se menține. Pe de altă parte, există declarații despre anumite limitări tehnologice și despre faptul că livrarea anumitor informații către partea ucraineană a fost întreruptă”, a menționat el.

Dmitri Peskov a spus că Rusia „ține cont de ele, dar este prea devreme pentru a trage concluzii și pentru moment se bazează pe ceea ce apare în știri”.

Nou conflict Ucraina-Trump

Miercuri, mai multe surse apropiate guvernului ucrainean au denunțat faptul că serviciul pe care sateliții americani Starlink, gestionați de compania SpaceX, îl oferă armatei ucrainene a fost restricționat în timpul nopții.

Elon Musk a criticat faptul că Volodimir Zelenski a ignorat cererile repetate ale lui Donald Trump de a pune capăt atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Administrația Trump a amenințat Ucraina că va întrerupe furnizarea de informații către armata ucraineană, așa cum a făcut pentru o scurtă perioadă în martie 2025, dacă președintele Zelenski continuă să ordone atacuri asupra rafinăriilor rusești.

Președintele ucrainean a semnalat încă de luni seara două cazuri în care aliații Ucrainei, care de obicei îi transmit informații importante despre lansările de rachete balistice rusești, nu au avertizat Ucraina din timp despre un atac, ceea ce afectează în mod grav capacitatea de reacție a ucrainenilor.

Cel mai recent atac din noaptea de marți spre miercuri a lovit una din cele mai importante centrale electrice din Kiev.

„Se pare că administrația Trump știa de planurile Rusiei de a ataca sistemul energetic ucrainean și a închis ochii intenționat la aceasta”, a scris Andri Kovalenko, ofițer al armatei ucrainene și șef al Centrului împotriva dezinformării din cadrul Consiliului pentru Securitate Națională al Ucrainei.