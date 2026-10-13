Politico: Noua dilemă a lui Zelenski: Să-l înfrunte pe Trump, sau să se replieze? „E de înțeles că e frustrat, dar sunt și dezavantaje”

Donald Trump și Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Volodimir Zelenski are dreptul să fie supărat: într-o lună oribilă pentru ucraineni, înaintea unei ierni care se anunță a fi una geroasă, „afacerea foarte mare și importantă” a lui Donald Trump de a achiziționa milioane de tone de motorină din Rusia lui Putin nu putea veni într-un moment mai prost. Însă liderul de la Kiev nu dă semne că ar asculta solicitările de la Washington de a „opri, dracului, atacurile” asupra infrastructurii energetice a Rusiei, informează Politico.

Planul președintelui SUA de a ridica sancțiunile impuse Moscovei pentru a permite importurile de motorină a venit ca un pumn în stomac pentru majoritatea ucrainenilor confruntați zilnic cu atacurile în valuri de drone cu reacție și rachete balistice care fac tot mai multe victime în rândul civililor.

Întrebarea pentru Zelenskyy este cât de supărat își poate permite, de fapt, să fie.

„Este de înțeles că își arată frustrarea, dar există și dezavantaje”, a spus, pentru Politico, Tim Willasey-Wilsey, fost diplomat britanic și cercetător la Institutul pentru Studii Strategice de la Londra (RUSI)

Președintele ucrainean a numit acordul lui Trump cu Rusia drept o „decizie slabă” și „un cadou pentru Putin” care va finanța războiul Moscovei.

Mai mult, într-un gest de provocare, Zelenski a aprobat noi atacuri cu drone asupra rafinăriile rusești, ceea ce l-a făcut pe Trump să ceară înlocuirea lui Zelenski din funcția de președinte.

Chiar și fostul președinte Petro Poroșenko, un rival politic înverșunat, l-a apărat pe Zelenski față de apelul lui Trump de a-l înlocui.

„Dacă cineva are nevoie de un nou lider, acea persoană este Rusia”, a spus Poroșenko în comentarii. „Pentru mine, întrebarea principală este simplă: Suntem mai aproape de un armistițiu complet și necondiționat? Aceasta este singura perspectivă prin care ar trebui evaluată orice acțiune.”

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Tonul mai dur reflectă frustrarea crescândă de la Kiev, mai ales față de președintele SUA. Reziliența apărării Ucrainei și noile inovațiil în materie de drone și rachete i-au sporit încrederea lui Zelenskyy și capacitatea de a riposta.

Willasey-Wilsey crede că Zelenski se gândește că Trump ar putea ieși slăbit după alegerile „midterm”, de la mijlocul mandatului, din Congresul SUA, de luna viitoare.

În același timp, liderul ucrainean riscă să-l provoace pe Trump să taie sprijinul vital de informații al SUA sau să îl preseze pe Elon Musk să dezactiveze serviciul de internet Starlink al SpaceX, de care armata Ucrainei depinde mult.

Willasey-Wilsey a avertizat că Zelenski subestimează „cât de periculos ar putea fi un Trump rănit” pentru Ucraina.

În același timp, notează Politico, capacitatea lui Trump de a forța Kievul să ajungă la un acord de pace cu Rusia s-a diminuat, potrivit expertei în politică externă Nathalie Tocci: după ce a retras deja cea mai mare parte a sprijinului american, Trump și-a redus influența asupra Ucrainei și Europei. În același timp, e puțin probabil ca Trump să suspende schimbul de informații pentru Kiev, deoarece „dacă (acest schimb) presupune și o sumă de bani, nu-mi pot imagina că (Trump) ar stopa acest lucru,” a spus experta în relații internaționale citată de Politico.