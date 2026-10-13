Rușii au atacat blocuri din Harkov și Kiev cu rachete de tip Banderol. Oamenii au fost prinși sub dărâmături

1 minut de citit Publicat la 08:00 13 Oct 2026 Modificat la 08:05 13 Oct 2026

Rușii au atacat blocuri din Harkov și Kiev cu rachete de tip Banderol. FOTO: Profimedia Images

Rușii au atacat luni seară un bloc dintr-un cartier din Harkov, Ucraina, iar una dintre scările clădirii, cu cinci etaje, s-a prăbușit complet. Opt persoane au fost rănite, iar echipele de salvare caută oameni aflați sub dărâmături, a transmis primarul Ihor Terehov, scrie The Moscow Times. Un atac similar a avut loc și în Kiev, iar două oameni au fost uciși.

Terehov a avertizat că bilanțul victimelor ar putea crește.

După impact, la fața locului a izbucnit un incendiu, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Harkov, Oleh Sînegubov.

Unul dintre răniți, un tânăr de 19 ani, este în stare gravă, cu arsuri severe.

Orașul a fost lovit în total cu drone-rachetă de tip „Banderol”, toate în districtele Holodnohirskîi și Șevcenkivskîi, a precizat Terehov. Atacul a avariat peste șase case și mai multe blocuri de locuințe.

Tot luni seară, dronele rusești au lovit și Kievul. Un bloc cu 25 de etaje din districtul Darnîțkîi a fost bombardat, iar două persoane și-au pierdut viața, a anunțat primarul capitalei, Vitali Kliciko. Mai multe persoane sunt rănite.

La Kiev, Rusia a lansat șase rachete balistice luni seară, lovind instalații de transport și depozite la câteva ore după ce o dronă a lovit un complex rezidențial.

Un bloc cu 25 de etaje din districtul Darnîțkîi a fost bombardat, iar două persoane și-au pierdut viața, a anunțat primarul capitalei, Vitali Kliciko. Mai multe persoane sunt rănite.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că rachetele balistice au vizat mai multe districte în jurul orei 22.10, ora locală. Radarul ucrainean a detectat rachetele care se apropiau, dar armata a declarat că nu a primit nicio informație prealabilă despre lansările de pe teritoriul rus.

Forțele Aeriene au declarat că investighează circumstanțele, deși tipurile de rachete nu au fost încă stabilite.