Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt președinte”

Volodimir Zelenski și Donald Trump. sursa foto: Getty

Președintele Donald Trump a cerut, sâmbătă, schimbarea președintelui Ucrainei și a declarat că, alături de actualul șef al statului, Volodimir Zelenski, nu se poate ajunge la un acord, scrie The Moscow Times.

„Cred că a venit momentul ca Ucraina să-și găsească un nou președinte. Eu propun să aibă un nou lider, care să fie capabil să încheie înțelegeri”, a declarat președintele american sâmbătă, în fața jurnaliștilor, la Casa Albă. Potrivit lui Trump, Zelenski a avut numeroase ocazii să oprească războiul, dar „dintr-un motiv sau altul, nu o face niciodată”.

BREAKING: Trump on Ukraine: I think it's time for Ukraine to get a new president. https://t.co/uHlLLw56aL — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Liderul de la Casa Albă a criticat și atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, spunând că Kievul a ignorat avertismentul său de a lăsa în pace livrările de motorină. „I-am spus lui Zelenski: «Fă tot ce vrei, dar nu te atinge de motorină». Și ce face el? Se duce și lovește exact motorina. Poate să facă tot ce vrea, numai asta nu”, a declarat Trump. În opinia sa, prin aceste atacuri asupra industriei petroliere rusești, Zelenski vrea „să creeze probleme întregii lumi”, inclusiv fermierilor americani.

Declarațiile vin după ce Trump a convenit cu președintele rus Vladimir Putin asupra exportului de motorină rusească în SUA și pe alte piețe, deși Moscova interzisese încă din iulie exporturile de motorină, din cauza atacurilor armatei ucrainene asupra rafinăriilor.

Vineri, în timpul negocierilor americano-ucrainene de la Miami, reprezentanții lui Trump le-au transmis ucrainenilor că îi vor priva de informațiile de intelligence americane dacă vor continua atacurile asupra rafinăriilor rusești, potrivit unor surse citate de Axios, Financial Times și Deutsche Welle.

Trump consideră că loviturile asupra rafinăriilor rusești împing în sus prețurile carburanților în Statele Unite. CNN scrie însă, citând experți din piață, că livrările rusești ar putea avea doar un efect de scurtă durată și nu vor influența semnificativ piețele mondiale ale motorinei.

„Ce mă interesează cel mai mult este de unde va avea [Rusia] motorină. Rusia nu are probleme cu exportul. Are probleme cu rafinăriile”, a declarat pentru Financial Times Michelle Brouhard, șefa departamentului de politici și riscuri geopolitice al companiei Kpler.

SUA amenință Ucraina că oprește schimbul de informații dacă nu încetează atacurile asupra rafinăriilor rusești

Oficialii americani au intensificat presiunile asupra Ucrainei pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești și au amenințat că vor întrerupe schimbul vital de informații de intelligence, în timp ce Donald Trump anunța un acord cu Moscova pentru eliberarea motorinei rusești pe piața mondială, scrie Financial Times.

Echipa de negociatori a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit vineri, timp de aproape opt ore, cu reprezentanții lui Trump la Miami, unde ar fi trebuit să discute despre modalitățile prin care Rusia poate fi convinsă să pună capăt războiului.

Întâlnirea a fost însă deturnată atunci când echipa ucraineană a fost luată prin surprindere de anunțul lui Trump că a încheiat un acord cu Vladimir Putin pentru eliberarea motorinei, potrivit a trei persoane care au cunoștință directă de discuții.

În timpul întâlnirii, emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au adus în discuție posibilitatea ca schimbul de informații să fie întrerupt dacă Kievul nu ține cont de avertismentul Washingtonului de a opri atacurile, potrivit unor surse familiarizate cu subiectul.

„A fost o cerere fermă din partea POTUS”, a declarat pentru Financial Times unul dintre ucrainenii implicați în negocieri, referindu-se la Trump.

Ucraina folosește informațiile americane pentru a efectua aceste atacuri, în încercarea de a tăia o sursă vitală de venituri pentru economia de război a Moscovei.

Un înalt oficial ucrainean a declarat, după anunțul lui Trump, că Kievul va continua.

„Vom arde rafinăriile (rusești)”, a spus oficialul. Câteva ore mai târziu, forțele ucrainene au lovit terminalul petrolier Iug Rusi din Rostov-pe-Don, potrivit autorităților ruse.

Același oficial a adăugat că echipa ucraineană și-a scurtat vizita, renunțând la a doua rundă de discuții programată pentru sâmbătă.

Witkoff a scris pe X că discuțiile de la Miami au fost „productive” și au ajutat la identificarea unor domenii pe care echipele le-ar putea explora în continuare. El a precizat că părțile au convenit să-și continue eforturile diplomatice.

Trump a cerut în repetate rânduri ca Zelenski să oprească atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune, din cauza impactului asupra pieței globale a motorinei și a efectelor resimțite de consumatorii americani. Președintele SUA și emisarii săi sunt tot mai frustrați de faptul că Ucraina le ignoră cererile.

O persoană familiarizată cu negocierile a spus că relația dintre SUA și Ucraina se îmbunătățise, însă refuzul Kievului de a opri atacurile i-a lăsat un gust amar lui Trump. În ciuda tensiunilor, negociatorii de la Miami au lucrat la o propunere de pace care ar putea fi trimisă Rusiei înainte de iarnă, a mai spus sursa.

La întâlnirea de vineri, Witkoff și Kushner i-au informat pe omologii lor ucraineni că SUA se pregătesc să ridice sancțiunile asupra motorinei rusești și că Moscova intenționează să renunțe la interdicția de export, potrivit unei alte persoane familiarizate cu discuțiile.

Oficialii ucraineni au considerat nedreaptă cererea ca Kievul să oprească unilateral atacurile, fără ca Moscovei să i se ceară același lucru, și au transmis acest mesaj părții americane, potrivit altor surse familiarizate cu discuțiile. Un înalt oficial ucrainean a spus că această mișcare „a distrus complet încrederea” dintre cele două părți.

Evoluțiile au stârnit furie în Ucraina, unde atacurile rusești cu rachete și drone au ucis peste 80 de oameni începând de miercuri. Un atac cu bombe planante asupra orașului Zaporojie a ucis sâmbătă cel puțin 17 civili, printre care trei copii, au anunțat autoritățile ucrainene.

Sâmbătă după-amiază, rachete balistice și drone cu motor cu reacție rusești au atacat Kievul. Sirenele au răsunat în timp ce explozii zguduiau capitala ucraineană, iar apărarea antiaeriană a doborât cel puțin o dronă deasupra unui cartier dens populat.

„Ce înseamnă să permiți Rusiei să vândă produse petroliere s-a auzit cel mai clar chiar acum, la Kiev”, a declarat Zelenski după atac. „Alegerea Rusiei este războiul. Și vor fi gata să-l încheie doar atunci când vor simți că le scade capacitatea de a prelungi războiul”.

El a adăugat că „fiecare miliard de dolari în plus pe care [Rusia] îl poate câștiga din exporturi va fi cheltuit exclusiv pe procurarea și importul de componente și echipamente critice pentru fabricarea armelor, pe modernizarea (dronelor de atac), pe producția de rachete și pe recrutarea și mai multor mercenari”.

„Semnalele pe care Rusia le-a primit” prin acordul lui Trump i-au sugerat lui Putin că Moscova „poate pur și simplu să continue atacurile”, iar ceea ce trebuie acum sunt „semnale puternice” din partea SUA că nu poate face asta, a spus Zelenski.

„Decizia președintelui Trump subminează serios reputația SUA și credibilitatea sa ca președinte, pentru că această decizie ar putea duce la consolidarea mașinii de război rusești”, a declarat Oleksandr Merejko, președintele comisiei de politică externă a parlamentului ucrainean.

El a spus că Putin „încearcă să-l facă pe Trump complice” la războiul său împotriva Ucrainei și că „acordul privind motorina este un pas periculos în această direcție”.

„Suspendarea sancțiunilor asupra motorinei rusești îi oferă Moscovei mai multe venituri pentru a purta războiul... Nu este momentul să relaxăm presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu o va face”, a declarat Kaja Kallas, șefa diplomației europene.

În urmă cu un an, Trump încuraja Ucraina să lovească mai puternic rafinăriile rusești, ca parte a unui efort coordonat de slăbire a economiei lui Putin și de aducere a acestuia la masa negocierilor.

La acea vreme, el spunea că vrea ca Kievul să „îi facă [pe ruși] să simtă durerea” și să oblige Kremlinul să negocieze, potrivit a două persoane informate despre convorbire.

Administrația Trump a mai suspendat în trecut schimbul de informații cu Kievul și a amenințat de numeroase ori că o va face din nou dacă Zelenski nu se aliniază pozițiilor Washingtonului, potrivit unor oficiali ucraineni și occidentali.

În martie anul trecut, Washingtonul a oprit cooperarea în domeniul informațiilor cu Kievul timp de opt zile, după o confruntare aprinsă între Trump și Zelenski în Biroul Oval.

În noiembrie același an, Zelenski spunea că se confruntă cu un ultimatum din partea lui Trump: fie acceptă condițiile de pace favorabile Moscovei propuse de acesta, fie pierde sprijinul american pentru efortul de război.

În aprilie, Trump a amenințat că va opri livrările de arme către Ucraina, pentru a-i presa pe aliații europeni să se alăture unei „coaliții a celor dispuși” care să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, potrivit unor persoane informate despre discuții.