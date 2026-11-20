Prețurile caselor din UE au crescut cu aproape 70% din 2015. Ce fac opt țări europene ca să oprească criza locuințelor

4 minute de citit Publicat la 23:18 20 Noi 2026 Modificat la 23:18 20 Noi 2026

Protest în Spania pe tema crizei locuințelor. sursa foto: Getty

Prețurile locuințelor cresc puternic în toată Europa, pentru că oferta nu ține pasul cu cererea. Vineri încep trei zile de proteste coordonate în mai multe țări, iar guvernele sunt tot mai presate să facă locuințele mai accesibile, scrie Euronews.

Potrivit Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene, prețurile locuințelor din UE au crescut cu aproape 70% din 2015 încoace, iar chiriile cu 25%. Ambele au crescut mult mai repede decât veniturile.

Cele mai mari scumpiri au fost în Portugalia, urmată de Țările de Jos.

Costurile tot mai mari ale locuințelor au alimentat un val de proteste în Europa. Organizații pentru dreptul la locuință și sindicate din Franța, Regatul Unit, Belgia, Spania, Italia, Portugalia și Grecia au anunțat trei zile de acțiuni coordonate, începând de vineri, 20 noiembrie. Ele le cer guvernelor să garanteze dreptul la locuință și să reducă prețul locuințelor, al alimentelor și al energiei.

Prețurile mari și lipsa locuințelor pun presiune atât pe chiriași, cât și pe cumpărători. Guvernele europene au anunțat diverse măsuri, de la plafonarea chiriilor și reguli mai stricte pentru închirierile pe termen scurt până la planuri de a construi mai multe locuințe accesibile.

Iată ce măsuri iau mai multe țări pentru a reduce presiunea asupra oamenilor.

Spania

Evacuarea lui Maricarmen Abascal, o femeie de 87 de ani, din casa în care a trăit toată viața a stârnit în septembrie un val de indignare în toată țara. Ca urmare, parlamentul a adoptat noi legi care limitează evacuările și speculațiile imobiliare.

Totuși, parlamentarii au respins prelungirea automată a contractelor de închiriere, una dintre principalele cereri ale protestatarilor. În plus, Partidul Popular, formațiune conservatoare aflată pe primul loc în sondaje, a promis că va anula măsurile dacă ajunge la putere după alegerile generale din 29 noiembrie.

Guvernul de stânga adoptase deja în 2023 o lege care prevedea mai multe locuințe sociale și controlul chiriilor în regiunile cel mai grav afectate de criza locuințelor.

Până acum, însă, aceste măsuri au fost aplicate doar sporadic.

Barcelona, unul dintre cele mai vizitate orașe din Europa, a promis că va scoate pe piață mai multe apartamente. Pentru asta, nu va mai reînnoi cele aproximativ 10.000 de autorizații pentru închirieri turistice prin Airbnb și alte platforme similare.

Portugalia

Guvernul de centru-dreapta condus de premierul Luís Montenegro s-a concentrat pe măsuri fiscale care să-i încurajeze pe proprietari să-și pună casele sau apartamentele pe piața închirierilor.

Executivul a mărit și taxele pe care le plătesc nerezidenții când cumpără proprietăți.

În septembrie, însă, parlamentarii au aprobat o reformă a pieței chiriilor care face mai ușoară și mai rapidă evacuarea chiriașilor care nu își plătesc chiria. Decizia a declanșat un val de proteste.

Țările de Jos

Guvernul uneia dintre cele mai dens populate țări din Europa a plafonat chiriile pentru multe locuințe aflate în proprietate privată.

Mulți proprietari au preferat însă să-și vândă locuințele, așa că au rămas mai puține de închiriat. Între timp, chiriile pentru proprietățile care nu intră sub plafon au continuat să crească.

La începutul acestui an, guvernul a anunțat noi măsuri pentru a grăbi construcția de locuințe. Totodată, s-a angajat ca două treimi dintre noile locuințe să rămână accesibile, atât pentru cumpărători, cât și pentru chiriași.

Franța

Din 2023, guvernul de centru promite un „șoc al ofertei”. Măsurile sale urmăresc să încurajeze construcția de locuințe noi și să aducă mai multe locuințe pe piața închirierilor, inclusiv prin relaxarea regulilor de mediu.

Un proiect de lege aflat acum în dezbatere în parlament ar relaxa regulile care îi obligă pe proprietari să izoleze locuințele slab izolate înainte de a le închiria.

Extrema dreaptă vrea ca regulile privind izolarea să fie eliminate complet.

Proiectul ar simplifica și regulile pentru construcția de locuințe și ar oferi facilități fiscale mai mari proprietarilor care închiriază.

Germania

Lipsa locuințelor accesibile de închiriat a dus în Germania la revenirea cooperativelor de locuințe. Acestea sunt asociații deținute de membri și reprezintă o alternativă atât la închiriere, cât și la cumpărare.

Locatarii cumpără părți sociale în cooperativă, care deține și administrează locuințele, și plătesc o taxă pentru apartamentele în care stau. Sistemul ajută la menținerea costurilor scăzute și îi protejează pe chiriași de speculă.

Cooperativele administrează acum aproximativ 10% dintre locuințele de închiriat din Germania.

Din 2010, chiriile pentru contractele noi sunt plafonate în regiunile cu cea mai mare presiune pe piața locuințelor. Măsura a ținut prețurile sub control, dar a dus la o scădere a numărului de locuințe noi construite.

La recentele alegeri locale, partidul de stânga Die Linke a transformat criza locuințelor din Berlin într-un subiect central de campanie. Partidul a promis că va expropria zeci de mii de apartamente deținute de marile companii imobiliare, o măsură pe care guvernul federal încearcă să o blocheze.

Marea Britanie

Guvernul laburist vrea să crească oferta prin construirea a 300.000 de locuințe sociale și să-i ajute financiar pe cei care își cumpără prima locuință.

Guvernul a interzis și evacuările fără motiv, iar chiriile nu mai pot fi mărite decât o dată pe an.

Dobânzile mari, taxele și birocrația continuă însă să frâneze construcția locuințelor de care țara are nevoie pentru a reduce lipsa cronică de locuințe.

Italia

În urma protestelor, guvernul condus de premierul Giorgia Meloni a redus impozitele pe veniturile din chirii, pentru a-i încuraja pe mai mulți proprietari să-și scoată casele și apartamentele pe piață.

Executivul vrea să aducă pe piață aproximativ 100.000 de locuințe în plus în următorii zece ani, fie prin renovarea locuințelor sociale existente, fie prin construirea unora noi. În același timp, plănuiește să simplifice procedurile administrative.

Grecia

Grecia este una dintre principalele destinații turistice ale Europei. Autoritățile s-au concentrat pe limitarea creșterii explozive a închirierilor pe termen scurt, mai ales în Atena și Salonic.

Guvernul a restrâns și programul „golden visa”, prin care străinii care cumpără proprietăți primesc drept de ședere. Criticii spun că programul a scos de pe piață locuințe de care grecii aveau nevoie.

Cei care își cumpără prima locuință pot primi subvenții pentru credite ipotecare cu dobândă mai mică. Proprietarii care își renovează locuințele și se angajează să le închirieze pe termen lung pot primi și ei fonduri publice.