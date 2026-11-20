Danemarca a sărbătorit-o pe cea mai vârstnică femeie din țară, apoi a aflat că a fost lideră nazistă

2 minute de citit Publicat la 22:23 20 Noi 2026 Modificat la 22:23 20 Noi 2026

Inițial, Schwalbe a negat că ar fi fost nazistă, apoi a minimalizat apartenența sa la partid. FOTO: Profimedia Images

Luna trecută, danezii au sărbătorit-o pe Kirsten Schwalbe, care a împlinit 112 ani și 218 zile, devenind astfel cel mai vârstnic cetățean al țării înregistrat vreodată. Însă, la doar două zile după ce Schwalbe a revendicat acest record, s-a dezvăluit că fusese lidera filialei locale a Partidului Nazist în timpul ocupației germane, potrivit The Telegraph.

Documentele arată că aceasta s-a alăturat Partidului Național-Socialist al Muncitorilor Danezi în august 1941 și a avansat în ierarhia formațiunii, ajungând să conducă interimar organizația din orașul Holstebro, în perioada august 1943 – iulie 1944.

Potrivit presei locale, ea a condus și organizația locală a femeilor, iar soțul său, decedat între timp, a deținut o funcție de conducere în partid.

Inițial, Schwalbe a negat că ar fi fost nazistă, apoi a minimalizat apartenența sa la partid, susținând că „abia” știa ce reprezenta acesta.

Ea a insistat că este „nedrept” să fie supusă unor critici pentru acțiunile sale din timpul războiului, deoarece „pe atunci, soțiile nu se ocupau de astfel de lucruri, se lăsau în seama bărbaților”.

„Soțul meu m-a întrebat, iar eu i-am spus că nu-mi pasă. Politica nu mă interesa deloc, așa că pur și simplu am făcut ceea ce credea el că ar trebui să fac”, a susținut aceasta.

Cu toate acestea, istoricii care au examinat documentele au afirmat că ea a fost un membru mult mai important al partidului decât a recunoscut.

Ce spun istoricii

Claus Bundgaard Christensen, un istoric danez, a declarat: „Era mai mult decât un simplu membru de rând. Era mult mai mult decât o simplă activistă”.

Partidul Nazist danez era cea mai mare mișcare fascistă din țară și urma modelul formațiunii conduse de Adolf Hitler în Germania.

Schwalbe s-a alăturat partidului după invadarea Danemarcei de către Germania, în 1940, perioadă în care naziștii danezi au colaborat cu forțele de ocupație, iar danezii au fost recrutați pentru a lupta în Waffen-SS.

Dezvăluirile au apărut luna trecută în Kristeligt Dagblad, un ziar danez care a investigat trecutul lui Schwalbe după publicarea unei biografii intitulate „Avem nevoie de ceva de care să râdem”, în care nu era făcută nicio mențiune despre trecutul său nazist.

Editura Gyldendal și autorii cărții, Frederik Helms și Line Morell Holm, au declarat că nu știau despre legăturile acesteia cu naziștii și au promis că vor actualiza edițiile viitoare.

Familia lui Schwalbe a declarat presei locale că aceasta a fost „profund afectată de relatările din mass-media” și a refuzat să ofere un punct de vedere.

Înainte de a fi desemnată cea mai vârstnică persoană din istoria Danemarcei, Schwalbe făcea parte din „cei mai vârstnici frați din lume”, alături de fratele său mai mic, Bertel, în vârstă de 104 ani.

După eliberarea țării, în 1945, Danemarca a judecat mii de colaboratori și criminali de război în baza legislației adoptate în perioada postbelică, însă eforturile ulterioare în acest sens nu au dus, în general, la condamnări.

Germania a continuat să îi urmărească penal pe foștii naziști, inclusiv pe Josef Schütz, care a fost găsit vinovat în 2022 pentru complicitate la uciderea a mii de deținuți în lagărul de concentrare Sachsenhausen, în timpul Holocaustului.