Trump spune că are o relație „fantastică” cu Putin. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Putin poate fi considerat prietenul SUA

1 minut de citit Publicat la 21:23 20 Noi 2026 Modificat la 21:45 20 Noi 2026

Donald Trump l-a considerat „prieten” pe Valdimir Putin. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a apreciat vineri că relația sa „fantastică”, pe care o are cu președintele rus Vladimir Putin, este un „lucru foarte bun”. Întrebat dacă Putin poate fi considerat un prieten al Americii, Trump a spus că nu poate vorbi în numnele națiunii americane, informează CNN.

„Nu pot vorbi în numele Americii”, a spus Trump, după ce corespondentul CNN l-a întrebat pe președintele SUA dacă îl consideră pe Putin, liderul unei țări (Rusia) care e unul din principalii aliați ai Iranului, drept un prieten al Statelor Unite.

„Am discutat cu Putin în perioada când se vorbea despre fake-urile din Rusia, farsele rusești, Rusia, Rusia și, să fiu sincer, a fost foarte amabil în chestiunea asta”, a spus președintele Trump.

În același timp, liderul american s-a lăudat atât cu relația pe care o are cu Putin, cât și cea pe care o are cu liderul chinez, Xi Jinping.

„Am o relație fantastică cu Putin, și asta e un lucru foarte bun. Am relații fantastice cu președintele Xi, și asta e tot un lucru bun, și țara noastră este în siguranță datorită asta. Mă înțeleg cu Rusia, mă înțeleg cu China, mă înțeleg cu o mulțime de oameni”, a spus președintele american Donald Trump

Întrebat cum poate fi sigur că Putin ascultă de el, în timp ce continuă să atace Ucraina, Trump a insistat că liderul rus își dorește să încheie acest război.

„I-ar plăcea să pună capăt războiului. E ceva foarte greu de făcut, sincer”, a spus Trump.

Totodată, Donald Trump a spus că Vladimir Putin i-a mărturisit că războiul din Ucraina nu ar fi pornit dacă Trump ar fi fost președinte.