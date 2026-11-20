Trump acuză Curtea Penală Internațională că e „scăpată de sub control”. „Putin, în special, nu e mulțumit de această situație”

1 minut de citit Publicat la 21:50 20 Noi 2026 Modificat la 21:53 20 Noi 2026

Administrația Donald Trump. Washingtonul a lansat o ofensivă majoră împotriva curţii cu sediul la Haga, cerând statelor membre ale CPI să se retragă şi impunând sancţiuni mai multor judecători ai acesteia.Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a acuzat vineri Curtea Penală Internaţională (CPI) că este „scăpată de sub control”, lăudând China şi Rusia pentru că i s-au alăturat în condamnarea acţiunilor acestei instituţii, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„China a fost, de asemenea, de acord, pentru prima dată, să condamne abuzurile şi excesele Curţii Penale Internaţionale, care, apropo, este scăpată de sub control”, a declarat preşedintele SUA, relatând despre întâlnirea sa cu preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele chinez Xi Jinping de săptămâna aceasta din China.

„Aş spune că Putin, în special, nu este mulţumit de această situaţie, dar nici alţii nu sunt”, a remarcat el, în contextul în care preşedintele rus face obiectul unui mandat de arestare al CPI pentru posibile crime de război comise în Ucraina.

Într-o scurtă declaraţie emisă după o întâlnire între şefii lor de stat la Shenzhen, China, Statele Unite şi Rusia, membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU, au criticat CPI şi au cerut reforma ONU.

Washingtonul a lansat o ofensivă majoră împotriva curţii cu sediul la Haga, cerând statelor membre ale CPI să se retragă şi impunând sancţiuni mai multor judecători ai acesteia.

Statele Unite au ameninţat, de asemenea, că vor sancţiona CPI ca instituţie, ceea ce i-ar paraliza funcţionarea.

„Au o putere falsă (...), iar ei cred că pot interveni şi aresta şefi de stat, deşi nu au dreptul să o facă”, a continuat liderul republican.

Washingtonul a promis că va desfiinţa CPI „cărămidă cu cărămidă”, fiind furios că judecătorii săi au emis un mandat de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii în Gaza şi acuzând Curtea că ameninţă americani.

Statele Unite sunt semnatare ale Statutului de la Roma care a instituit CPI, dar nu l-au ratificat niciodată. Nici Israelul, nici Rusia nu sunt membre. CPI a fost creată în 2002 pentru a judeca persoane acuzate de cele mai grave fapte: crime de război, crime împotriva umanităţii şi genocid.