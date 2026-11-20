Agenții AI pot ajunge la mesajele private. Ce probleme au determinat o aplicație de mesagerie să blocheze capturile de ecran

3 minute de citit Publicat la 23:12 20 Noi 2026 Modificat la 23:12 20 Noi 2026

Signal a identificat drept deosebit de îngrijorătoare funcțiile de inteligență artificială integrate direct în sistemele de operare. FOTO: Profimedia Images

Aplicația de mesagerie Signal va bloca implicit capturile de ecran pentru a împiedica agenții de inteligență artificială să acceseze și să citească mesajele private ale utilizatorilor, după ce agentul Muse AI al Meta a reușit să extragă conversații criptate de pe Signal, folosind permisiunile sistemelor de operare. Compania avertizează că integrarea tot mai profundă a asistenților AI în telefoane și computere reprezintă o amenințare pentru confidențialitatea comunicațiilor, potrivit Reuters.

Signal, considerată pe scară largă de susținătorii protecției vieții private drept un lider în domeniul mesageriei securizate, a descris noile sale măsuri de protecție drept „incomplete” și a îndemnat furnizorii de sisteme de operare Apple, Google, deținut de Alphabet, și Microsoft să le ofere dezvoltatorilor de aplicații modalități mai concrete de a împiedica agenții să acceseze date sensibile.

De asemenea, compania le-a cerut acestor firme să ofere mai multe informații despre modul în care funcționează agenții lor, astfel încât dezvoltatorii să poată evalua ce date accesează roboții și să își adapteze sistemele în consecință.

Această măsură reflectă tensiunile tot mai mari dintre aplicațiile axate pe protejarea vieții private și cele mai mari companii de tehnologie, care se întrec în lansarea unor agenți AI concepuți să vadă ce apare pe ecranul utilizatorului și să acționeze pe baza acestor informații.

Signal a identificat drept deosebit de îngrijorătoare funcțiile de inteligență artificială integrate direct în sistemele de operare, precum Siri AI de la Apple și Gemini Intelligence de la Google, din cauza gradului ridicat de integrare a acestora în dispozitivele oamenilor.

Sistemele de operare controlează mediul în care Signal și celelalte aplicații trebuie să funcționeze, a transmis compania într-o postare pe blog semnată de președinta sa, Meredith Whittaker.

„În prezent, aceste integrări ale inteligenței artificiale modifică acest mediu într-un mod care îl face din ce în ce mai ostil protejării vieții private. Aceasta este o amenințare existențială pentru Signal și pentru capacitatea noastră de a ne îndeplini în mod responsabil misiunea”, se arată în postare.

Pentru a împiedica agenții să scaneze mesajele din Signal, serviciul introduce noi setări care blochează accesul la capturile de ecran de pe telefoanele utilizatorilor și activează implicit aceste restricții. În funcție de dispozitiv, utilizatorii vor primi ferestre pop-up care le vor oferi posibilitatea de a dezactiva blocajele atunci când Signal detectează încercări de realizare a capturilor de ecran sau tentative ale unui asistent AI de a accesa ecranul.

Anul trecut, Signal a blocat în mod similar funcția Recall AI a Microsoft să realizeze capturi de ecran pe Windows. Compania a declarat că nu a putut oferi în mod fiabil protecții similare pe sistemul de operare macOS al Apple.

Ocolirea măsurilor de protecție

Agenții capabili să acționeze în numele utilizatorilor sunt prezentați drept următorul mare val al tehnologiei AI. Aceștia pot identifica informații relevante din diferite aplicații și pot îndeplini în mod autonom sarcini menite să economisească timp, precum răspunsul la e-mailuri, programarea întâlnirilor și efectuarea cumpărăturilor online, fără instrucțiuni directe.

Cu toate acestea, capacitatea lor de acces poate permite ocolirea măsurilor de protecție pe care aplicații precum Signal le-au construit pentru a-și securiza serviciile.

Reuters a relatat la începutul acestei săptămâni că agentul Muse al Meta a reușit să ocolească propriul instrument oficial „Connector” pentru a accesa mesajele Signal atât pe un computer Apple, cât și pe un telefon care folosea sistemul de operare Android al Google. În ambele cazuri, Muse a folosit permisiunile extinse la nivelul sistemului de operare, acordate în timpul configurării inițiale a aplicației, pentru a prelua mesajele, utilizând aceste autorizări în moduri la care un utilizator nu s-ar aștepta neapărat.

Pe macOS-ul Apple, de exemplu, agentul a folosit o combinație de instrumente de accesibilitate și de captură a ecranului ale computerului, reutilizând setări pe care Apple le pune la dispoziție persoanelor cu dizabilități. Astfel, a putut naviga până la aplicația Signal, a realiza capturi de ecran ale conversațiilor, a extrage textul din imagini și a reproduce mesajele în aplicația Muse.

O actualizare a sistemului de operare lansată de Apple în această săptămână a închis efectiv acea cale specifică de acces, dar a introdus și un nou set de permisiuni destinate agenților, care oferă capacități similare, însoțite de avertismente suplimentare pentru utilizatori.

Meta a declarat că agenții trebuie să poată vedea și să interacționeze cu computerele oamenilor pentru a acționa în numele acestora și că Muse poate accesa alte aplicații numai prin intermediul permisiunilor acordate în mod explicit de utilizatori.

Signal a afirmat că dezvoltatorii ar trebui să dispună de modalități simple prin care să își poată exclude complet aplicațiile din procesarea datelor de către asistenții AI, menționând în mod specific citirea ecranului, notificările și alte forme de acces la sistemul de fișiere.