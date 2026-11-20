Marocul alocă 366 de milioane de euro pentru a-și construi o industrie de apărare națională până în 2035

2 minute de citit Publicat la 23:11 20 Noi 2026 Modificat la 23:11 20 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Potrivit Cabinetului Regal, planul urmărește ca, până în 2035, 40% din echipamentele de care au nevoie forțele armate și serviciile de securitate să fie produse în țară, iar peste 65% din veniturile industriei să vină din exporturi. Proiectul va fi susținut de o nouă agenție strategică, de un holding și de două zone industriale noi, notează Euronews.

Regele Mohammed al VI-lea a alocat 4 miliarde de dirhami (366 de milioane de euro) din Fondul Hassan al II-lea pentru Dezvoltare Economică și Socială pentru lansarea unei foi de parcurs privind industria națională de apărare, a anunțat miercuri Cabinetul Regal marocan.

Planul are ca termen anul 2035 și trei obiective principale: crearea a aproximativ 50.000 de locuri de muncă directe și indirecte, acoperirea din producția internă a 40% din nevoile de echipamente ale Forțelor Armate Regale și ale serviciilor de securitate și obținerea a peste 65% din veniturile industriei de apărare din exporturi.

Foaia de parcurs va fi susținută de o nouă agenție strategică, responsabilă cu aplicarea politicii naționale în domeniul industriei de apărare și cu sprijinirea investitorilor. Alături de ea va fi înființat un holding industrial, care va organiza ecosistemul de producție și va atrage capital public și privat.

Vor fi create două zone industriale noi, dedicate producției de apărare, la Ben Guerir și Benslimane. Acestea se vor adăuga zonelor de apărare deja existente la Nouaceur și Sidi Yahya.

Marocul vrea să folosească experiența pe care o are deja în industria auto, aeronautică și electronică pentru a-și dezvolta un sector de apărare propriu.

Printre domeniile prioritare se numără dronele și sistemele autonome, sistemele terestre și navale, electronica de apărare, securitatea cibernetică și inteligența artificială. Strategia acoperă și tehnologiile cu dublă utilizare, care au aplicații atât civile, cât și militare.

Potrivit datelor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), Marocul se numără printre cei mai mari importatori de sisteme majore de armament din Africa.

Parteneriate internaționale

Marocul a început deja să încheie parteneriate cu companii străine din domeniul apărării. Grupul indian Tata Advanced Systems colaborează cu Marocul pentru producția de vehicule blindate WhAP 8×8 la Berrechid, cu scopul de a crește treptat ponderea componentelor fabricate local.

Compania marocană MMI produce turele militare și sisteme de armament controlate de la distanță, care reprezintă o primă bază pentru o producție internă mai amplă.

Grupul de apărare emirian EDGE a semnat în octombrie, la Marrakech Air Show, două acorduri cu Administrația Apărării Naționale a Marocului.

Primul este un memorandum de înțelegere pentru a analiza posibilitatea fabricării în Maroc, prin parteneriate locale, a armamentului de calibru mic și a motoarelor de avion.

Al doilea acord prevede livrarea de muniție ghidată Desert Sting 16 și Thunder P-31 către Forțele Aeriene Regale ale Marocului, pentru a fi integrată în flota sa de drone de luptă.

Regele a cerut, de asemenea, autorităților să înființeze o academie specializată, care să ofere programe de pregătire avansată în parteneriat cu companiile din industrie. Academia se va baza pe experiența specialiștilor civili și militari marocani, inclusiv a celor care lucrează în străinătate.

A fost dispus și un program care să atragă tinerii talentați în acest sector și să adapteze formarea profesională la nevoile industriei de apărare, mai ales în inginerie, electronică și domeniul digital.