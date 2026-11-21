Nicușor Dan s-a dus cu fiul său pe stadion la meciul de rugby România - Canada

2 minute de citit Publicat la 00:07 21 Noi 2026 Modificat la 00:11 21 Noi 2026

Nicușor Dan a asistat împreună cu fiul său, Antim, la meciul de rugby România - Canada. Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a asistat, vineri seară, împreună cu fiul său, Antim, la meciul de rugby România - Canada, desfășurat pe Stadionul Arcul de Triumf din București.

Seful statului a mai asistat, luna aceasta, pe 6 noiembrie, la meciul România - Tonga, disputat tot pe Stadionul Arcul de Triumf. Și atunci, Nicușor Dan a fost însoțit de fiul său.

"Mi-a plăcut mai mult meciul cu Tonga, dar şi acesta a fost frumos", a declarat Dan după finalul confruntării sportive. El a spus că este a doua oară când fiul său asistă la un meci pe stadion, primul fiind cel cu Tonga. Președintele a confirmat că intenționează să mai vină pe stadion la meciuri de rugby.

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În meciul de vineri seară, reprezentativa țării noastre a fost învinsă la limită de echipa Canadei, cu scorul de 27-26 (12-10), în partida desfășurată în cadrul World Rugby Nations Cup.

''Stejarii'' au reușit patru eseuri, prin Atila Septar (22), Damian Bonaparte (36), Jean-Pierre Smith (65) și Adrian Emanuel Mitu (77). Acestea au fost transformate de Alin Conache (37, 66) și Gabriel Rupanu (78).

Canadienii au înscris și ei patru încercări prin Kyle Steeves (5), Evan Olmstead (42), Ben Lesage (50) și Kyle Tremblay (60). Takoda McMullin a fructificat două dintre ele (6, 51) și a mai marcat dintr-o lovitură de pedeapsă (14).

România a pierdurt toate meciurile de rugby disputate luna aceasta la București în World Rugby Nations Cup

Oaspeţii au început mai bine meciul de la București și au condus cu 10-0. Echipa României a reușit să revină și a intrat la pauză în avantaj, 12-10. Canadienii au dominat debutul reprizei secunde și au marcat trei încercări consecutive, desprinzându-se la 27-12. România a revenit și s-a apropiat la un punct pe tabelă, dar nu a mai avut timp să întoarcă rezultatul.

Agerpres notează că România a pierdut toate cele trei meciuri jucate la București luna aceasta în World Rugby Nations Cup, rezultatele fiind după cum urmează: 38-43 cu Tonga, 24-53 cu Statele Unite și 26-27 cu Canada.



