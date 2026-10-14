O nouă lovitură pentru armata ucraineană: Restricțiile Starlink au perturbat și misiunile dronelor care lovesc ținte din Rusia

Terminalele de internet prin satelit ale companiei lui Elon Musk sunt vitale pentru dirijarea atacurilor cu drone cu rază lungă de acțiune. Foto: Profimedia Images

Ucraina acuză compania SpaceX, deținută de Elon Musk, că a introdus restricții asupra unor servicii Starlink utilizate de armata ucraineană, perturbând misiunile dronelor de atac cu rază lungă de acțiune. Potrivit oficialilor de la Kiev, conexiunea prin satelit se întrerupe în timpul zborului, la viteze de 110–120 km/h, ceea ce îngreunează controlul dronelor și a dus la anularea unor operațiuni militare, potrivit Reuters.

Terminalele de internet prin satelit ale companiei lui Elon Musk sunt vitale pentru dirijarea atacurilor cu drone cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei în teritoriile ocupate din sudul și estul țării, care au provocat pagube importante logisticii rusești.

„Forțele noastre de apărare nu au primit nicio avertizare cu privire la această restricție, iar acest lucru a dus la perturbarea mai multor misiuni”, a scris pe Telegram Serhiy Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean.

Precizările vin după ce mai multe regiuni din Ucraina au fost afectate miercuri de atacurile care au vizat inclusiv infrastructura energetică din Kiev, în ciuda anunţului preşedintelui american Donald Trump privind un armistiţiu.

Președintele Zelenski a spus că nici de această dată ucrainenii nu au fost avertizați de aliați în ceea ce privește lansarea rachetelor balistice rusești. De asemenea, operațiunile Starlink în Ucraina au fost și ele restricționate, în noaptea de marți spre miercuri, în timpul atacului rusesc.

SpaceX a restricționat funcționarea versiunii militare a serviciului

Beskrestnov a declarat că SpaceX a oprit funcționarea versiunii militare a serviciului pentru viteze de peste 160 km/h.

Corpul 7 de Reacție Rapidă al Ucrainei, desfășurat în sud-estul țării, a adăugat că unitățile sale au fost nevoite să anuleze unele misiuni.

„Potrivit observațiilor noastre, în timpul zborurilor, conexiunea se putea întrerupe timp de 10–20 de secunde chiar și la viteze de numai 110–120 km/h. Dronele își continuau zborul, dar aceste întreruperi le făceau mai greu de controlat”, a transmis unitatea într-un comunicat pentru Reuters.

O sursă din Ministerul ucrainean al Apărării a adăugat că restricțiile complică semnificativ logistica și unele operațiuni cu drone.

Presiuni exercitate asupra Ucrainei

Deși nu era clar de ce a fost limitat serviciul Starlink, măsura vine în contextul în care Washingtonul exercită presiuni asupra Kievului pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Starlink nu funcționează pe teritoriul Rusiei, iar dronele ucrainene care lovesc industria petrolieră rusă folosesc alte mijloace de comunicație.

Ucraina a declarat deja că nu a primit avertizările prealabile obișnuite din partea aliaților săi în legătură cu unele atacuri recente cu rachete asupra capitalei.

De la activarea serviciului Starlink în Ucraina, în primele zile ale invaziei ruse din 2022, acesta a devenit esențial pentru comunicațiile armatei pe câmpul de luptă, unitățile folosind

internetul prin satelit pentru a comunica între ele.

În timp, rezistența serviciului la bruiajul electronic l-a transformat și într-un instrument esențial pentru operarea dronelor de atac cu rază lungă de acțiune, precum și a dronelor mari cu mai multe rotoare, folosite pentru a parașuta provizii către trupele ucrainene de pe linia frontului.