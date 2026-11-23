Recrutările în armata lui Putin scad cu 11%. Kremlinul nu-i convinge pe ruși să meargă pe front nici cu bonusuri de milioane de ruble

2 minute de citit Publicat la 23:10 23 Noi 2026 Modificat la 23:10 23 Noi 2026

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Mecanismul de recrutare al ministerului rus al apărării, care are ca obiectiv atragerea a 409.000 de persoane pentru front în acest an, se confruntă cu dificultăți tot mai mari, relatează The Moscow Times. Publicația independentă rusă scrie că, deși bonusul mediu oferit în regiunile Rusiei pentru înrolarea și plecarea pe front a ajuns la 2,4 milioane de ruble (aproximativ 27 mii euro), numărul persoanelor care au semnat contracte în trimestrul al treilea a scăzut cu 10%, potrivit calculelor lui Janis Kluge, responsabil pentru cercetarea Europei de Est și Eurasiei la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate, realizate pe baza datelor din bugetele regionale.

Conform estimărilor sale, în perioada iulie-septembrie au semnat contracte 109.500 de persoane, iar în octombrie, 34.000.

Recrutările din octombrie au fost cu 11% mai mici decât în aceeași lună a anului trecut și cu 17% sub nivelul din octombrie 2024.

În total, în primele zece luni ale anului, campania de recrutare a adus 297.000 de persoane în armata rusă care luptă în Ucraina, cu 37.000, respectiv 11%, mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„De la an la an și de la lună la lună”, armatei ruse îi este tot mai greu să găsească persoane dispuse să plece la război, constată Grigori Sverdlin, fondatorul proiectului „Idite lesom”, care îi ajută pe ruși să evite mobilizarea.

Armata are nevoie de noi militari angajați pe bază de contract pentru a compensa pierderile de pe front, însă recrutorii „nu mai reușesc de ceva vreme să găsească suficienți oameni, nici măcar pentru sumele uriașe oferite prin contracte”, a declarat Sverdlin pentru Financial Times.

Potrivit calculelor lui Kluge, bonusul mediu acordat la semnarea unui contract a crescut într-un an cu aproximativ 20%, respectiv 400.000 de ruble, iar față de începutul anului 2025, cu 60%.

Cu toate acestea, ritmul recrutărilor nu mai este suficient de câteva luni pentru a compensa pierderile de pe front, potrivit analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Pierderi mari și recrutări insuficiente

Conform datelor serviciilor occidentale de informații, armata rusă pierde în prezent în Ucraina aproximativ 50.000 de militari pe lună, între morți și răniți.

Pierderile totale înregistrate de la începutul războiului se apropie de 1,5 milioane de militari.

Autorităților regionale le este tot mai greu să îndeplinească obiectivele de recrutare impuse de Kremlin, din cauza deteriorării situației bugetelor locale, explică economista Natalia Zubarevici.

Anul trecut, regiunile Rusiei au înregistrat un deficit bugetar cumulat record, de 1.500 de miliarde de ruble, iar anul acesta, potrivit estimărilor Sberbank, deficitul ar putea ajunge la 2.000 de miliarde.

Conform calculelor Bloomberg, cel puțin zece regiuni au redus în acest an compensațiile financiare acordate familiilor militarilor uciși pe front.

Zeci de regiuni au fost nevoite să reducă cheltuielile sociale și să înceapă concedierile în sectorul bugetar.

Scăderea numărului de militari recrutați pe bază de contract riscă să provoace probleme armatei ruse pe front, avertizează Michael Kofman, cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace.

„Dacă nu vor reuși să intensifice recrutările sau să organizeze o mobilizare, forțele ruse vor începe să se epuizeze, ceea ce le va face vulnerabile. Nu doar că ofensiva s-ar putea opri, dar, în timp, este posibilă și o schimbare semnificativă a situației de pe front”, a declarat Kofman.