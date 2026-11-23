Ceva neobișnuit se întâmplă sub apele înghețate din Antarctica, iar consecințele amenință întreaga planetă. Ce se întâmplă cu SMOC

3 minute de citit Publicat la 23:10 23 Noi 2026 Modificat la 23:10 23 Noi 2026

Iceberg în Antarctica. Oamenii de știință au detectat o perturbare a SMOC / SOOC, parte a sistemului global de curenți oceanici care asigură echilibrul climatic. Foto: Getty Images

Un sistem de curenți oceanici asemănător unei gigantice benzi transportoare deplasează apa, căldura, carbonul și substanțele nutritive între toate întinderile de ape ale lumii și asigură echilibrul climatic în absența căruia oamenii nu ar putea supraviețui. Unul dintre acești curenți este în pericol să nu-și mai poată îndeplini funcția de reglare climatică, notează BBC Wildlife Magazine.

Este vorba de SMOC (sau Southern Meridional Overturning Circulation, Circulația de răsturnare meridională sudică), numit uneori și SOOC (Southern Ocean Overturning Circulation, Circulația de răsturnare oceanică australă).

Mai puțin cunoscut publicului decât Curentul Golfului (Gulf stream) sau AMOC ( Atlantic Meridional Overturning Circulation, Circulația de răsturnare meridională a Atlanticului), SMOC / SOOC este o parte esențială mecanismului de echilibrare climatică.

„Oceanul Austral formează un inel continuu de apă în jurul Antarcticii, care conectează toate celelalte oceane. Astfel, el permite maselor de apă, precum și căldurii și substanțelor dizolvate pe care acestea le conțin, să circule la nivel global. Prin urmare, procesele care au loc în Oceanul Austral joacă un rol esențial în evoluția climei Pământului”, se precizează pe site-ul Institutului Alfred Wegener (AWI) pe site-ul său.

Cum funcționează SMOC / SOOC

SMOC / SOOC este alcătuit din două celule de circulație: una superioară și una inferioară. La suprafață, vânturile de vest împing masele de apă către nord, iar apa din adâncurile oceanului urcă pentru a umple spațiul rămas liber, aducând cu ea și substanțe nutritive. Odată ajunsă în stratul de suprafață, apa se îndreaptă fie spre nord (celula superioară), fie spre sud (celula inferioară).

Celula superioară se deplasează către oceanele Atlantic, Indian și Pacific. Pe măsură ce se apropie de Ecuator, apa se încălzește, apoi își continuă drumul spre nord. În cele din urmă, când ajunge în regiunile mai reci din apropierea Groenlandei și Norvegiei, se răcește și coboară în straturile mai adânci ale oceanului.

În paralel, celula inferioară se deplasează către Antarctica. O parte din apă îngheață și se transformă în gheață marină, proces în urma căruia saramura - apa cu o concentrație foarte ridicată de sare - este eliminată și ajunge în oceanul din jur. Conținutul ridicat de sare face ca această apă să fie mai densă decât apa de mare obișnuită, astfel că ea coboară până la fundul oceanului, transportând cu carbon și oxigen. Acest fenomen duce la formarea așa-numitei Ape de Fund Antarctică (Antarctic Bottom Water).

Deoarece nu se poate deplasa mai departe spre sud, întrucât Antarctica îi stă în cale, această masă lichidă începe să se îndrepte spre nord, antrenând apele din abisurile oceanice.

„Apa de Fund Antarctică reîmprospătează abisul oceanic global - localizat la adâncimi de peste aproximativ 2.000 de metri - și permite stocarea carbonului în ocean timp de secole, contribuind astfel la reglarea climei Pământului pe perioade îndelungate”, se arată pe site-ul Biroului pentru Climă al Agenției Spațiale Europene (ESA).

SMOC / SOOC este perturbat de schimbările climatice și le accentuează

Însă schimbările climatice perturbă această circulație. „În prezent, în Oceanul Austral au loc schimbări rapide, ca răspuns la schimbările climatice globale, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca serviciile esențiale pe care circulația sa le oferă la nivel global să existe și în viitor”, potrivit explicației furnizate de British Antarctic Survey (BAS) pe site-ul său. Potrivit specialiștilor acestei organizații, „apele adânci ale Oceanului Austral se încălzesc mai repede decât cele din orice altă regiune”.

Vânturile mai puternice, amplificate de creșterea diferenței de temperatură între Antarctica și latitudinile medii, ar putea determina celula superioară din SMOC / SOOC să atragă mai multă apă din adâncuri către suprafață. În același timp, apele mai calde, cu o salinitate mai scăzută din cauza topirii gheții, ar putea încetini circulația celulei inferioare.

Fenomenul favorizează menținerea la suprafață a unui strat de apă mai puțin densă, asemenea stratului de smântână care se formează deasupra unei sticle de lapte integral. Acest strat mai ușor se amestecă mai greu cu apele mai adânci și împiedică revenirea unei cantități suficiente de oxigen, necesar pentru susținerea vieții în adâncurile oceanului.

Problemele SMOC / SOOC nu se limitează la Antarctica. Risc de foamete în lume și pericol letal pentru populațiile de coastă

Deoarece curenții oceanici din întreaga lume sunt interconectați, aceste schimbări nu rămân limitate la Antarctica, ci pot produce efecte în lanț pe întregul glob.

Printre consecințe s-ar putea număra accelerarea schimbărilor climatice, creșterea mai rapidă a nivelului mării și modificarea distribuției populațiilor de animale marine.

Transformările respective ar putea afecta pescuitul, ar putea perturba aprovizionarea cu hrană a populațiilor din întreaga lume și ar putea pune comunitățile de coastă în pericol, din cauza inundațiilor și a furtunilor tot mai violente.