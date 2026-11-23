A trecut prin iadul închisorilor din China. Acum nu mai mănâncă de 23 de zile pentru a salva o femeie pe care nu a cunoscut-o niciodată

Foto: Captură Video Antena 3 CNN

Marius Balo, teologul român care a stat închis opt ani de zile în China pentru acuzații de „fraudă” economică formulate de regimul de dictatură din China, încearcă de luni întregi să convingă autoritățile statului român să acționeze pentru a o ajuta pe Alina, o altă româncă încarcerată în China în condiții similare și care este deja de 9 ani în detenție în China. Marius Balo a fost intervievat, luni seară, la emisiunea „Decisiv” a Cătălinei Porumbel și a povestit despre tortura psihologică la care a fost supus de-a lungul încarcerării sale. El a făcut un emoționant apel la autoritățile române să o ajute pe Alina să ajungă acasă și să petreacă din nou Crăciunul în România. Marius Balo este în greva foamei de trei săptămâni deja în încercarea sa de a determina autoritățile de la București să acționeze.

Cătălina Porumbel: Am onoarea să vi-l prezint pe profesorul Marius Balo, cel de care vă spuneam că are un curaj nebunesc, pentru că se luptă cu tot statul român. Vreau să le spun celor de acasă că tu ai fost condamnat și ai făcut închisoare în China opt ani pentru o fraudă fiscală de 80 de dolari. Te-ai luptat să ajungi acasă și acum tu lupți ca o altă româncă închisă în China cu o condamnare de 13 ani și jumătate să fie repatriată.

Noi știm că statul român își abandonează în multe cazuri cetățenii, e indiferent la strigătele noastre, face abuzuri în multe feluri cu cetățenii săi și am văzut cauza ta, am considerat că nu pot rămâne indiferentă, că trebuie să te aduc în studio pentru ca cei care sunt cu putere de decizie să asculte acest mesaj pentru că tu ești în greva foamei de 23 de zile. Mergi în fiecare zi în fața Ministerului Justiției și încerci de unul singur să miști un sistem întreg. Să ne spui în primul rând cum ai ajuns să fii profesor în China și cum ai ajuns să fii condamnat la opt ani de închisoare în China?

Marius Balo: Cătălina, am încercat să fug de-acasă, ajunsesem într-un fel de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Eu sunt teolog, am studiat teologia, mă pregăteam să fiu preot. S-a întâmplat un necaz în familia noastră – mama s-a mutat în lumea de dincolo de zare, tatăl meu plecase când aveam doar zece ani, sunt sigur la părinți, m-am trezit dintr-odată singur și în momentul acesta a fost cel în care mi-am zis că nu vreau să mai am nimic de-a face cu Dumnezeu, cu Biserica, să mă lase toate lumea-n pace. De-acum înainte voi face doar ce fac eu și am mers în direcția opusă celei în care mersesem până atunci. M-am apucat de toate prostiile, de fumat. Am stat aproape trei zile după moartea mamei și n-am făcut nimic folositor. Apoi mi-am dat seama că toate lucrurile pe care le făceam ca eu să fiu împlinit și satisfăcut, mi-am dat seama că rănisem mulți oameni. Și atunci am zis că trebuie să găsesc un alt loc unde nu mă știe nimeni să pot continua acest stil de viață hedonist pe care mi-l alesesem.

Așa am ajuns în China – un trai foarte facil, o viață foarte facilă. Eu am studiat teologie în Statele Unite, aveam o diplomă din America, mi-am găsit imediat de lucru ca profesor de engleză, dar am simțit din primul moment că am pășit într-o capcană. Din chiar prima zi în care am ajuns acolo am simțit lucrul acesta. Pentru că am întâlnit un român care era de mai mult timp acolo, lucra la o firmă, o bancă care dădea credite și mi-a zis că se bucură că m-a întâlnit, „șefii mei vor să mai angajeze pe cineva, vino să vezi să vadă clienții că suntem mai mulți străini aici, e important pentru ei să aibă un străin sau mai mulți angajați”. Am mers o dată, am văzut că totul e în regulă, mi-au plătit avionul, hotel, mi-au dat banii de cheltuială, banii aceia – cei 80 de dolari de care se vorbește. Am mai mers peste o lună, încă o dată și încă o dată. Patru ani. Până într-o dimineață.

„Am ajuns în colivia aceea în care am petrecut doi ani de zile fără să văd lumina soarelui”

Cătălina Porumbel: Ce s-a întâmplat în acea dimineață?

Marius Balo: Au tăbărât peste noi o ceată de milițieni, ne-au ridicat pe toți, eram 20 de persoane la birou atunci, am fost conduși la sediul Securității din Shanghai, coborâți undeva la nivelul minus trei în subsol și apoi așezați pe un scaun din metal unde erai prins cu chingi de mâini și de picioare și apoi cu o rangă de piept. Nu te mai putea mișca deloc. Doar gura o mai puteai mișca, să răspunzi întrebărilor.

Acolo am aflat de ce fuseserăm arestați. Cineva făcuse o plângere. Nu i-a fost acordat creditul dar nici nu a primit înapoi comisionul pe care l-a plătit inițial – comisionul de dosar, de evaluare, de avocat. O sumă de bani plătită de firmă. Nu primiseră creditul dar nici suma înapoi.

Am spus că eu nu știu de situația asta, veneam o dată pe lună și stăteam câteva ore acolo. Mi s-a spus că nu contează, toată lumea trebuie să plătească indiferent dacă a știut sau n-a știut.

Și așa a început povestea celor opt ani de zile pe care i-am petrecut în închisorile din China.

Cătălina Porumbel: La acest interogatoriu ai fost bătut?

Marius Balo: Nu am fost atins nici măcar o dată, asta a fost cea mai mare teamă a mea, că voi fi bătut, schingiuit, violat, omorât. Nu s-a întâmplat nimic. Tortura, însă, exista. Pentru că a doua zi după cele 24 de ore petrecute în scaunul de metal, curios lucru, atât de departe ajunsesem de Dumnezeu încât eu în acele 24 de ore, cea mai grea zi a vieții mele, cea mai teribilă, eu atât de mult mă îndepărtasem încât nu m-am gândit nici măcar o secundă să zic, „Doamne, ajută-mă! Doamne scapă-mă, nu mă lăsa!”. Eram atât de departe de Dumnezeu și bineînțeles că Dumnezeu nu dă buzna în viața ta, dacă tu nu-i ceri.

Am ajuns la centrul de detenție, am fost dezbrăcat de toate hainele, m-au lăsat doar în lenjerie intimă și apoi m-au condus pe un hol foarte lung, cu foarte multe uși. S-a deschis ușa de la prima încăpere și m-au invitat înăuntru. Era 5 dimineață, într-un spațiu de 12 metri pătrați trăiau 12 oameni. Erau cu toții întinși pe jos, nu exista pat, masă sau vreun obiect de mobilier. Doar unul lângă altul precum sarmalele înveliți fiecare într-o păturică roz. Am văzut o mare de păturici roz și o mare de mutre care căscau ochii să vadă pe cine aduseseră.

Pe mine m-aduseseră, eu am ajuns în colivia aceea în care am petrecut doi ani de zile fără să văd lumina soarelui, fără să pot scrie nimănui, să pot contacta pe nimeni. Nu știau ai mei ce s-a întâmplat cu mine

Am fost scos din lumea noastră și așezat în lumea lor, unde am așteptat doi ani de zile fără să vorbească cineva cu mine, fără să mă-ntrebe de sănătate. Am stat doi ani într-o colivie, așteptând să fim duși la judecător.

Cătălina Porumbel: Care erau regulile în ceastă celulă?

Marius Balo: Tot ce se întâmpla acolo era parte dintr-un sistem foarte bine dozat și gândit și era un model de reașezare mentală. Ei te reașează pe niște noi coordonate. Tu trebuie să ajungi în punctul în care să nu mai opui niciun fel de rezistență în momentul când vei fi dus la judecător. Doar să te predai, să spui „Aveți dreptate, partidul are drepate, recunosc fapta”. Și pentru că acest lucru să se întâmple ești așeat în acest spațiu unde nu poți vorbi cu nimeni, nu poți comunica și aștepți zi după zi momentul acesta în care să fii judecat.

Tortura exista, că am vorbit mai devreme dacă am fost bătut sau mi-a fost afectată integritaea corporală. Nu am fost atins, dar tortura exista. Era tortuă de natură psihică, pentru că în orice moment se putea deschide ușa respectivă, să vină gardianul și să te elibereze. Să zică „românule, du-te acasă și trăiește-ți viața!”. În același timp, putea să vină gardianul să te condamne la moarte și apoi în curtea din spate să-ți tragă un glonț în cap. Pentru că în China există pedeapsa cu moartea și pentru cazurile financiare, cel pe care fusesem eu acuzat – complicitate la fraudă contractuală. Și atunci tu trăiești mereu cu spaima asta că nu știi ce se întâmplă cu tine a doua zi.

Deja știam după o vreme, recunoașteam după sunetul pașilor gardianului dacă se va opri în fața coliviei noastre și știam că urmează să scoată cheia mare să intre și să scoată pe cineva. Nu știam dacă o să fiu eu sau pe oricare dintre ceilalți cu care pătimeam acolo și spaima era teribilă.

Aici intervine discuția pe care am avut-o mai devreme – factorul acesta al credinței.

Cătălina Porumbel: Aveai o singură pătură?

Marius Balo: O singură pătură, nu era nouă, era folosită de mai mulți oameni înaintea mea.

Cătălina Porumbel: Puteai să te învelești cu ea?

Marius Balo: Nu prea îți ajungea că trebuia să o așezi și pe dedesubt să nu stai direct pe podea și să te și învelești. Era greu de gestionat.

Cătălina Porumbel: Aveai un loc al tău în această colivie?

Marius Balo: Da, locul ultimului sosit în colivie era chiar lângă ușă pentru că acolo, camerele de filmat băteau cel mai bine în acel punct, trebuie să fii cel mai bine supravegheat, cu capul către ușă, către colț. Mi-amintesc și acum imaginea când am privit spre colțul acela și văd singurul lucru care exista - o gaură în pământ.

Mi-am dat seama imediat era gaura pentru nevoi. Locul unde să mergi să faci nevoile în văzul tuturor. Nu exista niciun fel de paravan sau perdeluță. Dimineața, că doar dimineața o puteai folosi, nu puteai când vrei tu, exista un timp între 7 și 8 și jumătate în care aveam voie să folosim.

Era un ritual – se pornea un televizor din acela antic deasupra ușii. Începea programul de propagandă în care ni se arătau realizările partidului și apoi, în funcție de senioritate, adică persoana care era de cel mai mult timp în colivia mergea prima să folosească gaura. Noi, toți ceilalți, stăteam aliniați pe niște buline roșii în trei rânduri de câte patru persoane și trebuia să privim către televizor. Tu, de fapt, îl priveai pe acel om cum își făcea nevoile la un metru și jumătate de tine. De-asta spun că era un program de reorientare mintală. Prin asta a trecut și Alina.

Cătălina Porumbel: Cred că ăsta a fost cel mai umilitor lucru pentru tine.

Marius Balo: Cu siguranță. 14 zile, 12 nu mai știu, aproape două săptămâni, eu n-am putut să folosesc gaura. Cum să fac așa ceva în văzul tuturor? Nu-mi puteam închipui. E un lucru teribil.

Unii prizonieri încercau să se sinucidă

Cătălina Porumbel: E clar că era un mod de umilință în arest. Cum nu ți-ai pierdut mințile?

Marius Balo: Pentru mine, marea binecuvântare, ca să-i spun așa, a fost că am avut această frânghie a credinței. Eu, studiind teologia, având opt ani de teologie în spate... bineînțeles, eu l-am părăsit pe Dumnezeu, am luat-o aiurea opt ani de zile, am ajuns până în îndepărtata Chină, în întunericul cel mai din afară. Dar în momentul acela, când am văzut că mi se luase pământul de sub picioare, bineînțeles că am strigat către Dumnezeu – „Doamne, ajută-mă, nu mă lăsa!”. Pentru că am văzut ce se întâmplă cu oamenii care veneau acolo la o zi-două. Nu treceau săptămâni sau luni.

Asiaticii în principal – japonezi, coreeni, vietnamezi – își pierdeau mințile după două-trei zile. Căutau modalități să se sinucidă. Unii dintre ei își luau avânt cât de tare și se izbeau cât de tare puteau cu fruntea de perete sperând că din acea izbitură vor muri și vor scăpa. Dar nu mureau niciodată, doar se răneau. Aici ajungeau oamenii fără ancoră. Cei care reușeau să reziste, erau cei care știau că deasupra partidului există o entitate care i-a permis partidului să te bage pe tine acolo – creștini, musulmani chiar și budiști. Chiar și budiștii reușeau să ducă presiunea fără să-și piardă mințile.

Cătălina Porumbel: Ai încercat să te sinucizi?

Marius Balo: Doamne ferește! N-am avut niciodată pornirea aceasta pentru că această ancoră a credinței și exemplul familiei mele – mama, bunica, oamenii care au trecut prin greutăți extraordinare și momentele în care ele s-au raportat la acele greutăți în punctele cele mai grele, amintirea mie mi-a dat curaj. Am avut noroc să am exemple.

Cătălina Porumbel: Doi ani ai stat închis în această colivie fără a ieși vreun pic.

Marius Balo: Fără a ieși vreodată afară.

Cătălina Porumbel: Acum, dacă închizi ochii, cu siguranță regăsești toate colțurile celulei în care tu ai stat.

Marius Balo: Cătălina, și scrisurile de pe perete le văd. Prima dată mi-au căzut ochii pe un scris. Cineva scrisese, un străin, nu știu când, „No humanity”. Adică aici nu există umanitate. Asta a fost primul lucru și m-a șocat pentru că n-am înțeles. Am zis „ăla glumește”. Dar nu glumea omul, omul scrisese exact realitatea, și am înțeles-o după luni și luni acolo. Aici trăiește Alina, în această realitate.

Cătălina Porumbel: Nu ai ieșit doi ani de zile din această celulă. Mâncare primeați, presupun.

Marius Balo: Primeam de trei ori pe zi. Orez, dimineața, o bucată. Imaginează-ți ca bucățile de prăjitură, tăiat așa felii, orez la abur, o bucățică. Iar la prânzi și seara pe lângă acest orez mai primeam și niște legume. O dată pe săptămână primeam un copănel din acela mic de pui.

Veneau gardienii la străini în fiecar colivie când venea copănelul miercurea și întrebau „Zhōngguó hau” adică „Este dulce China? E bine în China?”. Și oamenii când mestecau bucățica aceea de carne trebuia să răspundă „Da, e bine, e frumos în China”.

Cazul Alinei

Cătălina Porumbel: Prin aceste lucruri trece acum Alina, fata pentru care tu te lupți să fie adusă acasă. După doi ani primești sentința?

Marius Balo: După doi ani, eu am primit sentința. Cred că și în cazul Alinei cam tot așa au dus-o la judecător și au condamnat-o. Eu nu am făcut apel, pentru că dacă făceai apel, trebuia să te întorci în colivie și să mai aștepți un an sau doi sau cinci sau cât voiau ei pentru că nu există niciun fel de limită cât timp miliția te poate ține acolo. Am întâlnit un australian care era de zece ani acolo și încă nu fusese condamnat. Imaginează-ți cum e să stai zece ani în această tortură mentală fără să știi dacă mâine ești eliberat sau condamnat. Te distruge. Când l-am văzut pe australianul respectiv, am zis că nu vreau să fac apel, orice sentință primesc, am primit opt ani, am zis „Mulțumesc, vreau să merg la închisoare”.

Și acolo am ajuns imediat, m-au introdus instantaneu în programul în care trebuia să fac demascarea. Trebuie să mărturisești tot ce judecătorul a dispus în cazul tău și să ceri iertare partidului și poporului chinez. Sunt multe hârtii deja gata scrise, tu trebuie să le copiezi cu mâna ta și cu scrisul tău și să le semnezi. Sunt foile de părere de rău și de recunoaștere a vinovăției.

Cătălina Porumbel: Marius, tu ai încercat să iei legătura cu autoritățile din România pe durata acestei detenții?

Marius Balo: Bineînțeles, imediat am spus că vreau să fie contactat consulatul României că m-am speriat când am văzut că nu mai am niciun ajutor. A venit consulul în două-trei zile să mă viziteze. Mi-a spus – „Eu sunt din Sălaj”. Și am zis slavă Domnului că e ardelean de-al meu, bine că n-a venit cineva din prin Botoșani sau Olt. A venit un ardelean. Și el mi-a zis că el a fost milițian pe vremea lui Ceaușescu, eu știu exact care-i sistemul, nu te putem ajuta cu nimic. S-a ridicat și a plecat. Asta a fost ajutorul.

Cătălina Porumbel: De la consulul României în China.

Marius Balo: De la consulul României în China. A venit peste un an de zile să mă mai vadă.

Cătălina Porumbel: Ce povestești tu acum, pentru mulți oameni din această țară, pentru părinții mei, pentru bunicii mei, este descrierea perfectă a închisorilor comuniste din România, a iadului prin care au trecut oamenii doar pentru că avea o opinie diferită sau pentru că Securității sau Miliției i se părea că. Și atunci nu aveai dreptul la nimic. Asta se întâmplă în acest regim de detenție din China. Unde este o româncă. Scrisori ai scris către instituțiile statului român?

Marius Balo: Bineînțeles, odată ce am fost condamnat, am trecut prin cele două săptămâni unde mi s-a făcut demascarea și am fost introdus în programul de muncă forțată. De dimineața până seara la lucru. Am primit și dreptul de a trimite scrisori, problema era că nu aveam bani. Pe scrisori se pune timbru, nu aveam cine să-mi dea mie. Am găsit singura varianta, tot miercurea primeam carne, doar că aici nu era un copan de pui, era un picior de rață.

Miercurea era zi de propagandă, trebuia să cântăm cântece patriotice, piese de teatru, pașii aceia de marș nazist pe care noi îi vedem în filme noi trebuie să-i repetăm până îi făceam la perfecție, iar seara ne-aduceau câte un picior de rață. Mie nu mi se părea apetisant, i l-am dat unui filipinez. Filipinezul era mai pântecos, Bobby, i-am zis „Bobby, ia-l și pe-al meu, dăm trei timbre pe el”. Și am primit pentru fiecare picior de rață trei timbre ca să pot trimite în România trei scrisori.

Și am început, de la președinte, prim-ministru, ministrul justiției. La oricine m-am putut gândi că m-ar putea ajuta. Sute de scrisori am trimis, n-am primit niciun răspuns. Toate au ajuns, am vorbit cu oameni din interior când am revenit în țară mi-au spus – „Am primit scrisoarea ta și am plâns”, dar de făcut n-a făcut nimeni nimic. Până la intervenția Anei Birchall, în 2019, deținătoarea portofoliului de la Justiție. Femeia a avut voință și în trei săptămâni a realizat procedura mea de transfer, eram deja prizonier în România, aprobat doar să vin aici să-mi continui restul de pedeapsă. Deci s-a putut face dacă a fost voință, ceea ce noi nu vedem acum.

Cătălina Porumbel: Tu ești în greva foamei de 23 de zile.

Marius Balo: Am început la 3 noiembrie pentru că am aflat de la tatăl Alinei că situația ei s-a înrăutățit dramatic. După nouă ani de zile, fata aceasta, pe care nu o cunosc personal, n-am văzut-o niciodată, n-o știu. Am aflat de povestea ei când am ajuns în țară și m-a sunat tatăl ei, în 2022, când am fost eliberat și mi-a spus „Marius, fiica noastră, singurul nostru copil, este închisă în China așa cum ai fost închis și tu, ajută-ne să o aducem acasă”. Ea vorbește prin telefon cu tatăl ei. La ultimul telefon i-a spus că este la pat, nu se mai poate mișca, i-au frânt spatele. Închisorile sunt niște corporații care produc pentru multinaționale din lume. Sunt zeci de milioane de sclavi. Alina trudește acolo în fabricile acelea, i-au rupt și spatele. Are o hernie. Dacă tu nu te mai poți deplasa și merge pe picioarele tale, hernia trebuie operată. Nu o operează nimeni, n-are grijă de ea. Am decis să recurg la acest gest extrem.

E un post negru. E un exercițiu și un gest spiritual, nu e greva foamei. Noi postim, eu și toți ceilalți care susțin această cauză, fiecare cu o rugăciune și cu un gând bun, încercăm să urnim această stâncă imensă care este statul român și căruia se pare că nu-i pasă. Eu m-am întâlnit cu ministrul justiției săptămâna trecută. Joi, am decis să mut demersul meu, l-am dus în fața ministerului. Am ajuns joi la prânz acolo, au venit reporteri și de la voi și vreau să vă mulțumesc. Am dat interviu și în timpul acesta a venit ministrul Radu Marinescu și m-a rugat după ce dau interviul să urc și să avem o discuție.

Am urcat și acolo domnul ministru, după ce i-am spus cine sunt și ce cer. Eu nu cer ca Alina să fie eliberată. Ce să fie adusă într-o închisoare din România.

Cătălina Porumbel: Există o decizie a Curții de Apel București care spune că Alina poate să facă detenție în România.

Marius Balo: Da, s-a adaptat la legea românească.

Cătălina Porumbel: De ce nu se întâmplă? Noi suntem abandonați? De multe ori am această impresie și cred că nu este impresie, e un sentiment corect. Ești abandonat.

Marius Balo: Din păcate, așa este. Doar că să exemplific puțin mentalitatea noastră – m-așez la masă cu domnul ministru. Într-un minut îi spun despre Alina și răspunsul lui m-a lăsat fără replică. Mi-a spus – „Domnule Balo, dumneavoastră sunteți o persoană condamnată în Republica Populară Chineză, dumneavoastră ați fost găsit vinovat de Tribunalul Popular Chinez și ați executat opt ani de zile”.

Domnule ministru, eu nu pentru mine am venit aici, am venit pentru Alina. Dumneavoastră vreți să-mi faceți aici portretul? Dacă voiam să mi se facă portretul mergeam la un pictor. N-am venit pentru mine. O tactică de intimidare de la bun început, reminiscență stalinistă. Eu am plătit acolo. Am stat opt ani din opt, n-am primit nici măcar o zi reducere. Am primit opt ani de sentință și am făcut opt ani în cap și am plătit și amenda. Eu sunt la zero. M-am achitat de datoriile și de păcatele mele.

Și iată, vin acasă și ministrul justiției, cel care reprezintă justiția. Ce înseamnă justiția? Să-i apăr pe cei care nu se pot apăra singuri. Asta înseamnă. Ministrul justiției îmi spune mie lucrurile acestea, îmi aduce mie aminte cine sunt eu de fapt. Dacă cu mine domnia sa vorbește așa, de Alina ce crede? Alina care e închisă acolo.

Cătălina Porumbel: Tot pentru o fraudă financiară cu card.

Marius Balo: Tot pentru fraudă.

Cătălina Porumbel: Dar noi avem așa – avem ministrul justiției, avem ministrul de externe, avem ambasadă, avem președinție, avem guvern. Avem nenumărate instituții plătite din bani publice pentru a face acest efort. Spui că, în cazul tău, Ana Birchall a reușit să facă acest lucru dar tu n-ai mai venit în țară pentru că a început pandemia.

Marius Balo: A început pandemia și am rămas blocat acolo.

Marius Balo a încercat să obțină ajutor de la mai multe autorități ale statului

Cătălina Porumbel: Din câte știu eu, noi avem niște relații cu China. Sunt niște persoane din România care au niște relații extraordinare în China. De ce nu se poate?

Marius Balo: Se poate. Și se poate face pe două căi – pe cale diplomatică, ceea ce este nevoie este ca ministerul nostru să solicite o întâlnire cu omologii chinezi pentru a discuta situația Alinei. Fie două persoane de la MJ se duc în China, fie invită două persoane să vină aici să discute.

Pentru că această discuție n-a avut loc niciodată. Ultima informare a fost că, în august, am trimis un email în China de unde n-am primit răspuns. Deci ultimul tău gest pentru Alina era că ai trimis un mail. Și la mail nu ți-au răspuns chinezii și tu te-ai spălat pe mâini că s-a rezolvat. Eu am fost și la președinție. M-am întâlnit cu consilierul Marius Lazurca. Am fost peste tot, oriunde m-am putut gândi, la Senat, am fost audiat în comisia pentru politică externă. Am încercat toate variantele. Toți pot să ajute. Nu înțeleg de ce nu se întâmplă ceva concret.

Asta i-am spus și domnului ministru. Eu nu am pretenția să o aduceți mâine pe Alina acasă, eu nu de aceea sunt nemâncat de trei săptămâni și jumătate. Eu vreau să ne oferiți ceva concret. O dată – „În 5 decembrie, merg două persoane în China să rezolve problema sau invitămdoi chinezi aici”. Noi primim platitudini din acestea, limbaj de lemn revoltător – „primim cu atenție cazul Alinei”. Ce privești cu atenție? Aștepți să moară? Sunt lucruri fără finalitate.

De nouă ani de zile ni se spune că se privește cu atenție dar nu avem nimic concret și mă doare. Eu sunt singura persoană din România care a trecut prin iadul acela. Nu am treabă cu partidul comunist, nu mă interesează, să-și ducă ei țara lor cum vor. Problema mea este ca acea fată care trage să moară să fie adusă într-o închisoare din România. Nu eliberată, nu rejudecată, doar tranferată într-o închisoare din România. Și se poate face simplu printr-o întâlnire cu partea chineză și negociere.

Cătălina Porumbel: Numai când asculți prin ce-ai trecut, ai impresia că e așa ceva se vede doar în filme. Dar această țară a trăit cu acest sistem de detenție și multe milioane recunosc din vorbele tale ce-au auzit de regimul comunist și iadul din detenție pentru cei care nu gândeau la fel. Te-am rugat să vii cu un obiect pe care l-ai luat din închisoarea din China. Ai adus jurnalul

Marius Balo: Da, am reușit ca prin minune. Acesta este plicul original, unde am reușit să așez o sută de file unde am reușit să așez tot ce am trăit acolo și mi-a atins sufletul în anii aceia. De-aici am avut inspirație și pentru carte, pentru „Păturica Roz”, cartea pe care am scris-o cu povestea din China și de-aici îmi trag nădejdea în fiecare zi. Spuneai atât de frumos că e un act de curaj.

Cătălina Porumbel: Nebunesc i-am spus eu. Mie-mi plac actele de curaj nebunesc, ar văzându-te pe tine nu am cum să rămân indiferentă. Când vezi un om care luptă împotriva unui stat român care nu se mișcă, orice i-ai face nu se mișcă și tu încerci de unul singur. E o cauză nobilă, noi trebuie să luptăm.

Marius Balo: Este. Este o cauză dreaptă. Aș cum spunea regele Mihai – „Adevărul luptă singur”. Noi nu trebuie să facem nimic, dacă aceasta este o cauză dreaptă, Dumnezeu ne va ajuta. Dar vreau să subliniez că acesta nu este un act de curaj, este un act firesc. Oricare dintre noi să fi trecut prin această experiență ar fi făcut acest lucru.

Cătălina Porumbel: Nu știu dacă aș fi rezistat.

Marius Balo: Asta e altă problemă, eu sunt convins că da. Pentru că găsești înlăuntrul tău resurse de care nu conștientizezi că le ai. În momentul acela în care am zis „Doamne, ajută-mă”, imediat am primit ajutor. N-a trecut o zi sau două sau trei, am simțit imediat că nu sunt sigur.

Cătălina Porumbel: Dar ai fost revoltat împotriva lui Dumnezeu.

Marius Balo: Am fost revoltat în perioada dinainte. Când am întrebat „Doamne, de ce ai luat-o pe mama mea? De ce n-ai luat pe mamele colegilor mei? De ce n-ai luat mamele prietenilor, celorlalți băieți”. Aceasta a fost revolta mea și n-am spus lucrul acesta din dragoste pentru ea, am spus lucrul acesta din egoism. Pentru că eu de mic, fiind singur la părinți, am dezvoltat niște trăsături narcisiste și acum nu mai aveam pe nimeni să aibă grijă de mine. Și atunci am avut această răbufnire, dar ajuns în temnită am început să merg înapoi.

Cătălina Porumbel: Ai plâns?

Marius Balo: În fiecare zi. Dacă nu plângeam n-aș fi reușit să-mi păstrez mintea. În fiecare zi, primele trei-patru luni de zile. În fiecare zi, ochii mei erau umezi. Simțeam că cu cât plâng mai mult, cu atât mă simt mai ușor, mai curat. Parcă nici nu voiam altceva decât să spăl păcatele acestea, să spăl din zgura aceea care se adunase pe sufletul meu.

Și după patru luni am ajuns acolo unde, într-o seară, întins pe păturica aceea împuțită roz, așteptam să ne dea voie să dormim că nu poți să faci nimic fără să primeșt voie. Ești întins acolo dar n-ai voie să încerci să adormi până la ora nouă seara când primești voie și poți să dormi doar cu ochii în lumină. Cum e studioul de aici, așa de luminată era camera. Să dormi doar pe spate, nu poți să dormi altfel decât pe spate, înfășurat până la gât și cu privirea în reflectoarele acelea. Am avut un moment în care am zis „Doamne, după patru luni de zbucium, fă cu mine cum vrei Tu. Dacă e voia ta să-mi dea drumul, accept. Dacă e voia Ta mâine să mă omoare, accept și asta”. Și atunci m-am simțit liber, poate pentru prima dată în viața mea.

Condițiile groaznice din închisorile chineze

Cătălina Porumbel: Dacă refuzi să faci ceva într-o închisoare din China, ce pățești?

Marius Balo: Ești imediat pedepsit.

Cătălina Porumbel: Ce înseamnă pedeapsă?

Marius Balo: Sunt mai multe nivele de pedeapsă, sunt pedepse în care de exemplu nu mai ai voie să cumperi, oricum eu nu aveam bani, dar nu mai poți să cumperi nimic. Altele te țin noaptea treaz, nu ai voie să dormi. Trebuie să stai pe scaun două minute, în picioare două minute, pe scaun două minute toată noaptea, în timp ce toți ceilalți dorm. Un alt stil de pedeapsă e să stai cu fața la perete o zi-două-trei-o săptămână. Alt stil de pedeapsă e că nu mai primești mâncare, de exemplu erau mulți oameni care nu-și făceau norma pentru că nu lucrezi cât poți. Dacă nu faci norma poți să fii dus efectiv la izolator și dus cu lunile acolo. Am auzit niște povești de nici nu vreau să povestesc ce se întâmplă acolo.

Cătălina Porumbel: Ce se întâmplă la izolator?

Marius Balo: Nu am experiență personală și nu vreau să spun lucruri pe care nu le-am trăit, dar am auzit lucruri teribile despre oameni care refuză să muncească și apoi sunt duși acolo. În închisoare ai un singur drept – să muncești. Acela e singurul, nu ai niciun alt drept. Am auzit că primarul Shanghaiului, un om cu sute de milioane, a fost arestat, confiscat tot și băgat acolo 25 de ani. L-au dus la izolator și un prieten de-al meu din Belarus a fost perete în perete. Și vorbeau între ei și îi explica ce-i făcuseră gardienii. Nu vreau să intru-n detalii, vă puteți imagina.

Cătălina Porumbel: Cu persoanele care încercau să se sinucidă ce se întâmpla?

Marius Balo: Imediat erau trecuți pe un regim medicamentos care le distrugea mintea. Am întâlnit oameni care după o astfel de încercare, unii încercau să-și bage lingura cu care mâncau în gât. La un moment dat ne-au adus linguri de gumă. Pe acel regim medicamentos te tranformi într-un zombi. Pe acest regim medicamentos devii și dependent de el dacă ți-l administrează. Dormi toată ziua. Din 24 de ore, dormi 22.

Cătălina Porumbel: Acum când închizi ochii noaptea și dormi la tine în pat, mai visezi de închisoarea din China?

Marius Balo: Da, să știi că visez. E foarte interesant, cât timp am fost întemnițat am avut doar vise frumoase. Că sunt acasă, cu prietenii, în oraș, la biserică, cu fetele, vise minunate. Mă trezeam când suna gongul la ora șase și acela era momentul cel mai greu pentru că trebuia să accept că nu realitatea din vis e reală, ci pestilența în care sunt acum.

Când am revenit acasă, visul s-a inversat și mai ales în primul an, visam că m-au arestat din nou. În unele visam că m-au condamnat la moarte. La un moment dat aveam chiar ștreangul pus de gât. Și, bineînțeles că în zbuciumul acela mă trezesc. Primul moment când îmi dau seama că sunt la mine în dormitor, bucuria aceea e extraordinară. Credința m-a salvat și o vor salva și pe Alina. E imposibil să nu urnim stânca aceasta.

Cătălina Porumbel: Te rog să adresezi un mesaj, știu că ai avut un apel la președinția României, dar cred că trebuie făcut un apel așa încât lumea să înțeleagă.

Marius Balo: Domnilor, viața Alinei este în mâinile dumneavoastră. Este o fată care a plătit deja nouă ani de zile. Nu mai vorbim de vinovăție sau nevinovăție. Este un caz umanitar. Vorbim de dreptul la viață și avem datoria aceasta ca națiune să aducem acasă pe cineva care se află într-o astfel de suferință extremă. Să-i salvăm viața. Vine Crăciunul! Am petrecut opt Crăciunuri acolo. Vă rog să mă credeți, e cel mai trist moment. În China nu se sărbătorește. Aduceți fata aceea acasă, nu e mare lucru, nu e complicat. Aduceți-o acasă să petreacă după nouă ani de zile un Crăciun în România. Vă rog din suflet, n-o lăsați să moară acolo. Este sora noastră! Este un cetățean român care are dreptul orice ar fi făcut. A plătit tot ce a pătimit acolo. Vă rog din suflet. Mă găsiți în fața ministerului până ce vom avea ceva concret acolo.