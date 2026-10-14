Rușii au atacat masiv Ucraina. Zelenski acuză din nou că nu a fost avertizat de aliați. Și accesul la Starlink ar fi fost restricționat

Rusia a atacat infrastructura energetică din Ucraina cu rachete balistice şi drone. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Rusia a atacat Ucraina în noaptea de marți spre miercuri cu 39 de rachete balistice și 120 de drone. Mai multe regiuni din Ucraina au fost afectate miercuri de atacurile care au vizat inclusiv infrastructura energetică din Kiev, în ciuda anunţului preşedintelui american Donald Trump privind un armistiţiu în ceea ce priveşte astfel de lovituri, relatează AFP, conform Agerpres. În urma bombardamentelor care au vizat şi clădiri rezidenţiale, trei oameni au murit, iar alţi 22 au fost răniţi, transmite The Kyiv Independent.

Președintele Zelenski spune

Primele explozii din capitala Ucrainei s-au auzit spre sfârșitul serii de marţi, 13 octombrie, când o rachetă rusească a lovit, aproape fără avertisment, un bloc de locuințe cu nouă etaje din districtul Desnianski, provocând un incendiu de proporții, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Mai multe centrale electrice din capitală au fost vizate, a declarat pentru Kyiv Independent un oficial din sectorul energetic sub protecția anonimatului, în timp ce Rusia continuă să își intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice înainte de lunile de iarnă care urmează.

Cel puţin 3 morţi şi 22 de răniţi, în urma atacurilor din Kiev

Jurnaliştii AFP din Kiev au transmis că şi ei au auzit explozii puternice. Primarul capitalei, Vitali Kliciko, a indicat miercuri că "mai multe instalaţii energetice" din capitală au fost lovite şi că o persoană a fost ucisă, conform informaţiilor preliminare.

Cel puțin trei persoane au murit și alte 22 au fost rănite în urma atacului rusesc asupra blocului de locuințe, a precizat Kliciko. Dintre persoanele rănite, 16 au fost spitalizate, iar patru se află în stare gravă.

Potrivit jurnaliștilor publicației Kyiv Independent aflați la fața locului, peste 12 de explozii s-au auzit din nou în capitală între orele 04:45 și 06:45 (ora locală a Ucrainei), după noi valuri de atacuri cu rachete. De asemenea, au fost semnalate întreruperi scurte ale alimentării cu energie electrică și fluctuații ale iluminatului în jurul orei 05:30.

Marţi seară, o centrală electrică din Kiev a fost lovită de o rachetă rusească fără ca Ucraina să primească vreun avertisment prealabil din partea aliaţilor săi occidentali cu privire la atac, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski.

"Atac cu rachetă balistică rusească împotriva Kievului. Încă o dată, fără avertisment prealabil din partea partenerilor noştri. Ţinta principală a fost infrastructura energetică, în special centrala termică numărul 4. Din păcate, a fost lovită", a scris el pe Facebook.

Ucraina se bazează pe informaţiile militare occidentale, şi în special americane, pentru a detecta atacurile ruseşti şi pentru a ataca ea însăşi ţinte. Recenta escaladare a tensiunilor dintre Zelenski şi Trump a făcut ca Kievul să se teamă de o slăbire a acestui sprijin crucial.

"Sistemele noastre au detectat aceste rachete doar când se apropiau deja practic de Kiev", a continuat Zelenski, descriind centrala electrică vizată drept "o instalaţie energetică esenţială pentru Kiev".

"Nu numai că (n.r.: ruşii) ne distrug infrastructura energetică, dar Ucraina nici măcar nu primeşte avertismente prealabile despre lansările de rachete balistice", şi-a exprimat regretul liderul ucrainean.

Cel puţin două persoane au fost ucise în acelaşi atac, care a lovit şi o clădire rezidenţială din districtul Desnianski, a adăugat primarul Kievului, Vitali Kliciko. El a raportat aproximativ 20 de persoane rănite.

În noaptea de luni spre marţi, locuitorii din Kiev au auzit explozii cauzate de atacurile aeriene ruseşti, urmate doar de activarea sirenei de raid aerian - un fenomen care s-a mai întâmplat şi înainte, dar a fost rar.

Zelenski declarase deja că Ucraina nu a primit niciun avertisment din partea Occidentului cu privire la atac.

Oficialii ucraineni au explicat marţi situaţia prin utilizarea de către armata rusă a unor rachete dificil de detectat sau a unor potenţiale "probleme tehnice".

"Uneori, aceste informaţii nu ajung la noi. Şi nu este prima dată când se întâmplă asta. Există, de asemenea, câteva aspecte tehnice de luat în considerare", a declarat la televiziune purtătorul de cuvânt al forţelor aeriene ucrainene, Iuri Ignat.

Această situaţie vine într-un moment în care relaţiile dintre Volodimir Zelenski şi Donald Trump s-au deteriorat din nou.

Preşedintele SUA l-a acuzat în repetate rânduri pe omologul său ucrainean că vizează rafinăriile de petrol ruseşti, ceea ce, susţine el, contribuie la creşterea globală a preţurilor la combustibili.

Trump a sugerat săptămâna trecută că "este timpul ca Ucraina să aibă un nou preşedinte".

De asemenea, el a susţinut că a obţinut un acord între Moscova şi Kiev pentru un armistiţiu în ceea ce priveşte atacurile asupra infrastructurii energetice, o afirmaţie pe care niciuna dintre capitale nu a confirmat-o.