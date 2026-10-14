Zelenski susține că Ucraina nu a fost avertizată de aliați cu privire la un atac „deosebit de ticălos” al rușilor. Trump: „Îi ajutăm”

Rușii au atacat blocuri din Harkov și Kiev cu rachete de tip Banderol. FOTO: Profimedia Images

Volodimir Zelenski a declarat marți că Ucraina nu a fost avertizată de aliații săi occidentali cu privire la un atac rusesc cu rachete balistice asupra Kievului. De asemenea, președintele ucrainean, care se află sub presiune din partea SUA pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești, a anunțat că Ucraina nu a mai lovit infrastructura energetică și rafinăriile din Rusia de două zile, de când Trump a anunțat un armistițiu energetic între cele două țări. Oficialii americani au declarat că SUA continuă să furnizeze informații Ucrainei, lucru confirmat și de președintele american, relatează Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu a primit niciun avertisment de la aliații occidentali înaintea unui atac brutal al rușilor asupra Kievului.

„A existat un atac deosebit de ticălos asupra Kievului: cinci rachete care au lovit infrastructura civilă. Din păcate, Ucraina nu a primit niciun avertisment de la parteneri cu privire la acest atac.

(...) Tocmai aceste informații ajută la prevenirea pierderilor de vieți omenești atunci când sunt emise alerte privind atacuri cu rachete balistice”, a scris Volodimir Zelenski pe rețeaua X.

З вечора й по цей час росіяни атакували Україну більш ніж сотнею різних засобів нападу: реактивними дронами, баражуючими боєприпасами та балістичними ракетами. Значну частину із цих атакувальних засобів вдалося збити. Але, на жаль, не всі. У Харкові був зруйнований звичайний житловий будинок, рятувальна операція тривала фактично всю ніч – шукали людей під завалами. Від цього удару по будинку в Харкові загинули чотири людини. Мої співчуття всім рідним та близьким. Поранено загалом за один вечір і тільки в Харкові 41 людину. Був і доволі підлий удар балістикою по Києву – п’ять ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є. Україна не завдавала ударів по російській нафтопереробці й загалом енергетиці протягом двох діб із моменту оголошення Президентом Америки припинення вогню в енергетиці. Але Росія не послухалась Президента Америки. За цей час росіяни атакували і наші енергетичні об’єкти, і нашу критичну інфраструктуру й дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні. Під ударами саме за ці дві доби були 19 регіонів нашої країни. Наша позиція незмінна: Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація була. Війни завершуються тоді, коли агресор відчуває, що у нього немає можливості війну затягувати. Тиск світу на Росію сприяє саме цьому – наближенню миру. Але пряма чи опосередкована підтримка Росії, гальмування допомоги Україні та ускладнення захисту життя від балістики – це те, що точно не спрацює на мир. Мир потрібен всім. Сильна Америка, сильна Європа, сильні партнери потрібні. Дякую всім, хто справді допомагає! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2026

Declarația a venit la doar câteva zile după ce administrația Trump a părut să amenințe că nu va mai furniza intelligence Ucrainei, umbrelă sub care intră și alerte cu privire la astfel de atacuri iminente, relatează The New York Times.

Aflat la o conferință de securitate în Varșovia, marți dimineață, ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a declarat că Ucraina primește în continuare informații de la aliații săi, dar atacul nu a putut fi depistat anterior din cauza „unui tip special de armament folosit de partea rusă”.

Donald Trump: Facem schimb de informații cu Ucraina

La rândul său, Donald Trump a declarat că Statele Unite nu au oprit furnizarea de informații către Ucraina.

„Îi ajutăm și facem schimb informații. Vrem ca războiul să se încheie, așa că lucrăm împreună cu ei și cu Rusia pentru a pune capăt războiului”, a spus președintele american marți, potrivit Reuters.

Donald Trump a mai spus că atât Vladimir Putin cât și Volodimir Zelenski vor ca războiului să se încheie, dar „există multă ură între cei doi” și „nu știu cum să ajungă acolo”.

Ucraina nu dispune de capacitățile extinse de colectare a informațiilor prin satelit de care beneficiază Statele Unite și se bazează pe informațiile furnizate de partenerii occidentali pentru a monitoriza pregătirile militare ale Rusiei care pot indica iminența unui atac. Acestea includ activitățile de la bazele aeriene, mișcările navelor și desfășurarea lansatoarelor de rachete balistice.

Temerile că Washingtonul ar putea opri acest schimb de informații prețios pentru Ucraina au apărut după ce Donald Trump a încheiat un acord cu Vladimir Putin pentru a cumpăra milioane de tone de combustibil rusesc.

Acordul face parte dintr-un efort de reducere a prețurilor extrem de ridicate la motorină, provocate în principal de războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului, înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

De altfel, președintele american a anunţat duminică faptul că Rusia şi Ucraina au acceptat ceea ce el a numit un „armistiţiu energetic”.

Zelenski acuză Rusia că nu respectă armistițiul energetic

În aceeași postare, Zelenski a anunțat și că Ucraina a oprit atacurile asupra rafinăriilor rusești.

„Ucraina nu a atacat rafinăriile de petrol din Rusia și nici infrastructura energetică de două zile, de la anunțul președintelui american privind un armistițiu în domeniul energetic. Însă Rusia nu a ținut cont de apelul președintelui american. În acest interval, rușii au atacat atât instalațiile noastre energetice, cât și infrastructura critică și au transmis semnale absolut clare că nu au nicio intenție să renunțe la atacurile asupra Ucrainei. În aceste două zile, 19 regiuni ale țării noastre au fost ținta atacurilor”, a acuzat președintele Ucrainei.

Liderul de la Kiev a reiterat că Rusia va continua să escaladeze conflictul atât timp cât nu este presată să se așeze la masa negocierilor.