Trump anunță un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina: „Ambele părți au fost de acord”. Zelenski: „E o noutate pentru mine”

Președintele american Donald Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele Donald Trump a anunţat, duminică, faptul că Rusia şi Ucraina au acceptat ceea ce el a numit un „armistiţiu energetic”, relatează CNN.

„Cu efect imediat, există un ARMISTIŢIU ENERGETIC în Războiul dintre Rusia şi Ucraina. Ambele părţi au fost de acord. Nu-l încălcaţi!”, a scris preşedintele american duminică dimineaţă, pe rețeaua sa socială.

CNN a cerut Casei Albe detalii despre felul în care s-a ajuns la acest acord şi despre paşii următori. Nici Rusia, nici Ucraina nu au confirmat imediat anunţul.

Declaraţia vine la câteva zile după ce Trump a vorbit cu preşedintele rus Vladimir Putin, iar cei doi au anunţat un acord controversat prin care piaţa urmează să fie aprovizionată cu motorină rusească.

Vineri, chiar în ziua în care a fost anunţat acordul privind motorina, la Miami au început discuţii între înalţi oficiali ucraineni şi americani, printre care ginerele lui Trump, Jared Kushner, şi trimisul special Steve Witkoff.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat însă dur vestea. Iar sâmbătă, Trump spunea că Ucraina ar trebui „să-şi găsească un nou lider, care poate ajunge la un acord”.

Nu este clar, deocamdată, ce a dus la anunţul de duminică. Tot duminică, mai devreme, într-un interviu, Zelenski ceruse la rândul său o încetare a focului.

„OK, dacă vor un armistiţiu energetic, suntem deschişi la asta”, a spus Zelenski despre Rusia, într-un interviu pentru ABC News. „Nu ne mai atacaţi. Nu ne mai ucideţi copiii. Iar noi vom înceta să vă atacăm motorina. Şi cred că este o înţelegere corectă, o înţelegere cinstită”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru Axios că anunţul „a fost o noutate pentru mine. Dar, dacă ruşii sunt de acord cu un armistiţiu energetic, Ucraina va fi de acord. Dacă preşedintele Trump a negociat asta cu Putin, vă rog să ne spuneţi când începe armistiţiul. Suntem pregătiţi şi îl vom accepta”.