Ucrainenii spun că oprirea sau restricționarea Starlink echivalează cu „un atac nuclear”: „Mulți dintre noi vor plăti cu viața”

6 minute de citit Publicat la 23:21 14 Oct 2026 Modificat la 23:21 14 Oct 2026

Militarii ucraineni de pe front sunt alarmați de informațiile potrivit cărora serviciul de comunicații prin satelit Starlink, deținut de Elon Musk, ar fi deconectat sau restricționat pe front, avertizând asupra unor consecințe operaționale grave, relatează Politico. Restricțiile despre care se relatează că au fost impuse sistemului de comunicații prin satelit al lui Elon Musk au readus în discuție dependența Ucrainei de un serviciu controlat de o companie americană.

„Este comparabil cu un atac nuclear împotriva noastră. Toate operațiunile sunt suspendate. Mulți dintre noi vor plăti cu viața”, a declarat un ofițer ucrainean cu experiență. Ofițerul are în comandă o unitate de atac cu drone cu rază medie de acțiune din sud-estul Ucrainei. Unitatea depinde în mare măsură de Starlink pentru operarea și navigarea dronelor Hornet, de fabricație americană, utilizate pentru lovirea țintelor aflate la distanțe de până la 150 de kilometri.

„De aseară, toate terminalele Starlink și Starshield utilizate de forțele noastre sunt supuse unei limite de viteză de 100 de kilometri pe oră”, a declarat ofițerul.

Jurnaliștii publicației a discutat cu trei militari de pe front, care au vorbit sub protecția anonimatului, precum și cu un purtător de cuvânt al ministerului ucrainean al apărării și cu principalul responsabil european pentru apărare.

Restricțiile semnalate au readus în prim-plan o întrebare care îi preocupă de ani de zile pe comandanții ucraineni: în ce măsură comunicațiile militare ale țării se pot baza pe un serviciu controlat de o companie americană?

Militarii ucraineni spun că restricțiile au dus la suspendarea unor atacuri cu drone cu rază medie de acțiune, perturbând loviturile împotriva logisticii ruse și reducând sprijinul acordat trupelor ucrainene de pe front. Amploarea perturbărilor și măsura în care acestea au fost provocate deliberat rămân neclare.

Restricțiile au dus la „oprirea completă a tuturor operațiunilor de atac cu rază medie de acțiune”, a spus ofițerul, inclusiv a celor care utilizează sisteme bazate pe rețele de tip mesh.

Aceste sisteme folosesc o singură dronă echipată cu Starlink pentru a recepționa și retransmite semnale către alte drone conectate într-o rețea interconectată, permițându-le să lovească ținte aflate adânc în teritoriile controlate de Rusia sau în zone puternic protejate de sistemele rusești de război electronic.

Printre zonele vizate se numără regiunea Donețk, șoseaua Novorossia, de importanță strategică, care leagă Rusia de Crimeea, peninsula Crimeea, zona Kerci și Marea Neagră.

„Nu mai putem lupta eficient pentru a ne sprijini infanteria pe câmpul de luptă. Nu mai putem lovi sisteme de lansatoare multiple de rachete, piese grele de artilerie autopropulsată furnizate de Coreea de Nord și amplasate mult în spatele liniilor inamice, depozite de muniții, centre de comandă și alte ținte”, a declarat ofițerul.

„Frontul ucrainean depinde foarte mult de dronele de atac cu rază medie de acțiune operate prin Starlink”, a declarat pentru POLITICO Irina Tereh, directoarea generală a producătorului ucrainean de rachete Fire Point.

Campania devastatoare a Ucrainei

De luni de zile, dronele ucrainene de atac cu rază medie de acțiune provoacă pagube considerabile logisticii ruse în regiunile de pe front. Acestea au perturbat aprovizionarea cu combustibil, muniții și alte echipamente militare, încetinind înaintarea forțelor ruse.

Ofițerul a declarat că se teme că restricțiile impuse Starlink le vor oferi trupelor ruse o ocazie crucială de a-și consolida pozițiile.

„Începând de astăzi, inamicul își va extinde rutele logistice către Crimeea pentru a-și întări forțele de acolo”, a avertizat el.

Alți doi militari ucraineni de pe front, care pilotează roboți tereștri și drone convenționale cu vedere la persoana întâi (FPV) în Donbas, au confirmat pentru POLITICO că serviciile Starlink utilizate de unitățile ucrainene au fost restricționate brusc miercuri.

„În noaptea de 14 octombrie, fără să informeze în prealabil Forțele de Apărare, SpaceX a restricționat unilateral funcționarea terminalelor Starshield aflate în mișcare”, a declarat jurnaliștilor, la Kiev, un oficial al ministerului ucrainean al apărării.

Oficialul a adăugat că problemele apar la viteze cuprinse între 72 și 161 de kilometri pe oră, „în funcție de vehiculul și unitatea militară în cauză”.

Restricțiile privind terminalele Starlink apar într-un moment în care președintele american Donald Trump exercită presiuni puternice asupra Ucrainei pentru a înceta atacurile împotriva rafinăriilor rusești.

Aceste presiuni vin după acordul încheiat de Trump cu Vladimir Putin pentru introducerea unor cantități de motorină pe piețele mondiale, parte a eforturilor președintelui american de a reduce prețurile carburanților înaintea alegerilor intermediare din SUA, programate pentru luna viitoare.

„Evident, această acțiune nu poate fi o coincidență și are legătură cu situația politică actuală”, a scris pe Facebook Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean.

Întrebat despre intensificarea presiunilor americane asupra Ucrainei, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat miercuri, la un eveniment POLITICO: „Evoluțiile politice au uneori influențe ciudate. Se apropie alegerile”.

„Suntem destul de dependenți de capacitățile spațiale americane”, a recunoscut Kubilius. „Soluția la această situație este să ne dezvoltăm propriile capacități.”

Restricțiile impuse Starlink au fost condamnate și de unul dintre principalii aliați europeni ai Ucrainei.

„Hei, @elonmusk, om mare, faci din nou jocuri politice cu produsele tale? Noi, clienții tăi europeni, suntem cu ochii pe tine”, a scris pe Twitter ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski.

Dependența Ucrainei de Starlink

De când Rusia a declanșat războiul împotriva Ucrainei, Starlink a devenit un element esențial al efortului militar al țării invadate.

În primăvara anului 2022, apărătorii ucraineni rămași blocați în orașul asediat Mariupol au folosit sateliții operați de SpaceX pentru a transmite mesaje către lumea exterioară. Unitățile ucrainene s-au bazat pe acest sistem pentru coordonarea operațiunilor în timpul luptelor urbane intense din zona Bahmut, în 2023.

Până în prezent, militarii folosesc Starlink pentru a corecta rapid tirul artileriei și pentru a ghida dronele navale în timpul atacurilor împotriva Flotei ruse din Marea Neagră. Fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a lăudat cândva terminalele pentru „utilitatea lor extraordinară”.

Această dependență a implicat întotdeauna riscuri, însă. În primele luni ale războiului, Starlink ar fi dezactivat terminale care urmau să fie utilizate într-un atac naval împotriva flotei ruse.

Dar SpaceX a luat și măsuri în favoarea Ucrainei. În februarie, compania a blocat accesul la terminalele Starlink utilizate ilegal de Rusia, provocând imediat haos în rândul forțelor ruse. Ulterior, Ucraina și-a intensificat propria utilizare a terminalelor.

Forțele armate ucrainene au început să echipeze pe scară largă dronele de atac cu rază medie de acțiune cu terminale Starlink. Fără acestea, operațiunile ar deveni considerabil mai complicate.

Armata ar trebui, de exemplu, să calculeze singură diferențele de altitudine ale terenului și disponibilitatea antenelor și să instaleze echipamente suplimentare de comunicații.

„Starlink te scutește de grija aspectelor tehnice ale comunicațiilor radio”, a declarat în august un ofițer ucrainean cu indicativul Jura. „Starlink le permite operatorilor să mențină o conexiune video în direct cu drona până cu puțin timp înainte de impact”.

Starlink poate furniza și așa-numite „coordonate GPS sintetice”, care pot ajuta dronele să navigheze atunci când semnalele GPS convenționale sunt bruiate.

Însă, ofițerii ucraineni se temeau că deciziile luate la Washington sau în conducerea companiilor americane ar putea slăbi brusc capacitățile militare ale Ucrainei.

„Eu și mulți dintre colegii mei suntem foarte îngrijorați de întrebarea cum am putea opera fără Starlink”, a spus Jura. „Am discutat de mai multe ori această problemă între ofițeri: «Ce facem dacă Elon Musk sau cineva de la SpaceX îl oprește?»”

Pe măsură ce Trump a intensificat presiunile asupra Ucrainei în ultimele săptămâni, ofițerii ucraineni au raportat probleme tot mai frecvente cu Starlink.

Un operator ucrainean de drone de atac cu rază medie de acțiune a semnalat probleme grave de conectivitate pe 11 și 12 septembrie, precum și noi perturbări pe 17 septembrie. El a spus că militari din mai multe unități ucrainene s-au confruntat cu probleme similare. Incidentele au avut loc la scurt timp după ce trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner își încheiaseră vizitele la Kiev și Moscova.

„După câteva zile, Starlink a revenit la funcționarea normală. Dar cred că acela a fost un semnal”, a spus operatorul.

El a susținut că echipamentele rusești de bruiaj nu ar fi putut provoca, în mod plauzibil, perturbări atât de uniforme din punct de vedere geografic, în mai multe sectoare ale frontului. „Așa că bănuiesc că totul a fost controlat dintr-un birou”, a spus el.

Nu a putut fi stabilit independent dacă perturbările au fost provocate de restricții deliberate impuse de furnizorul american de comunicații prin satelit sau de o altă cauză tehnică. Incidentele au accentuat îngrijorările militarilor ucraineni privind dependența lor de tehnologia controlată de americani.

„Motivul este politica și posibilitatea americanilor de a «opri» sistemele americane sau de a le reduce drastic capacitățile”, a declarat operatorul.