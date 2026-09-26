Ucraina pregătește „armata roboților”. Mihailo Fedorov spune că roboții umanoizi ar putea fi trimiși pe front în 6 luni

Fostul ministru vrea, în mod deosebit, să dezvolte roboți umanoizi capabili să înlocuiască infanteriștii din tranșee. Foto: captură X/Mihailo Fedorov

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat lansarea unei noi inițiative în domeniul tehnologiei de apărare. „Armata Roboților” ar urma să înlocuiască, treptat, oamenii pe câmpul de luptă. Este prima mișcare făcută de Feodorov după ce a fost demis de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în luna iulie, relatează The Kyiv Independent.

Anunțul a fost făcut simultan pe rețelele sociale și într-o prezentată la conferința IT Arena de la Liov, pe 26 septembrie.

IT Arena 2026. We launched a new ambitious project — the Army of Robots.



I believe the future of the battlefield belongs to humanoid robots. This is the next stage of warfare.



Join the project: https://t.co/O5sJvLpZj7 pic.twitter.com/gVOdpsbei4 — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) September 26, 2026

Mihailo Fedorov a declarat că această inițiativă, inspirată de succesul proiectului său „armata dronelor”, lansat în 2022 pe când era ministru al Digitalizării, nu va fi o singură companie, ci un „ecosistem”.

„Vom investi în companii din domeniul tehnologiei de apărare, vom lansa propriile proiecte tehnologice, vom crea capacități de cercetare și dezvoltare, vom testa soluții împreună cu armata și vom extinde cât mai rapid posibil acele lucruri care funcționează cu adevărat pe câmpul de luptă”, a declarat fostul ministru.

După ce a fost demis din funcția de ministru al Apărării, Fedorov nu a indicat inițial care va fi următoarea lui mișcare. Mii de ucraineni au ieșit atunci în stradă pentru el timp de mai multe săptămâni la rând și au cerut ca să fie reinstalat în funcție.

După ce, la jumătatea lunii august, a lansat o provocare majoră la adresa ordinii politice din Ucraina în timp de război, cerând organizarea de alegeri, Fedorov și-a îndreptat ulterior atenția către tehnologia de apărare.

În timpul unei vizite intens mediatizate în Statele Unite, la sfârșitul lunii august, unde s-a întâlnit cu susținători, donatori și lideri din domeniul tehnologiei, Fedorov a anunțat crearea unui fond destinat stimulării inovației și creșterii producției pentru a răspunde celor mai importante nevoi de apărare ale Ucrainei.

Fedorov vrea să trimită roboți umanoizi pe câmpul de luptă

Doar câteva zile mai târziu, fostul ministru a declarat că își va înființa propria companie de tehnologie de apărare, unul dintre primii investitori urmând să fie Alex Karp, directorul general al controversatei companii de tehnologie Palantir, ale cărei produse sunt utilizate în efortul de război al Ucrainei.

Când a anunțat „armata roboților”, Fedorov nu a specificat ce organizație se află în spatele inițiativei. „Chiar și din afara guvernului, acum din sectorul privat, continuăm să lucrăm la viziunea noastră asupra războiului tehnologic, Aer. Uscat. Economie, și la principala noastră misiune: să creăm tehnologii care să ajute Ucraina să câștige și să salveze viețile militarilor noștri”, a declarat Fedorov.

Fedorov a făcut apel la ingineri în robotică cu experiență să se alăture echipei pentru „armata roboților”. Fostul ministru vrea, în mod deosebit, să dezvolte roboți umanoizi capabili să înlocuiască infanteriștii din tranșee.

Potrivit presei ucrainene care a urmărit prezentarea sa la IT Arena la fața locului, Fedorov a declarat că inițiativa urmărește ca, în termen de șase luni, un robot umanoid să ucidă primul militar inamic și ca, în termen de 12 luni, să aibă loc primul asalt reușit asupra unei poziții inamice fără participarea infanteriei.

Chiar și în cazurile cunoscute de „asalturi” desfășurate exclusiv cu vehicule terestre fără pilot (UGV), descrise de unele dintre cele mai importante unități ale Ucrainei, terenul nu este considerat cucerit până când acest lucru nu este realizat de militari aflați efectiv la sol.

Pe rețelele sociale, anunțul inițiativei a fost însoțit de un clip video generat cu ajutorul inteligenței artificiale care prezintă roboți cu designuri fanteziste, de diferite forme și dimensiuni, luptând în tranșee și pe câmpuri. În videoclip apar militari care poartă uniforme și însemne ucrainene, însă vocea din fundal, în limba engleză, nu menționează Ucraina.

„Roboții interceptează inamicul, se apără împotriva atacurilor, distrug ținte, se deplasează primii spre pozițiile inamice”, se spune în înregistrarea audio, „oamenii controlează sistemele de la o distanță sigură și intră în poziția eliberată doar atunci când este sigur.”

„Da, sună ca un război al viitorului, dar noi suntem deja acolo.”

We’re launching the Army of Robots.



In 2022, we launched the Army of Drones. Today, drones account for over 95% of battlefield strikes, and Ukraine has more than 700 UAV manufacturers.



Now we need the next technological breakthrough: the robotization of warfare.



The goal is… pic.twitter.com/UtaDuV4LXT — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) September 26, 2026

UGV-urile, tot mai importante pe câmpul de luptă

Vehiculele terestre fără pilot (UGV), cunoscute în Ucraina drept „complexe robotice terestre”, joacă un rol din ce în ce mai important pentru ambele părți pe câmpul de luptă, în special în misiuni logistice, deoarece densitatea dronelor FPV ale inamicului face ca aprovizionarea sau evacuarea răniților cu vehicule în apropierea liniei frontului să fie o sarcină aproape sinucigașă.

Foto: Getty Images

Aceste mașini, deși fără echipaj, sunt aproape niciodată roboți autonomi în adevăratul sens al cuvântului, ci sunt pilotate direct de un operator uman, de obicei prin intermediul unei conexiuni la internet Starlink.

Deși unități mai capabile folosesc uneori UGV-uri ca să tragă asupra inamicului direct sau pentru a ataca poziții terestre, experiența practică a „roboților care luptă în locul oamenilor” pe teren în Ucraina se află încă în stadiile incipiente și este limitată de mai mulți factori care complică operațiunile.

Dronele terestre, la fel ca orice alt vehicul de luptă, au o cantitate limitată de energie și de stocare a muniției și trebuie întreținute, reîncărcate și reaprovizionate de oameni aflați pe teren.

Chiar dacă sunt mai mici și mai greu de observat decât vehiculele de dimensiuni mai mari cu echipaj, UGV-urile suferă, de asemenea, pierderi într-un ritm ridicat din cauza dronelor inamice atunci când operează în apropierea liniei frontului.

Majoritatea modelelor de roboți prezentate în videoclipul lui Fedorov, inclusiv roboți umanoizi, sferici, precum și roboți asemănători unor câini sau păianjeni, nu sunt utilizate în prezent în operațiuni de luptă în Ucraina.