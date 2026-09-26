Mii de oameni au ieşit pe străzi în întreaga Franţă pentru a cere măsuri urgente privind clima, după o vară cu temperaturi record

Mii de oameni au ieşit pe străzi în întreaga Franţă pentru a cere măsuri urgente privind clima, după o vară cu temperaturi record. Sursa foto: Profimedia Images

Mii de oameni au mărşăluit sâmbătă în întreaga Franţă pentru a cere măsuri urgente privind clima, după o vară marcată de temperaturi record şi incendii de vegetaţie, transmite AFP, conform Agerpres. Peste 8.000 de oameni au murit în Franța din cauza temperaturilor ridicate înregistrate între sfârșitul lunii mai și sfârșitul lunii august, relatează publicaţia Le Monde.

Circa 260 de evenimente distincte au fost înregistrate la nivel naţional de site-ul 26septembre.org, care a lansat un apel la marşuri "pentru climă, pentru viaţă, pentru pace şi pentru justiţie socială".

Organizatorii solicită planuri de urgenţă, de adaptare şi de atenuare a efectelor schimbărilor climatice, finanţate prin impozitarea profiturilor excepţionale ale industriilor de combustibili fosili şi de armament, precum şi printr-o taxă pe avere aplicată celor ultra-bogaţi.

Protestele vin după o vară cu temperaturi record în Europa de Vest, desfăşurată pe fondul încălzirii globale cauzate în principal de arderea cărbunelui, petrolului şi gazelor naturale.

La Clermont-Ferrand (centrul Franţei), marşul a fost întrerupt după ce o maşină a intrat în mulţime, rănind uşor patru persoane. Testele preliminare au indicat că şoferul, în vârstă de 37 de ani, se afla sub influenţa stupefiantelor.

La Paris, câteva mii de oameni s-au adunat începând cu ora 17:00 (15:00 GMT) în Place de la Republique, purtând pancarte cu sloganuri ca "La copaci, cetăţeni!" (inspirat din versurile imnului francez La Marseillaise, Aux armes, citoyens!, n.red.)

Marion Eynius, în vârstă de 38 de ani, a participat alături de cei doi copii ai săi de patru şi şase ani şi de câţiva prieteni. "Mă tem pentru copiii mei; mi-e ruşine când vorbim despre viitor, când mă întreabă: ŤDe ce meseria ta nu este să salvezi planeta?ť".

La Arras (nordul Franţei), au mărşăluit câteva sute de persoane, printre care şi Marine Tondelier, candidata Verzilor la alegerile prezidenţiale din mai 2027.