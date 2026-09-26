Donald Trump crede că va schimba guvernul de la Havana fără armată: „Aş spune că noi şi Cuba vom ajunge la o înţelegere”

O blocadă petrolieră impusă de SUA, instituită la începutul acestui an, a supus Cuba unei presiuni enorme. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a anticipat că SUA vor schimba guvernul de la Havana fără să fie necesară o intervenție militară. Liderul american a spus că cele două state vor ajunge la o înțelegere, după ce cu doar câteva zile în urmă a provocat furia delegației Cubei de la Adunarea Generală de la ONU, când a spus că țara este „un stat eșuat”, relatează Agerpres.

„Aş spune că noi şi Cuba vom ajunge la o înţelegere. Nu cred că vom avea nevoie de armată”, le-a declarat Trump jurnaliştilor la Casa Albă, potrivit Reuters.



Administraţia Trump şi-a declarat deschis obiectivul de a schimba guvernul Cubei.

O blocadă petrolieră impusă de SUA, instituită la începutul acestui an, a supus ţara unei presiuni enorme, aceasta confruntându-se cu penurii de combustibil şi întreruperi ale alimentării cu energie electrică, agravate de starea precară a infrastructurii, aminteşte Reuters.



„Vrem să ajutăm Cuba. Vrem să deschidem Cuba pentru cetăţenii noştri”, a spus Trump înainte de a pleca spre Tennessee.

Trump a promis, la ONU, că va aduce libertatea în Cuba

Într-un discurs susţinut marţi în faţa Adunării Generale a ONU, Trump a calificat Cuba drept un stat eşuat şi a afirmat că „libertatea va veni” în această ţară insulară.

Delegaţia cubaneză a părăsit sala în semn de protest.

Ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a declarat ulterior, sâmbătă, la sediul ONU, că ţara sa va rămâne mereu deschisă dialogului cu Statele Unite. El nu a făcut referire directă la comentariile lui Trump.



„Suntem deschişi la relaţii comerciale şi de afaceri cu companii americane, la fel cum suntem şi cu cele din orice altă ţară”, a spus Rodriguez, condamnând totodată cu fermitate embargoul comercial impus Cubei de către SUA.



Statele Unite menţin embargoul asupra Cubei de peste 60 de ani, iar administraţia Trump a intensificat presiunile, după ce, în luna ianuarie, a recurs la armată pentru a-l înlătura de la putere pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro.