Venezuela a cedat către SUA controlul pe o cincime din rezervele de petrol. Parlamentul din Caracas a votat

3 minute de citit Publicat la 11:44 02 Sep 2026 Modificat la 11:44 02 Sep 2026

Oficialii americani au apărat marți acordul, în valoare de miliarde de dolari. FOTO: Getty Images

Parlamentul Venezuelei a aprobat cedarea către SUA a controlului asupra unei cincimi din rezervele sale de petrol, consolidând influența administrației Trump asupra țării după înlăturarea președintelui Nicolás Maduro în ianuarie, potrivit Euronews.

Adunarea Națională a Venezuelei a aprobat marți un acord prin care Statele Unite preiau controlul asupra aproximativ unei cincimi din rezervele de petrol ale țării, consolidând influența Washingtonului asupra guvernului de la Caracas.

Oficialii americani au apărat marți acordul, în valoare de miliarde de dolari, afirmând că acesta va reduce prețurile petrolului pentru americani și va contracara influența Rusiei și Chinei în imediata vecinătate a Statelor Unite.

Însă rămân întrebări importante cu privire la acord, în condițiile în care Washingtonul exercită o influență fără precedent asupra guvernului de la Caracas.

Marți seară, secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a ajuns în Venezuela, iar semnarea acordului este programată pentru miercuri. Gigantul petrolier Chevron este așteptat să anunțe în aceeași zi o extindere majoră a activităților sale din Venezuela.

Trump s-a întâlnit anterior cu directori ai unor companii petroliere la Casa Albă, în timp ce încearcă să țină sub control prețurile benzinei, care au crescut vertiginos din cauza războiului din Iran, administrația sa sperând că acordul cu Venezuela ar putea contribui la acest obiectiv.

„Dezlănțuim dominația energetică a Americii!”, a declarat Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social după întâlnire.

Într-un interviu în limba spaniolă publicat marți pe YouTube, secretarul de stat Marco Rubio i-a declarat jurnalistului venezuelean Sergio Novelli, stabilit în SUA, că o companie privată colaborează cu Statele Unite pentru a „normaliza economia venezueleană”.

„În esență, acesta este acum un acord cu guvernul SUA, în special cu implicarea Departamentului Apărării, care deține un cont special ce îi permite să intre în posesia unui anumit procent din aceste active”, a declarat Rubio.

„Acum avem un sistem în care această companie va crește producția. Cu sprijinul SUA, va putea atrage investițiile private necesare pentru dezvoltarea capacității productive a acestor exploatări”, a spus Rubio, adăugând că „marea majoritate” dintre cele 17 exploatări petroliere s-au aflat „până acum în mâinile companiilor chineze și rusești”.

La Caracas, unii parlamentari ai opoziției s-au abținut de la votul prin ridicarea mâinii pentru aprobarea acordului cu SUA, argumentând că ar trebui mai întâi să poată consulta termenii scriși ai acestuia.

„Trebuie și suntem obligați să știm ce este scris în detaliile acordului”, a declarat parlamentarul opoziției Luis Emilio Rondón.

Însă președintele Adunării Naționale, Jorge Rodríguez, a declarat că banii obținuți în urma acordului îi vor ajuta pe venezueleni.

„Cine beneficiază de acest petrol dacă rămâne în subteran?”, a spus Rodríguez.

Ministrul venezuelean al Apărării, Gustavo González López, și-a exprimat sprijinul deplin pentru acord, descriindu-l drept „prosperitate și bunăstare pentru țară”.

„Transformarea unei diferențe politice într-un acord de cooperare economică este pur și simplu o decizie de a alege pacea; nu este subordonare”, a declarat el.

Ce prevede acordul

Acordul, care acordă SUA acces preferențial la 17 exploatări petroliere, va presupune în special preluarea unor instalații administrate anterior de companii rusești și chineze.

Unul dintre cele mai controversate aspecte este implicarea lui Alejandro Betancourt, un om de afaceri venezuelean asociat unor afaceri controversate din timpul administrației socialiste a fostului președinte Hugo Chávez.

Betancourt conduce North American Blue Energy Partners (NABEP), a doua cea mai mare companie petrolieră privată din Venezuela, în care guvernul SUA va prelua, în baza acordului, o participație de 35%. El a fost acuzat de implicare într-o schemă de corupție la compania petrolieră de stat venezueleană PDVSA.

Însă un oficial american a declarat că Betancourt este un „operator cu rezultate dovedite”, recunoscând în același timp că geopolitica presupune uneori colaborarea cu personaje „imperfecte”.

„Nu nominalizez pe nimeni pentru canonizare aici. Ceea ce vă spun este că această persoană a fost, în trecut, de ajutor guvernului Statelor Unite”, a declarat oficialul.

În baza acordului, NABEP va acorda Washingtonului dreptul de a cumpăra 20% din petrolul pompat de companie, la costul de producție, a anunțat Casa Albă.

Cetățenii americani trebuie să constituie majoritatea membrilor consiliului de administrație al companiei, ceea ce îi oferă Washingtonului control efectiv, iar guvernul SUA va avea drept de veto asupra membrilor acestuia.

Oficialul a declarat că controlul american va pune capăt corupției din industria petrolieră venezueleană, aflată într-o stare precară, și va împiedica Caracasul să ofere o mare parte din producția sa aliatului său, Cuba.

„A fost folosită ca un cont bancar personal” de guvernul lui Maduro, a declarat oficialul.

Petrolul mai ieftin reprezintă o prioritate pentru administrația Trump înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie, în urma cărora Partidul Republican ar putea pierde controlul asupra Congresului.