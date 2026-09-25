CBS: Armata americană se pregătește pentru o posibilă intervenție militară în Cuba

Un document consultat de postul american CBS arată că administrația Trump pregătește o intervenție militară în Cuba. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Armata americană se pregătește pentru o posibilă acțiune militară împotriva Cubei, a relatat vineri postul CBS News, citat de AFP și Agerpres. Postul TV american precizează că a avut acces la un document intern al administrației republicane.

Conform sursei citate, factorii militari care gestionează rezerva armatei SUA analizează dacă pot pune la dispoziția Comandamentului de Sud (SOUTHCOM) întăriri, personal medical și alte unități de sprijin.

SOUTHCOM este responsabil pentru operațiunile Statelor Unite în America Centrală, America de Sud și Caraibe. Mai mulți oficiali americani au declarat pentru CBS că mișcarea se încadrează în planificarea militară legată de Cuba, deși numele acestei țări nu este menționat explicit.

Documentul consultat de CBS menționează termene de 90 - 120 de zile

Deși documentul nu precizează efectivele de trupe necesare și nici nu menționează ca vreo unitate să fi primit ordin de desfășurare, se solicită comandamentelor din subordine informații despre disponibilitatea a șase unități care să fie pregătite pentru a fi plasate sub autoritatea Comandamentului de Sud într-un termen de 90 până la 120 de zile, detaliază postul american.

Printre aceste unități sunt menționate un batalion de sprijin logistic în acțiuni de luptă, care ar urma să coordoneze transporturile, mentenanța echipamentelor, furnizarea de combustibili și de provizii, dar și un batalion de geniu. Documentul prevede și crearea unei brigăzi medicale.

Trump a avertizat Cuba la Adunarea Generală ONU

Respectivul document, datat săptămâna trecută, apare într-un moment de presiuni intense din partea administrației președintelui Donald Trump asupra Cubei, cu obiectivul de a impune în această țară o schimbare de regim politic.

Cel mai recent conflict dintre Trump și guvernul cubanez a avut loc săptămâna aceasta la Adunarea Generală a ONU. Delegația cubaneză a părăsit sala după ce președintele american a descris Cuba drept "un stat eșuat (...) care va cădea".

Trump a recunoscut faptul că administrația sa "urmărește o schimbare fundamentală în Cuba", acțiune despre care a spus că este condusă de secretarul de stat Marco Rubio, un politician de origine cubaneză.

După ce l-a capturat în ianuarie pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, administrația președintelui republican a sporit presiunea asupra Havanei. În plus față de embargoul comercial impus de SUA încă din anul 1962, Trump a decretat o blocadă petrolieră care a exacerbat criza economică și socială din insulă. Liderul de la Washington a formulat, de asemenea, amenințări repetate că ar putea "prelua controlul" asupra acestei țări.

Washingtonul și Havana au avut unele contacte pentru a negocia o ieșire din acest conflict, în timp ce Cuba afirmă că schimbările în țară pot fi decise doar de poporul cubanez și acuză Statele Unite că pregătesc o agresiune militară.