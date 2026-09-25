Europa își irosește acoperișurile. Doar unul din zece are panouri solare, deși ar putea alimenta 40% din UE

Rezultatele arată că economiile nu depind doar de cât de mult soare este. sursa foto: Getty

Panourile solare pot reduce facturile la curent cu peste 1.000 de euro pe an, chiar și într-o țară faimoasă pentru vremea ploioasă. O analiză a peste 15 milioane de locuințe din Marea Britanie arată că soarele nu e singurul factor care contează. Cu toate acestea, doar unul din zece acoperișuri din Europa are panouri fotovoltaice, scrie Euronews.

O analiză a peste 15 milioane de locuințe din Marea Britanie, realizată de compania de software pentru energie solară GreenSketch, estimează că un sistem optimizat de panouri fotovoltaice și baterii pe acoperiș ar putea aduce unei gospodării medii economii de aproximativ 1.100 de euro pe an. Compania numește această sumă „salariul din soare”.

Chiar și în Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, economiile medii au depășit 930 de euro.

Rezultatele arată că economiile nu depind doar de cât de mult soare este. Contează la fel de mult prețul energiei, înclinația acoperișului, momentul zilei în care consumi curent, stocarea în baterii și banii primiți pentru electricitatea trimisă înapoi în rețea.

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Cercetătorii au folosit imagini din satelit pentru a modela fiecare locuință în parte. Au luat în calcul înclinația și orientarea acoperișurilor, consumul local de electricitate și producția solară oră de oră.

Sud-vestul Țării Galilor a înregistrat cele mai mari economii medii estimate, de circa 1.160 de euro pe an, urmat de sud-estul Angliei, cu aproximativ 1.150 de euro. În Irlanda de Nord, cele mai bune rezultate au fost obținute în est, nu în sud. Potrivit GreenSketch, asta arată că vremea și relieful local pot influența producția de energie solară la fel de mult ca poziția geografică.

Cifrele contrazic ideea că panourile solare sunt rentabile doar în zonele însorite. Deși produc mai multă electricitate în lumina directă a soarelui, panourile generează energie și în zilele înnorate, o veste bună pentru regiunile mai puțin însorite ale Europei.

În plus, investiția se poate amortiza relativ repede. Energy Saving Trust, o organizație independentă de consultanță energetică din Regatul Unit, estimează că un sistem obișnuit se amortizează în 10 până la 12 ani.

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Rezultatele din Regatul Unit indică un potențial similar și în alte părți ale Europei.

Dacă panourile solare nu au nevoie de soarele Mediteranei pentru a reduce facturile, mai ales atunci când sunt combinate cu baterii care permit stocarea energiei produse ziua pentru a fi folosită mai târziu, ele ar putea fi rentabile mult dincolo de sudul continentului.

Un studiu al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, publicat la începutul acestui an, a arătat că panourile solare de pe acoperișuri ar putea acoperi 40% din necesarul de electricitate pe termen lung al UE până în 2050.

În Finlanda și Danemarca, doar acoperișurile clădirilor nerezidențiale ar putea asigura cel puțin 95% din capacitatea solară vizată pentru 2030.

Cu toate acestea, potrivit JRC, doar unul din zece acoperișuri din Europa are panouri solare, ceea ce lasă un spațiu uriaș pentru extindere.