Papa Leon avertizează că Inteligența Artificială a creat un „Paradis al Mașinilor care ne invadează și condiționează viața de zi cu zi”

Papa Leon a spus că progresul tehnologic a făcut „comunicarea să fie mult mai rapidă, dar nu neapărat mai adevărată” și că „informația este abundentă, dar asta nu este sinonim cu înțelepciunea”. Foto: Getty Images

Papa Leon al XIV-lea a declarat vineri că tehnologia trebuie „să slujească oamenii” și să nu devină un „instrument al dominării și injustiției”. Suveranul Pontif a avertizat, de asemenea, asupra riscului ca Inteligența Artificială (AI) să creeze un „Paradis al Mașinilor” și și-a exprimat îngrijorarea că dezvoltările necontrolate ale tehnologiei, inclusiv AI, riscă să ne facă să „ne pierdem umanitatea”, informează The Guardian.

Papa a spus că există o preocupare urgentă ca „să nu ne pierdem umanitatea în mijlocul paradisului de mașini care ne invadează și ne condiționează viața de zi cu zi.”

„Așa cum ne învață istoria, multe imperii s-au bucurat de puterea lor înainte de a fi consumate de ea și a se prăbuși ca un turn”, a spus papa, cu referire directă la Turnul din Babilon. „Astăzi, Ispita din Babilon reapare într-o globalizare fără urmă de umanitate și cu forme rapace de neocolonialism”, a spus Papa Leon, într-un discurs ținut la sediul UNESCO de la Paris.

Papa a spus că progresul tehnologic a făcut „comunicarea să fie mult mai rapidă, dar nu neapărat mai adevărată” și că „informația este abundentă, dar asta nu este sinonim cu înțelepciunea”.

„Fără o bază etică comună, numeroasele canale de comunicare riscă să multiplice informațiile false și să ofere importanță cuvintelor lipsite de sens, îngreunând astfel dialogul în loc să-l stimuleze”, a spus Papa Leon.

Inteligența artificială amplifică această problemă

Papa Leon al XIV-lea a îndemnat comunitatea internaţională să protejeze „copiii şi tinerii” în faţa noilor tehnologii digitale şi a inteligenţei artificiale, care „trebuie să le susţină dezvoltare, educaţia” şi să le păstreze „libertatea de gândire şi de a discerne”, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Anumite sisteme artificiale au primit numele abilităţii noastre umane de a gândi: inteligenţă. În acelaşi timp însă, ideile şi relaţiile noastre riscă să fie sărăcite de un proces de dezumanizare”, a declarat papa în faţa reprezentanţilor celor 194 de state membre ale Agenţiei ONU pentru Cultură, Educaţie şi Ştiinţă, care l-au întâmpinat ovaţionând în picioare.

Subliniind rolul UNESCO, „un loc unde umanitatea reflectă la ea însăşi, la istoria şi la viitorul ei”, suveranul pontif a încurajat „comunitatea internaţională în ansamblul său să acorde o atenţie specială protecţiei copiilor şi tinerilor”.

„În era digitală, vulnerabilitatea acestora nu trebuie niciodată să devină un pretext pentru exploatare. Aceste tehnologii ar trebui să le susţină dezvoltarea, educaţia şi relaţiile, păstrându-le libertatea de a gândi şi de a discerne, rămânând în acelaşi timp în serviciul demnităţii personalităţii umane”, a spus papa Leon.