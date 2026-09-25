Ucraina primește 6,6 miliarde de euro de la UE. Kievul are un gol de 27 de miliarde în bugetul Apărării

2 minute de citit Publicat la 16:13 25 Sep 2026 Modificat la 16:13 25 Sep 2026

Instrumentul European pentru Pace (EPF) a fost creat pentru a rambursa parțial armele și muniția pe care statele membre le donează Ucrainei. sursa foto: Getty

Decizia de a elibera 6,6 miliarde de euro prin Instrumentul European pentru Pace vine într-un moment critic pentru Ucraina. Kievul se confruntă cu un gol important în bugetul Ministerului Apărării, care ar putea pune în pericol livrările de drone, scrie Euronews.

Statele Uniunii Europene au convenit să deblocheze un program de ajutor militar pentru Ucraina în valoare de 6,6 miliarde de euro. Pachetul era înghețat din primăvara lui 2023, când Ungaria a impus un veto controversat care a paralizat inițiativa.

Acordul politic a fost obținut vineri, la o reuniune a Comitetului Politic și de Securitate de la Bruxelles.

„Este o veste bună pentru Ucraina și o veste proastă pentru Rusia”, a scris pe rețelele sociale Înaltul Reprezentant Kaja Kallas, care a anunțat decizia. „Atacurile hibride ale Moscovei încearcă să intimideze Europa, ca să-și reducă sprijinul pentru Ucraina. Europa face exact opusul”.

Instrumentul European pentru Pace (EPF) a fost creat pentru a rambursa parțial armele și muniția pe care statele membre le donează Ucrainei.

În primii ani ai războiului, EPF era considerat unul dintre principalele canale de sprijin ale blocului comunitar și era alimentat constant cu fonduri noi.

Însă în mai 2023, Ungaria, condusă atunci de premierul Viktor Orban, a impus un veto care a oprit complet mecanismul.

Budapesta a protestat față de decizia Kievului de a include OTP Bank, cea mai mare bancă comercială din Ungaria, pe lista „sponsorilor internaționali ai războiului”. Lista, folosită pentru a arăta cu degetul companiile vizate, a fost abandonată în 2024, după presiunile aliaților occidentali.

Cu toate acestea, Ungaria și-a menținut veto-ul, spre nemulțumirea celorlalte capitale. În cele din urmă, EPF a ieșit din atenție, iar Bruxellesul a pus în funcțiune alte programe de asistență.

Blocajul a fost depășit abia anul acesta, după ce Orban a pierdut alegerile parlamentare din aprilie, iar Peter Magyar a devenit prim-ministru. De atunci, statele membre au negociat condițiile pentru eliberarea celor 6,6 miliarde de euro.

Potrivit lui Kallas, acordul de vineri împarte suma în trei componente:

4,7 miliarde de euro pentru rambursări

1 miliard de euro pentru achiziții comune de echipamente militare

900 de milioane de euro pentru misiunea UE care pregătește forțele armate ucrainene

Unele state își vor vira partea din cele 4,7 miliarde de euro destinate rambursărilor direct către Ucraina, a precizat Kallas, fără să le numească.

Înainte ca banii să fie efectiv eliberați, trebuie adoptate mai multe acte legislative.

Vestea vine într-un moment dificil pentru Ucraina, al cărei Minister al Apărării se confruntă cu un deficit de 27 de miliarde de dolari (23,67 miliarde de euro).

Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional negociază cu guvernul ucrainean pentru a găsi o posibilă soluție.

Vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că problema bugetară trebuie rezolvată între octombrie și noiembrie, pentru a putea fi plătite livrările de drone programate pentru primele trei luni din 2027.

„Toată lumea înțelege că Ucraina nu poate fi lăsată singură și că trebuie investit mai mult în drone și rachete fabricate în Ucraina, pentru că cea mai mare parte a acestui deficit reprezintă tocmai finanțarea necesară pentru armament”, a declarat Zelenski. „Toată lumea înțelege cât de greu este să treci prin această perioadă, sub lovituri constante. Ucraina nu va fi lăsată singură”.