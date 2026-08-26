Ucraina pierde "treptat, încet" războiul, avertizează deschis Mihailo Fedorov. "Avem o fereastră de câteva luni să schimbăm asta"

Mihailo Fedorov cere alegeri prezidențiale în timp de război. FOTO: Getty Images

Ucraina pare să piardă treptat războiul împotriva Rusiei, a declarat pentru Reuters fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, care a avertizat că Kievul are la dispoziție o fereastră de câteva luni pentru a lua deciziile esențiale necesare pentru a schimba cursul conflictului în favoarea sa.

Fedorov, un tânăr reformator a cărui demitere luna trecută a declanșat săptămâni de proteste, a spus că Ucraina nu are o viziune de ansamblu asupra modului în care poate câștiga războiul și că este împiedicată de incapacitatea de a inova.

Corupția înrădăcinată și rețelele de clientelism, precum și lipsa independenței politice a instituțiilor statului împiedică, de asemenea, progresul țării, a afirmat el într-un interviu.

"Cred că acum există un moment de cotitură care va determina direcția noastră viitoare, dar se pare că pierdem treptat, încet", a declarat Fedorov, într-o abatere clară de la discursul oficial al Kievului.

Ucraina încă are "toate șansele" să câștige, dar are nevoie urgent de un plan pentru încheierea războiului, a adăugat el.

Cancelaria președintelui Ucrainei a răspuns comentariilor lui Fedorov spunând că acesta a avut o atitudine pozitivă față de desfășurarea războiului atunci când se afla la conducerea ministerului și că singurul lucru care s-a schimbat este statutul său personal.

Lipsa rachetelor de interceptare îngreunează apărarea Ucrainei

Rusia atacă intens fabricile și depozitele ucrainene, lansând zeci de rachete balistice pe lună, pe care Ucraina nu reușește în mare parte să le intercepteze din cauza epuizării stocurilor de rachete interceptoare. Deși Rusia cucerește mai puțin teritoriu decât anul trecut, trupele sale avansează în continuare lent în Donbas, în timp ce pozițiile ucrainene slab ocupate de-a lungul frontului sunt apărate în principal de recruți lipsiți de motivație.

La rândul său, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone și rachete în adâncimea teritoriului Rusiei, lovind mai multe fabrici militare importante, provocând pagube serioase rafinăriilor de petrol și generând penurii de combustibil în întreaga țară.

Un sondaj realizat la sfârșitul lunii iulie a arătat că 82% dintre ucraineni consideră că Ucraina va câștiga războiul, deși majoritatea se așteaptă ca luptele să continue până în 2027 sau chiar mai mult.

Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a fost demis la șase luni după numirea sa, după ce a inițiat reforme privind achizițiile și mobilizarea, care l-au adus în conflict cu conducerea militară și cu rivalii politici.

Săptămâna trecută, el a provocat agitație pe scena politică ucraineană devenind primul politician important care a cerut organizarea alegerilor în timpul războiului, denunțând o criză "sistemică" de guvernare.

Într-un interviu acordat luni, Fedorov a subliniat importanța dezvoltării dronelor autonome ghidate de inteligență artificială, a unor rachete interceptoare ieftine pentru a opri atacurile aeriene rusești și a unui program ucrainean de dezvoltare a rachetelor balistice pentru a schimba cursul războiului.

Producătorii ucraineni lucrează deja la aceste tehnologii, însă Fedorov a spus că țara are nevoie de o strategie coerentă pentru a le maximiza eficiența odată ce vor fi introduse în teren.

"Tehnologiile există deja și ar putea să-i oprească complet pe ruși, dar lipsa noastră de viziune, înseamnă că nu le folosim", a declarat el.

Fedorov a criticat potențialul irosit și ineficiența statului ucrainean, despre care a spus că funcționează la "5% din eficiență".

Disputa privind deficitul bugetar

Fedorov afirmă că a avut un rol important în campania cu drone lansată în acest an împotriva infrastructurii de combustibil și a logisticii militare rusești din zonele ocupate ale sudului Ucrainei, provocând probleme forțelor Moscovei de pe front. El a spus că există în continuare o fereastră de oportunitate de câteva luni pentru continuarea acestei operațiuni, cu scopul de a izola Crimeea ocupată de Rusia, înainte ca Moscova să găsească o modalitate de a răspunde tacticilor Ucrainei. Această campanie de atacuri a avut un rol important în schimbarea percepției asupra perspectivelor Ucrainei în război.

Fedorov a declarat anterior că succesul campaniei a fost favorizat de decizia sa de a devansa cheltuieli care erau prevăzute inițial pentru a doua jumătate a anului 2026.

Președintele Volodimir Zelenski, fostul protector politic al lui Fedorov, devenit ulterior rivalul acestuia, a declarat în weekend că devansarea cheltuielilor a lăsat o gaură de 27 de miliarde de dolari în bugetul ministerului, pentru care Ucraina, dependentă de sprijinul financiar extern, nu are în prezent o soluție.

Fedorov a spus că nu știe de unde a obținut Zelenski această cifră, susținând că ministerul său elaborase un plan de cheltuieli bazat pe economii rezultate din noile licitații pentru achiziții și pe sprijinul internațional.

Fedorov a afirmat că, atunci când a ajuns la Ministerul Apărării, a descoperit că șefii unor departamente fuseseră numiți la cererea unor companii ucrainene din industria de apărare pentru a le susține interesele.

"La sfârșitul anului, deficitul bugetar estimat în cadrul planului nostru era de aproximativ cinci miliarde de dolari și știam de unde urma să obținem banii", a spus el. "Poate că planul s-a schimbat și au apărut proiecte noi care necesită un astfel de buget."

Apel pentru alegeri

Apelul lui Fedorov pentru organizarea alegerilor a fost primit cu dezamăgire de mulți ucraineni, iar sondajele au arătat în mod constant un interes scăzut pentru alegeri în timpul războiului.

Zelenski a condamnat apelul lui Fedorov, argumentând că organizarea alegerilor în timpul războiului ar putea distruge Ucraina în timp ce aceasta încearcă să se apere de Rusia.

De la invazia rusă din februarie 2022, Ucraina se află sub lege marțială, care interzice organizarea alegerilor din motive de securitate.

Președintele a spus că Fedorov ar putea fi influențat de forțe externe pentru a cere organizarea alegerilor. Fedorov a negat categoric acest lucru.

În timp ce organizarea unor alegeri în timpul războiului presupune provocări logistice uriașe, Fedorov a spus că Ucraina va găsi soluții inovatoare. El a precizat însă că este prea devreme pentru a spune dacă va candida la președinție.

Între timp, Fedorov intenționează să-și împartă timpul între eforturile de restabilire a alegerilor în Ucraina și proiecte axate pe tehnologii militare inovatoare, inclusiv un fond de investiții pentru care intenționează să atragă capital în timpul unei viitoare vizite în Statele Unite.