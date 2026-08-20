Ucraina n-a reușit să doboare nicio rachetă balistică a rușilor în atacul asupra Kievului. Zelenski cere iar sisteme de apărare aeriană

Ucraina n-a reușit să doboare nicio rachetă balistică a rușilor în atacul asupra Kievului. FOTO: Profimedia Images

Ucraina nu a reușit să doboare nicio rachetă balistică lansată de Rusia în timpul atacului masiv din noaptea de miercuri spre joi, au comunicat Forțele Aeriene ucrainene, scrie BBC. Atacul s-a soldat cu cel puțin 13 morți și 40 de răniți. Președintele Volodimir Zelenski a pus numărul mare al victimelor pe seama lipsei rachetelor pentru sistemele de apărare aeriană, pe care Ucraina depinde de aliații occidentali să le furnizeze.

Rusia a lansat asupra Ucrainei 168 de drone și 44 de rachete, principalele ținte fiind în Kiev, au transmis Forțele Aeriene ucrainene. Atacul asupra capitalei a început în jurul miezului nopții, când sirenele au răsunat în întregul oraș, fiind urmate de impactul a aproximativ 20 de rachete.

Blocuri de locuințe și depozite din mai multe zone ale Kievului au fost lovite, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență. Un spital de copii și o școală au fost, de asemenea, avariate.

Atacurile au întrerupt alimentarea cu energie electrică pentru mii de locuințe și au lăsat în întuneric mai multe zone din regiunea Kiev.

Echipele de intervenție au căutat victime printre ruinele blocurilor distruse, în timp ce locatarii și-au privit locuințele devastate. Pentru vineri a fost declarată zi de doliu în memoria persoanelor ucise.

Președintele Volodimir Zelenski a pus numărul mare al victimelor pe seama lipsei rachetelor pentru sistemele de apărare aeriană, pe care Ucraina depinde de aliații occidentali să le furnizeze.

"Atât timp cât Ucraina nu va avea suficiente sisteme împotriva rachetelor balistice, Rusia nu se va gândi serios la pace", a scris Zelenski pe Telegram. "Rachetele interceptoare pentru sistemele Patriot nu au fost încă înlocuite și avem nevoie de ele în fiecare zi. Fiecare rachetă suplimentară salvează viețile oamenilor noștri", a adăugat președintele ucrainean.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a cerut și el mai mult sprijin militar din partea aliaților.

"Avem nevoie de muniție și de sisteme antirachetă. Avem nevoie de sprijinul partenerilor noștri", a declarat Kliciko pentru BBC, în fața unui bloc distrus din cartierul Solomianski.

În jurul său, salvatorii continuau să caute printre dărâmături, iar locuitorii stăteau în fața caselor devastate.

Deputatul ucrainean Oleksii Goncearenko a afirmat că țara este "complet neprotejată" în fața rachetelor balistice și nu poate face nimic fără interceptoare.

"Rusia profită de acest lucru și încearcă să distrugă cât mai multă infrastructură. Pentru noi este foarte dureros, pentru că murim aici în fiecare zi din cauza lipsei acestor interceptoare", a declarat el pentru BBC Radio 4.

Ministerul rus al Apărării susține că atacul a vizat obiective militare și depozite și că au fost folosite arme lansate din aer, de la sol și de pe mare.

Ucraina s-a bazat până acum pe rachetele americane Patriot pentru interceptarea rachetelor balistice rusești. Statele Unite au folosit însă o mare parte din propriile stocuri în timpul războiului din Orientul Mijlociu și au redus livrările către Ucraina.

Noua solicitare de ajutor militar a lui Zelenski vine în timp ce acesta se confruntă cu o provocare politică din partea fostului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov. Acesta a cerut organizarea alegerilor și a acuzat guvernul că fenomenul corupției a lăsat armata fără armele necesare.