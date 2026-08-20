Atac masiv al rușilor asupra Kievului. Blocuri, depozite și un spital de copii au fost lovite. Sunt șase morți și zeci de răniți

Atac masiv al rușilor asupra Kievului. Blocuri, depozite și un spital de copii au fost lovite. FOTO: Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei/Telegram

Rusia a lansat un atac masiv cu rachete balistice și drone asupra Kievului la scurt timp după miezul nopții de miercuri spre joi. Șase persoane au fost ucise și cel puțin 33 au fost rănite, au transmis joi autoritățile ucrainene citate de Kyiv Independent. Numeroase explozii au fost raportate în mai multe părți ale orașului. Noi explozii au avut loc la 6:17 dimineața, în timpul atacului care a durat ore întregi.

Blocuri de locuințe și depozite au fost lovite în "atacul masiv" de joi, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Cel puțin 23 de persoane au fost rănite, scrie BBC.

Autoritățile desfășoară operațiuni pentru salvarea oamenilor care ar putea fi prinși sub dărâmăturile clădirilor distruse. Echipele de intervenție au scos deja un supraviețuitor dintre ruine.

Între timp, România a anunțat că o dronă a pătruns în spațiul său aerian, în apropierea frontierei de nord cu Ucraina, declanșând o alertă aeriană. În primele ore ale zilei de joi, "o dronă a intrat în spațiul aerian național al României, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați", a transmis Ministerul român al Apărării într-un comunicat. Drona s-a prăbușit într-o "zonă nelocuită" și a provocat un incendiu de mici proporții, care a fost stins. "Nu au fost raportate victime sau pagube materiale", a precizat ministerul, adăugând că alerta inițială a fost ridicată.

Armata poloneză a anunțat, de asemenea, că a început "operațiuni aeriene defensive" pentru protejarea spațiului aerian al țării.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că un spital de copii a fost avariat în urma atacurilor nocturne. Ferestrele clădirii au fost sparte, iar mai multe mașini din apropiere au luat foc.

Un centru industrial din cartierul Solomianski, situat în sud-vestul Kievului, a fost, de asemenea, lovit de rachete, a spus primarul.

Un atac produs în districtul Brovarî, din regiunea Kiev, a ucis un bărbat și a rănit o altă persoană, potrivit guvernatorului regional, Timur Tkacenko.

Administrația regională emisese în cursul nopții o avertizare prin care le cerea locuitorilor să se adăpostească. "În zonă sunt posibile operațiuni ale apărării aeriene", se arăta în mesaj. Autoritățile regionale au emis ulterior mai multe alerte privind posibile atacuri cu rachete, pe baza avertismentelor transmise de Forțele Aeriene ucrainene.

Atacurile aeriene rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică pentru mii de locuințe, lăsând în întuneric mai multe zone din regiunea Kiev. Echipele tehnice încearcă să repare rețelele energetice avariate.

Kievul a fost ținta unor atacuri aproape în fiecare noapte în ultimele săptămâni, iar unele dintre acestea s-au soldat cu zeci de morți și răniți grav.

La rândul său, Rusia a fost atacată cu rachete și drone ucrainene, în contextul presiunilor tot mai mari asupra Moscovei pentru a participa la negocieri de pace care să pună capăt războiului început în urmă cu patru ani și jumătate. Două atacuri separate produse în Rusia au ucis săptămâna aceasta cel puțin 16 persoane, inclusiv un copil.

Rusia controlează în prezent aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean, în principal în regiunile din estul țării.