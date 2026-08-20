Val de drone lângă granița României. Una a intrat în spațiul aerian, s-a prăbușit lângă Grindu, în Tulcea, și a provocat un incendiu

1 minut de citit Publicat la 07:21 20 Aug 2026 Modificat la 07:43 20 Aug 2026

O dronă a intrat în spațiul aerian, s-a prăbușit lângă Grindu, în Tulcea, și a provocat un incendiu. FOTO: Getty Images

O dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galaţi, iar la ora 03.24 s-a prăbușit la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, judeţul Tulcea, într-o zonă nepopulată.

La impact s-a produs un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime, dar echipele Ministerului Apărării se deplasează la locul producerii impactului.

"În noaptea de miercuri spre joi, 20 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 02.23, un grup de ţinte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei. De asemenea, un elicopter IAR-330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană", a anunţat, joi dimineaţă, Ministerul Apărării.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din zona vizată. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 03.20.

"La ora 03.21, o dronă a pătruns în spaţiul aerian naţional, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galaţi.

La ora 03.24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ţinta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, judeţul Tulcea, într-o zonă nepopulată.

Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale", precizează ministerul.

O echipă de militari se deplasează spre locul impactului pentru securizarea zonei.

Alerta aeriană a încetat la ora 03.52.

Mai multe fragmente de dronă au fost descoperite, duminică, în mare, în apropiere de țărm în trei stațiuni de pe litoral și în Portul Tomis. O aripă și încă o componentă dintr-o aeronavă fără pilot au fost găsite în urmă cu puțin timp în Eforie Sud și Năvodari.

Totodată, o altă dronă descoperită vineri pe un câmp din localitatea Plauru, judeţul Tulcea, a fost detonată controlat în cursul zilei de sâmbătă de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naţionale (MApN). Momentan, nu s-a precizat provenienţa acesteia.