Lui Elon Musk îi pare rău că le-a dat republicanilor sute de milioane de dolari: „Mă simt destul de prost”

3 minute de citit Publicat la 10:11 19 Noi 2026 Modificat la 10:11 19 Noi 2026

Musk a mai spus că nu consideră că a primit prea multe în schimbul banilor cheltuiți pentru campania republicanilor. Foto: Getty Images

Elon Musk a spus miercuri că se simte „destul de prost” în legătura cu suma uriașă de bani pe care a cheltuit-o pentru alegerile intermediare din Statele Unite, după înfrângerile categorice suferite de republicani în fața democraților, relatează BBC. De asemenea, într-o schimbare dramatică de ton, cel mai bogat om din lume a spus că nu este MAGA și că nu aderă „orbește” la politicile Partidului Republican.

Șeful Tesla și SpaceX a fost cel mai mare donator individual din campania electorală a republicanilor. Elon Musk a contribuit cu 446 de milioane de dolari pentru a sprijini partidul președintelui Donald Trump, în mo special în Texas, unde au sediul multe dintre firmele lui Musk.

Cel mai bogat om din lume, care a susținut financiar și campania lui Donald Trump pentru cel de-al doilea mandat la Casa Albă, a mai spus că el „nu este MAGA”, adică mișcarea Make America Great Again asociată cu președintele american.

Democrații au obținut controlul ambelor camere ale Congresului SUA, reușind să câștige mandate în circumscripții indecise și să obțină victorii istorice în zone controlate de republicani de zeci de ani.

Alegerile au fost considerate o înfrângere dură pentru Trump, care s-a confruntat cu presiuni din cauza impactului pe care politicile sale l-au avut asupra costului vieții în SUA.

Elon Musk: „Nu sunt MAGA”

Musk a participat prin videoconferință la summitul DealBook organizat de publicația The New York Times, o conferință anuală desfășurată la New York, la care iau parte lideri importanți din mediul de afaceri și din politică.

„Nu sunt MAGA. Nu știu sigur ce înseamnă MAGA...dacă înseamnă un soi de adeziune oarbă la un set de politici ale Partidului Republican, atunci cu siguranță nu mă înscriu”, a spus el.

Este o schimbare de retorică majoră pentru Elon Musk, care a purtat în trecut deja celebrele șepci roșii cu inscripția MAGA. „Nu sunt doar MAGA, sunt MAGA întunecat”, glumea el la un miting pro-Trump din 2024.

Timp de câteva luni, la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump la Casa Albă, Musk a ocupat funcția neremunerată de „angajat special al guvernului” și de consilier principal al președintelui. El a condus Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE), care avea ca obiectiv reducerea cheltuielilor guvernamentale.

În octombrie 2026, Pentagonul l-a desemnat pe Musk drept unul dintre coordonatorii unui studiu privind viitorul războiului, intitulat Project Meridian.

În tot acest timp, Musk a continuat să călătorească alături de Trump și să îl consilieze. Chiar și în aceste zile, multimiliardarul se află la Shenzen, unde are loc trilaterala istorică între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping.

Musk a mai spus că nu consideră că a primit prea multe în schimbul banilor cheltuiți pentru campania republicanilor, deși a adăugat că este posibil ca aceștia să fi obținut rezultate și mai slabe fără finanțarea sa.

Ce se întâmplă cu afacerile lui Musk, după victoria democraților

Numărul mare de înfrângeri suferite de republicani ar putea avea consecințe pentru Musk și companiile sale.

Democrații, care preiau controlul atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, au promis că vor intensifica verificările asupra companiilor de tehnologie, inclusiv în ceea ce privește construirea controversatelor centre de date.

În Georgia, unde SpaceX are operațiuni legate de centrele de date, noul guvernator democrat a promis că va limita construirea acestor complexe de mari dimensiuni, precum și facilitățile fiscale de care beneficiază adesea companiile de tehnologie pentru a le construi.

De asemenea, parlamentarii democrați au sugerat că SpaceX, care a obținut contracte guvernamentale noi în valoare estimată de 10 miliarde de dolari de la realegerea lui Trump, ar trebui să facă obiectul unei anchete.

Una dintre cele mai răsunătoare victorii ale alegerilor intermediare i-a revenit democratului James Talarico, care l-a învins pe republicanul Ken Paxton în cursa pentru un loc în Senatul SUA din Texas. Potrivit unei analize BBC, Musk a cheltuit cel puțin 45 de milioane de dolari pentru a-l susține pe Paxton.

În Texas se află operațiuni importante ale companiei auto Tesla și ale companiei de tehnologie și rachete SpaceX, ambele conduse de Musk.

Musk a declarat miercuri că este de părere că noul guvernator al Texasului, democrata Gina Hinojosa, „va fi destul de moderată”.

„Nu cred că este o guvernatoare de extremă stângă. Și, din câte am auzit despre ea, cred că lucrurile vor fi în regulă în Texas cu Gina în funcția de guvernator”, a spus el.

Hinojosa l-a învins pe guvernatorul republican Greg Abbott, punând capăt celor peste trei decenii de control republican asupra statului.