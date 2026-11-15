Eșecul proiectului Matador din Texas anunță o lovitură pentru mogulii tech. Ce se va întâmpla cu expansiunea centrelor de date

Fermi, compania care ar urma să realizeze acest proiect gigantic în Amarillo, în câmpiile statului Texas, mai valorează pe bursă doar un miliard de dolari. Sursă foto: Getty Images

Proiectul Matador, prezentat drept unul dintre cele mai mari complexe de centre de date din SUA, este în pragul colapsului, după ce compania Fermi, care îl dezvoltă, a pierdut aproape 95% din valoarea bursieră într-un singur an, nu a reușit să atragă clienți și se confruntă cu opoziția comunităților locale. În plus, victoria democratei Gina Hinojosa în alegerile pentru funcția de guvernator al Texasului amplifică incertitudinile privind viitorul investițiilor în centre de date și infrastructura destinată inteligenței artificiale, arată o analiză Le Monde.

Fermi, compania care ar urma să realizeze acest proiect gigantic în Amarillo, în câmpiile statului Texas, mai valorează pe bursă doar un miliard de dolari (890 de milioane de euro), de 20 de ori mai puțin decât la listarea sa pe Nasdaq, în urmă cu un an. Prin comparație, un gigant precum Google valorează 3.600 de miliarde de dolari (3.200 de miliarde de euro).

Fermi nu are încă niciun client cu adevărat garantat, iar lucrările de construcție au fost oprite în această iarnă și au fost reluate timid abia în toamnă, odată cu instalarea a trei centrale electrice pe gaz. Compania este măcinată de conflictele dintre fondatorii săi: antreprenorul Toby Neugebauer, principalul acționar, dar demis în primăvară din funcția de director general, și fostul guvernator al Texasului, Rick Perry, care nu a reușit să obțină un nou mandat în consiliul de administrație la sfârșitul lunii octombrie.

Într-o scrisoare publicată pe 5 noiembrie, imediat după alegerile de la jumătatea mandatului, în urma cărora s-a manifestat o puternică opoziție față de centrele de date, Toby Neugebauer face o constatare amară: „Astăzi ar trebui să fie cea mai importantă zi pentru Fermi. Compania a fost fondată pornind de la constatarea că alegătorii nu doresc ca centrele de date să fie conectate la rețeaua lor electrică. Acțiunile Fermi ar trebui să crească vertiginos, deoarece compania a fost concepută tocmai pentru a-i proteja pe americani, furnizând companiilor de inteligență artificială (AI) energie, resurse de apă și infrastructură de transport al electricității complet private”.

Această afirmație merită analizată în detaliu. Ea este parțial adevărată, deoarece conceptul Matador urmărea într-adevăr să le ușureze sarcina giganților din tehnologie, punându-le la dispoziție terenuri, apă, energie din abundență și un ecosistem care să le permită să amplaseze centre de date fără să țină cont de constrângerile politice și sociale ale comunităților locale. Proiectul propunea furnizarea de electricitate prin intermediul unor turbine pe gaz și al unor centrale nucleare. Numai că a stârnit opoziția unei părți a populației, pusă în fața faptului împlinit: compania semnase acorduri secrete pentru a obține terenuri de la universitatea locală, pentru a cumpăra apă de la orașul Amarillo și pentru a negocia acorduri fiscale cu districtele administrative.

Iar dacă cele mai moderne centre de date consumă în mod evident mai puțină apă decât se tem criticii lor, necesarul de apă al centralelor nucleare rămâne considerabil. Prin urmare, faptul că proiectul este privat sau nu nu schimbă datele problemei. În plus, giganții din tehnologie preferă, se pare, să construiască ei înșiși aceste infrastructuri, în loc să apeleze la serviciile Fermi: dispun de o expertiză mult mai amplă și de surse de finanțare mai ieftine.

Speculații și îngrijorare

În scrisoarea sa, Toby Neugebauer ajunge la următoarea concluzie: trebuie „să scoatem compania la vânzare chiar acum, încheind în același timp un acord cu un chiriaș. Fermi are nevoie de un partener care să beneficieze de un cost al capitalului mai redus, de expertiză în construcții și de un client”, scrie acesta, subliniind că evaluarea companiei era încă între 10 și 20 de miliarde de dolari în luna mai, când a propus pentru prima dată să fie analizată posibilitatea unei vânzări. Pe scurt, un eșec pe toată linia. Acordul de închiriere cu TensorWave, un startup puțin cunoscut din sectorul serviciilor cloud, cu sediul în Las Vegas (Nevada), nu a putut fi finalizat până la 31 octombrie, așa cum era prevăzut inițial, deși producătorul de cipuri AMD încearcă să salveze proiectul.

Cazul Fermi, promovat la vremea respectivă de Donald Trump, este emblematic pentru speculațiile care au cuprins sectorul centrelor de date în ultimii doi ani. Dar, dincolo de acest caz foarte particular, întreaga industrie a inteligenței artificiale este cuprinsă de îngrijorare în Texas, după alegerea democratei Gina Hinojosa în funcția de guvernatoare. „Texasul a fost întotdeauna un stat favorabil companiilor, dar ceea ce se schimbă acum, odată cu preluarea de către mine a funcției de guvernatoare, este că trebuie să instituim un parteneriat care să aducă beneficii texanilor. Diferența este că vom avea legi care să îi protejeze și trebuie să ne suspendăm activitățile legate de centrele de date până când aceste măsuri de protecție vor fi în vigoare”, a declarat guvernatoarea aleasă pentru CNN.

Alegerea sa ar putea compromite planurile lui Elon Musk de a construi un al treilea supercomputer gigant, după cele realizate în Memphis, statul Tennessee, pe un amplasament din apropierea orașului Brownsville, la vărsarea fluviului Rio Grande. „Putem avea o relație de lucru solidă cu Musk și companiile sale, dar acest lucru trebuie să se întâmple în condițiile noastre. Nu este vorba despre a-i călca pur și simplu în picioare pe locuitorii Texasului”, a declarat Gina Hinojosa.

Această perspectivă este deosebit de periculoasă pentru companiile angajate într-o cursă financiară nesustenabilă, precum CoreWeave, o societate extrem de îndatorată, care operează 51 de centre de date în Statele Unite și Europa, dintre care șapte în Texas. Directorul său general, Michael Intrator, s-a grăbit să îi scrie noului guvernator ales pentru a-i intra în grații.

Trei riscuri, două soluții

Confruntarea dintre aleșii democrați și mogulii din tehnologie începe să prindă contur, însă consecințele sale sunt greu de evaluat în acest moment. Autorizațiile existente nu vor fi, cel mai probabil, revocate. Cu toate acestea, Morgan Stanley a apreciat, într-o notă din 8 noiembrie, că reacția piețelor financiare după alegerile din 3 noiembrie a fost exagerată. „Considerăm puțin probabil ca guvernatorii nou-aleși să perturbe proiectele aflate în construcție, ceea ce înseamnă că proiectele prevăzute pentru 2027 rămân neschimbate”, scrie banca, care consideră totuși că „unele proiecte planificate pentru 2028 în Texas și Ohio vor fi amânate până în 2029, în timp ce guvernatorii vor colabora cu legislatorii pentru a introduce noi cerințe aplicabile dezvoltatorilor de centre de date”.

Morgan Stanley estimează, de asemenea, că 20% dintre proiectele din Statele Unite și 10% dintre proiectele la nivel mondial vor fi amânate din 2028 până în 2029, ceea ce reprezintă cinci gigawați (echivalentul a cinci reactoare nucleare). Această amânare poate părea moderată, dar ar putea avea consecințe importante. Banca identifică trei riscuri: reducerea capacității companiilor de a stabili prețurile, acumularea stocurilor la furnizorii de echipamente pentru centrele de date și diminuarea comenzilor de cipuri.

Companiile vizate analizează, la rândul lor, două soluții: construirea de centre în afara Statelor Unite sau extinderea celor existente. Aceasta este, în orice caz, soluția evocată de Dina Powell McCormick, președinta Meta, la un simpozion organizat de The Wall Street Journal pe 5 noiembrie. Ea a apreciat că dezvoltarea centrelor de date pe teritoriul american „va fi mai dificilă” și că realizarea unor noi infrastructuri de la zero va reprezenta o „provocare considerabilă”.