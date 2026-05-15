Centrele de date consumă 6% din energia electrică din Marea Britanie și SUA. Scenariul legat de AI în care cresc facturile la curent

3 minute de citit Publicat la 23:30 15 Mai 2026 Modificat la 23:30 15 Mai 2026

Centru de date în California, SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Centrele de date consumă 6% din electricitatea din Marea Britanie și Statele Unite, iar presiunea tot mai mare exercitată de inteligența artificială asupra resurselor energetice determină reacții negative din partea comunităților, potrivit unor cercetări, transmite The Guardian.

Proporția de electricitate utilizată de vaste depozite pline de microcipuri care alimentează AI-ul și internetul a crescut cu 15% la nivel global în ultimii doi ani, în timp ce investițiile globale anuale în centre de date se apropie de 1 trilion de dolari (740 miliarde de lire sterline) — aproape 1% din economia globală, potrivit International Data Center Association (IDCA).

Îngrijorări sociale și politice legate de consumul de energie

Datele apar pe fondul penuriei de energie din Marea Britanie și al faptului că dezvoltatorii de centre de date raportează așteptări de mai mulți ani pentru conectarea la rețeaua națională. IDCA a declarat că utilizarea tot mai mare a energiei la nivel global „generează îngrijorări sociale și politice” și a cerut companiilor tech să fie mai transparente în privința planurilor pentru noile centre de date, pentru a reduce „frustrarea comunităților”.

The Guardian a relatat săptămâna aceasta că dezvoltatori care lucrează pentru Google au subestimat semnificativ cât de mult ar contribui două centre de date AI propuse la emisiile totale ale Regatului Unit.

„O opoziție semnificativă din partea comunităților și a factorilor politici începe să apară în țările în care amprenta centrelor de date a atins nivelul de 5% din consumul rețelelor naționale”, concluzionează cercetarea IDCA.

La începutul lui 2025, guvernul britanic estima că centrele de date din Regatul Unit foloseau 2,5% din electricitate, dar prognoza că această valoare se va cuadruplica până în 2030. În prima jumătate a lui 2025, coada de așteptare pentru conectarea la rețea a crescut cu 460%.

Marea Britanie, unde 5,9% din electricitate este utilizată de centrele de date, și Statele Unite, unde cifra este de 6%, sunt mult peste media globală de 2%. Utilizarea tehnologiei în Singapore și Lituania pune o presiune și mai mare pe rețelele electrice, cu 19% și respectiv 11% din energia rețelelor naționale fiind consumată de centrele de date.

Greenpeace: O „explozie necontrolată a AI” va duce la facturi mai mari la energie

Ca răspuns la creșterea consumului de energie, Greenpeace Marea Britanie a avertizat că o „explozie necontrolată a AI” va duce la facturi mai mari la energie, o presiune suplimentară asupra resurselor de apă și „o nouă gură de oxigen pentru combustibilii fosili”.

Doug Parr, directorul științific al organizației, a declarat: „Înainte de a fi purtați de entuziasmul miliardarilor din tehnologie ale căror profituri depind de această expansiune, ar trebui să ne oprim și să ne întrebăm dacă merită prețul.”

„Avem nevoie de mai multă transparență privind cantitatea de apă și energie utilizată de centrele de date, evaluări adecvate ale impactului asupra mediului și o interdicție asupra construirii de noi centrale poluante pentru a alimenta AI.”

Câte centre de date există în toată lumea

În prezent se estimează că există aproximativ 10.000 de centre de date la nivel mondial, dintre care cele mai mari includ noul centru de date Microsoft de 1,2 milioane de metri pătrați din Mount Pleasant, Wisconsin, pe care compania îl prezintă drept cel mai puternic din lume.

Datele IDCA sunt în concordanță cu estimări recente ale Agenției Internaționale pentru Energie, conform cărora consumul de energie a crescut cu 17% în 2025, depășind creșterea cererii globale de electricitate de 3%.

De asemenea, s-a constatat că 13% din consumul centrelor de date din SUA provine din servicii neutilizate, așa-numitele servicii „zombie” — aplicații care nu au fost niciodată oprite, dar care nu mai sunt folosite. Acest consum irosit totalizează peste 3 GW.

Raportul precizează: „Acest tip de ineficiență este considerat probabil prezent la nivel global, iar ineficiențele cresc pe măsură ce crește proporția de cloud computing.”

Raportul anual a evidențiat și noua amenințare militară la adresa centrelor de date.

„Atacurile asupra centrelor de date — considerate acum infrastructură critică — din Orientul Mijlociu i-au șocat pe operatorii de centre de date și clienții acestora, prin perspectiva încălcării securității fizice”, se arată în raport. „Securitatea cibernetică este acum combinată cu securitatea fizică, ca parte a unei strategii unificate și complete de securitate.”