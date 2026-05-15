Cum arată viitoarea armă de asalt a Armatei Române. Va fi făcută la Cugir de americanii de la Sig Sauer

2 minute de citit Publicat la 23:45 15 Mai 2026 Modificat la 23:49 15 Mai 2026

Carabină SIG SAUER. Foto: Profimedia Images

Pușca de asalt SIG516 G3 este propunerea companiei SIG SAUER, Inc. pentru noua dotare standard a Armatei Române.

Informația este publicată de Monitorul Apărării.

Arma are calibrul 5,56 mm, o greutate de 3,5 kg., un încărcător de 30 de cartușe și o lungime totală de 927 mm.

Evident, respectă standardul NATO.

Pușca are țeava din oțel forjat la rece pentru o rezistență superioară, iar componentele din zonele cu uzură ridicată sunt, de asemenea, ranforsate cu oțel.

"G3 de la SIG SAUER vine cu un amortizor SLX, are o țeavă 5,56 de 11,5 inch, un sistem cu piston pe gaz cu cursă scurtă, reglabil, care previne pătrunderea gazelor fierbinți și a reziduurilor în interiorul camerei cartușului.

Alte caracteristici sunt siguranță ambidextră completă, comenzi stânga și dreapta pe ambele părți, eliberarea încărcătorului la stânga și la dreapta", a explicat pentru Monitorul Apărării Kenny McMillan, expert tehnic și reprezentant SIG SAUER, care a fost prezent la expoziția de armamente BSDA de la București.

Țeava ghintuită a puștii are un pas de 1:7, optimizat pentru o gamă largă de greutăți ale proiectilelor.

Acționarea include un sistem SIG Matchlite DUO, cu trăgaci curbat, care oferă o experiență fină și precisă pentru trăgător.

Supapa de reglare a gazelor este proiectată pentru a fi ușor de manevrat, permițând funcționarea optimă a armei atât în condiții normale, cât și cu amortizor.

SIG SAUER are o filială la Cugir

SIG SAUER, Inc. este prezentă în România prin SSI Legion SRL, o filială cu sediul la Cugir, înregistrată și autorizată să opereze ca producător de arme pe teritoriul României.

Compania cu sediul în New Hampshire, SUA, continuă discuțiile cu producători locali din industria de apărare în vederea identificării de parteneriate industriale, subcontractare și co-fabricație.

"România nu este o piață de export pentru noi. Este o platformă industrială. Ceea ce construim aici, pas cu pas, alături de parteneri locali și lideri din industrie este o capacitate de producție și transfer tehnologic cu relevanță regională pe termen lung", a declarat Paul J. Strebel, director de Afaceri Internaționale al SIG SAUER, Inc., citat de Monitorul Apărării.

SIG SAUER, Inc. s-a angajat să transfere în țara noastră pachete de date tehnice și de fabricație, să aducă utilaje și echipamente de producție, să demareze programe de formare a forței de muncă, precum și capacități de service și suport tehnic pe termen lung.

Comisiile reunite de apărare ale Camerei Deputaților și Senatului au votat, pe 13 mai, ultima componentă a mecanismului parlamentar necesar pentru deschiderea procedurilor de atribuire a contractelor din cadrul programului SAFE ("Acțiunea pentru Securitatea Europei") în valoarea de aproximativ 16,68 miliarde de euro.

România primește prin SAFE a doua cea mai mare sumă acordată unui stat membru UE, după Polonia.