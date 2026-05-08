Țara europeană care ia o treime din SAFE pentru modernizarea armatei. Guvernul a aprobat, președintele se opune

Soldați americani participanți la exercițiul NATO Sabre Strike 26, lângă Bemowo Piskie, Polonia, 6 mai 2026. Polonia urmează să primească 44 de miliarde de euro de la Comisia Europeană pentru modernizarea armatei. Foto: Getty Images

Polonia urmează să primească un împrumut de 44 de miliarde de euro de la Comisia Europeană pentru a-și finanța modernizarea armatei și a industriei de armament, relatează Agerpres, care citează EFE.

Guvernul de la Varșovia este primul din UE care a semnat, vineri, un acord în acest sens cu Executivul de la Bruxelles.

"Este un moment crucial în istoria Poloniei și a Uniunii Europene", a declarat prim-ministrul polonez Donald Tusk în timpul semnării acordului.

"Aceasta este o sumă gigantică și va fi investită direct în securitatea poloneză, în industria de armament poloneză, în companiile poloneze care colaborează cu industria de armament și în capacitățile noastre tehnologice. Țara va fi mai sigură în aceste vremuri dificile și cu riscuri ridicate", a mai declarat premierul polonez, citat de agențiile de presă internaționale.

Polonia, principalul beneficiar SAFE

Situată pe pe flancul estic al NATO, Polonia este statul aliat care alocă cele mai mari cheltuieli pentru apărarea sa, în termeni relativi, la nivelul a 4,8% din PIB.

Programul Uniunii Europene numit Security Action For Europe (SAFE) a fost creat în 2025 și pune la dispoziție 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi preferențiale pentru a finanța proiecte comune în domeniul Apărării, pentru achiziția de arme și muniții, precum și pentru dezvoltarea infrastructurilor critice.

Prin suma de 43,7 miliarde de euro, Polonia este principalul beneficiar al acestui program, conceput pentru țările europene care urmăresc să își revigoreze industria de apărare pentru a face față amenințării ruse și riscului de retragere a Statelor Unite.

Din partea Varșoviei, acordul a fost semnat de miniștrii polonezi ai Finanțelor și Apărării.

Din partea Comisiei, au semnat comisarul european pentru Buget, Piotr Serafin, și comisarul pentru Apărare, Andrius Kubilius.

Președintele conservator al Poloniei se opune programului SAFE

Guvernul Poloniei a continuat cu programul SAFE în pofida unui veto al președintelui naționalist al țării, Karol Nawrocki.

Disputa între guvern și președinte pune în dezbatere rolul pe care Bruxelles-ul ar trebui să îl joace în securitatea unei țări politic divizate, notează EFE.

Polonia a plasat comenzi mari pentru tancuri, artilerie și sisteme de apărare aeriană, urmărind, totodată, să își extindă producția internă în parteneriat cu producători externi.