500.000 de soldați pentru cea mai mare armată din Europa. "Trăim vremurile dinaintea războiului. Fără SUA, nu există o Europă sigură"

Militar lângă o baterie de rachete Patriot. Polonia vrea să-și mărească armata la 500.000 de soldați și să construiască baterii Patriot pe teritoriul său. Foto: Getty Images

Prezența unui număr mai mare de trupe americane pe teritoriul național reprezintă "un obiectiv strategic", dublat de proiectul celor "500.000 de soldați pentru cea mai armată din Europa", a declarat, miercuri, ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, citat de EFE, conform Agerpres.

În cadrul intervenției sale la o conferință de profil, ministrul a afirmat că "fără trupe americane (în bazele din Europa) nu există o Europă sigură".

El a insistat asupra perspectivei ca Polonia să găzduiască mai mulți soldați americani pe teritoriul său.

"Este ceva pentru care ne pregătim de mult timp și acum suntem gata", a menționat Kosiniak-Kamysz.

Afirmațiile sale vin în contextul în care Pentagonul a anunțat - în urmă cu câteva zile - retragerea a 5.000 de soldați dintr-un total de aproximativ 36.000 din baze germane precum Ramstein și Grafenwohr.

Retragerea se va finaliza în următoarele luni.

Ministru polonez: Vrem să avem cea mai puternică și mai numeroasă armată din Europa până în 2030

Ministrul polonez a dat detalii în legătură cu obiectivul țării sale, de a construi cea mai puternică și mai numeroasă armată din Europa până în anul 2030.

Kosiniak-Kamysz a explicat că planul prevede atingerea unui efectiv de 500.000 de soldați, împărțiți între 300.000 de militari de carieră și 200.000 de rezerviști cu disponibilitate ridicată.

Este vorba de efective mult mai numeroase decât cei 250.000 de militari de carieră și 50.000 de paramilitari, prevăzuți în Legea poloneză a Apărării Naționale.

Referitor la situația geopolitică actuală, demnitarul polonez a estimat că țara sa se află în "stare de urgență".

Ministru polonez: Trăim vremurile dinaintea războiului

"Trăim în vremuri de dinainte de război, construim o nouă arhitectură de securitate", a susținut el, adăugând că "singurul răspuns viabil este o creștere puternică a investițiilor militare".

"Este urgent să ajungă (cheltuielile de apărare) la 5% din PIB până la sfârșitul deceniului, pentru că, dacă o facem după, s-ar putea să fie prea târziu", a prognozat el.

Varșovia alocă în prezent 4,5% din PIB pentru acest sector.

Este țara cu cea mai mare alocare procentuală din Europa.

Potrivit unor surse guvernamentale, în 2025 țara a avut un buget militar record, de aproape 50 de miliarde de euro, cel mai mare din NATO în raport cu economia sa și cu 40% mai mult față de 2024.

Tot miercuri, ministrul Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a anunțat că Polonia a solicitat "transferul producției de lansatoare Patriot din Statele Unite în Europa", un proiect pentru care Varșovia are, potrivit acestui oficial, "un interes prioritar".