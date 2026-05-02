Germania a ajuns țara cu cele mai mari cheltuieli militare din Europa. Cum arată "lista de cumpărături" a Berlinului

4 minute de citit Publicat la 23:34 02 Mai 2026 Modificat la 23:34 02 Mai 2026

Sisteme antiaeriene cu rază scurtă și medie IRIS-T, fotografiate la baza Todendorf din Germania. Sursă foto: Getty Images

Liderii europeni par să își pună în aplicare promisiunile de a cheltui mai mult pentru apărare. Drept rezultat, alocările militare ale membrilor de pe continent ai NATO au crescut anul trecut mai rapid decât oricând, începând din 1953, remarcă Euronews.

Pe fondul presiunilor din partea președintelui american Donald Trump, care nu a făcut economie de critici la adresa aliaților, investițiile statelor europene în 2025 s-au majorat cu 14%, până la 739 de miliarde de euro.

Potrivit Institutului Internațional de la Stockholm pentru Cercetări în domeniul Păcii (SIPRI), este cea mai abruptă creștere începând din anii '50 și echivalează cu dublul sumei alocate în urmă cu 10 ani.

Evoluția vine pe măsură ce tot mai mulți membri NATO încearcă să atingă noul obiectiv de 5% din PIB, asumat pentru 2035.

Germania a depășit Marea Britanie la cheltuieli militare nete. Ce se află pe "lista de cumpărături"

Anul trecut, Berlinul a investit aproximativ 114 miliarde de euro în apărare, crescând alocările totale în acest sector cu 24% față de 2024.

Astfel, Germania a depășit Regatul Unit al Marii Britanii (89 de miliarde euro) și a ajuns cel mai mare investitor în apărare din Europa și al patrulea la nivel mondial, după SUA (854 miliarde de dolari), China (336 miliarde de dolari) și Rusia (190 miliarde de dolari).

Cu un pachet de 153 de proiecte majore în desfășurare, Germania își propune să achiziționeze noi sisteme de armament, să își modernizeze dotările și să își consolideze infrastructura și securitatea cibernetică, a declarat colonelul (r) Ralph Thiele, președintele EuroDefense (Germania), un grup de reflecție axat pe analiza și promovarea politicilor de securitate și apărare europeană.

Bundeswehr, forțele armate ale Germaniei, își consolidează brigăzile de infanterie cu mai multe vehicule de luptă Puma (foto următoare).

De asemenea, a fost lansată o comandă de miliarde de euro pentru 237 de sisteme numite „Infanteristul Viitorului” (Infanterist der Zukunft) până în 2029.

Specialist german: Cu investițiile planificate, Berlinul va avea cele mai puternice forțe convenționale din Europa

E vorba de sisteme modulare, integrate, menite să sporească letalitatea trupelor și capacitățile de supraviețuire și comunicare ale infanteriei, inclusiv prin echipamente digitale, veste antiglonț, protecție NBC (nucleară, biologică, chimică) și echipamente pentru vedere pe timp de noapte.

Germania se preocupă și de acoperirea lacunelor din apărarea antiaeriană, planificând achiziția a până la 600 de sisteme antiaeriene Skyranger 30 și a 20 de noi avioane Eurofighter (foto următoare).

Mai sunt prevăzute investiții în sisteme de rachete ghidate, cu comenzi semnificative pentru sisteme Patriot, IRIS-T (foto următoare) și Meteor.

În ceea ce privește forțele navale, planurile vizează achiziția a până la 42 de nave, integrate cu 50 de sisteme fără pilot, inclusiv noi corvete și submarine.

"Alte priorități strategice vizează programele militare spațiale", a explicat Ralph Thiele. Este vorba de investiții în sateliți de spionaj, vehicule spațiale și sisteme de apărare bazate pe laser, desfășurate în spațiu.

Acest specialist a estimat că investițiile planificate vor transforma armata Germaniei în "cea mai puternică forță armată convențională din Europa".

Ce alte țări își cresc cheltuielile militare

O altă economie majoră care nu se ferește să cheltuiască pe dotări militare este Italia, cu o creștere de 20%.

Țara europeană a ajuns la același nivel cu Israelul din acest punct de vedere, raportând alocări totale de 41 de miliarde de euro.

Spania, un stat care în mod obișnuit nu îndeplinea țintele NATO, a mers chiar mai departe, cu un salt de 50%.

Madridul a reușit să își alinieze cheltuielile sale militare la fostul obiectiv al NATO, de 2% din PIB, pentru prima dată de la începutul anilor ’90.

Ce state alocă pentru apărare cel mai mare procentaj, raportat la PIB

Analizarea cheltuielilor pentru apărare ca procent din PIB oferă o imagine mai clară asupra celor care tratează sectorul ca prioritate națională.

În afară de Ucraina (cu aproximativ 26% în 2025), Algeria este lider mondial cu un procentaj de 8,8%, iar în Europa, țările fruntașe se învecinează, toate, cu Rusia.

Polonia este pe primul loc, alocând 4,5% din PIB pentru armament și infrastructură de apărare.

Letonia vine pe locul al doilea, cu 3,6%, urmată de Estonia (3,4%) și Norvegia (3,3%).

Islanda (aproape 0%), Irlanda (0,2%) și Elveția (0,8%) se află la coada clasamentului.

Dintre cele mai mari cinci economii ale continentului și în ciuda unei ușoare scăderi a cheltuielilor militare în 2025, Regatul Unit rămâne cel mai mare investitor raportat la PIB, cu 2,4%, urmat de Germania (2,3%), Spania (2,1%), Franța (2%) și Italia (1,9%).

Cum influențează războiul din Ucraina cheltuielile militare

SUA au raportat o scădere a cheltuielilor totale (-7,5%), în contextul în care nu a fost aprobat niciun nou ajutor financiar militar pentru Ucraina în 2025.

Este un contrast puternic cu cei trei ani anteriori, sub administrația democrată Biden, când a fost aprobată o sumă totală de 127 de miliarde de dolari pentru Kiev.

Chiar și așa, americanii au în continuare 33% din totalul cheltuielilor mondiale de apărare la nivelul celor 15 state cu cele mai mari bugete în acest domeniu.

Sunt urmați de China (12%) și Rusia (6,6%).

"În ciuda presiunilor economice continue și a sancțiunilor, Rusia a reușit până acum să își crească cheltuielile militare de la an la an din 2022, având strategii de achiziție și operaționale în schimbare", a constatat SIPRI.

"Pe măsură ce invazia în Ucraina s-a transformat treptat într-un război de uzură, Moscova s-a orientat către cumpărarea unor volume mari de sisteme de armament mai ieftine, în încercarea de a limita costurile operaționale", a adăugat institutul din Stockholm.