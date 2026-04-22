Noua strategie militară a Berlinului: Armata germană trebuie să devină cea mai puternică din Europa până în 2039

Publicat la 19:22 22 Apr 2026

Germania a publicat miercuri un pachet de documente strategice considerate fundamentale pentru apărare și forțele armate germane, în ceea ce e considerată cea mai cuprinzătoare reorganizare și planificare integrată a apărării din cadrul Bundeswehr, făcută în ultimele decenii. Pachetul include prima strategie militară integrată, un nou profil al capacităților militare, un plan de creștere a numărului de militari și revizuirea strategiei privind rezerva militară. informează publicația Defense News.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a anunțat pachetul de legi în cadrul unei conferințe anuale pe teme militare organizate în noiembrie, anul trecut. Oficialii militari au prezentat parlamentarilor germani documentele, în forma lor finală, în această săptămână.

Fragmente nesecretizate din cadrul acestui pachet legislativ au fost puse în dezbatere publică în cadrul unei conferințe de presă organizate miercuri, 22 aprilie.

Documentele din pachetul legislativ vor sta la baza strategiei de apărare a Germaniei pe următorii 20 de ani.

Intitulată „Verantwortung für Europa” − „Responsabiliate pentru Europa” - strategia militară a Berlinului identifică Rusia drept principala sa amenințare și trasează scenarii ale unor posibile atacuri asupra teritoriului țărilor NATO.

Pistorius nu a oferit detalii suplimentare asupra evaluărilor privind astfel de amenițări - considerate informații clasificate - pe motiv că publicarea acestora ar echivala cu „adăugarea lui Vladimir Putin la lista noastră de distribuție a emailurilor”.

Noua strategie militară a Berlinului consideră teritoriul NATO, Orientul Mijlociu și regiunea Indo-Pacifică drept „spații de securitate interconectate”.

În ceea ce privește capacitatea militară, noua doctrină prevede tranziție de la echipamente clasice de luptă, precum tancuri, avioane sau nave, către un model „mai flexibil” de planificare a forțelor.

Principala întrebare nu e de câte batalioane are nevoie Germania, ci efectele pe care le putem produce (asupra unui adversar - n.r.), a spus Pistorius. Ministrul german al Apărării a subliniat că prioritățile țin de capacitatea de a putea executa atacuri precise, de a avea sisteme antirachetă împotriva dronelor noilor arme hipersonice

Strategia Berlinului prevede și o mărire a numărului de militari activi, de la 185.420 de soldați în prezent, până la 260.000, la mijlocul anilor 2030.

De asemenea, de la 60.000 de rezerviști, cât are Germania în prezent, Berlinul își propune să ajungă la 200.000, ceea ce ar duce la o capacitate totală de luptă de 460.000 de militari în viitor.

Scopul anunțat de Berlin: armata germană trebuie să devină cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039.