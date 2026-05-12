Un robot capabil să stingă incendii va fi testat la București

1 minut de citit Publicat la 14:46 12 Mai 2026 Modificat la 14:46 12 Mai 2026

Demonstraţia live va prezenta robotul Hyundai Rotem operat de la distanţă pentru stingerea incendiilor / sursă foto: Profimedia Images

Un robot operat de la distanţă pentru stingerea incendiilor şi intervenţii în medii periculoase va fi testat, pe 14 mai, la expoziţia Black Sea Defense, Aerospace and Security de la Bucureşti, în cadrul unei demonstraţii organizate de Hyundai Rotem în cooperare cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, notează Agerpres.

Demonstraţia live va prezenta robotul Hyundai Rotem operat de la distanţă pentru stingerea incendiilor executând o serie de misiuni de răspuns la urgenţă, inclusiv stingerea incendiilor în medii periculoase, recunoaştere la distanţă, navigarea obstacolelor şi operaţiuni în zone nesigure pentru personalul uman.

„Se aşteaptă ca evenimentul să evidenţieze rolul tot mai mare al sistemelor terestre fără personal în operaţiunile moderne de răspuns la situaţii de urgenţă, în special în incendii industriale, incidente chimice, zone urbane de dezastre şi alte scenarii cu risc ridicat în care intervenţia rapidă şi siguranţa operatorilor sunt critice", se menţionează în document.

Reprezentanţi ai Hyundai Rotem şi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din România vor observa capacităţile operaţionale ale robotului în condiţii reale de teren, subliniind importanţa cooperării internaţionale în avansul tehnologiilor inovatoare de siguranţă publică, precizează sursa citată.

"Hyundai Rotem rămâne dedicată dezvoltării unor sisteme robotice avansate care să sprijine primii respondenţi şi să îmbunătăţească siguranţa operaţională în medii periculoase. Această demonstraţie din România reflectă dedicarea noastră pentru consolidarea cooperării cu organizaţiile internaţionale de răspuns la situaţii de urgenţă şi de a livra soluţii fără pilot fiabile, pentru operaţiuni critice pentru misiune", a declarat un reprezentant Hyundai Rotem.

Robotul de stingere a incendiilor prezentat de Hyundai Rotem este proiectat să asiste personalul de urgenţă prin capabilităţi de stingere a incendiilor controlate de la distanţă, conştientizare situaţională în timp real şi mobilitate ridicată pe terenuri dificile.

Conform companiei, platforma poate funcţiona în medii expuse la căldură extremă, fum, instabilitate structurală sau materiale periculoase, ajutând la reducerea riscurilor pentru respondenţii din prima linie.

Demonstraţia va oferi, de asemenea, o oportunitate pentru schimburi tehnice şi discuţii privind cooperarea viitoare în domeniul roboticii de răspuns la urgenţe şi al tehnologiilor de management al dezastrelor, se mai arată în document.