Roboții umanoizi vor manipula bagaje într-un aeroport din Japonia, din cauza numărului mare turiști și a lipsei de personal

1 minut de citit Publicat la 23:45 28 Apr 2026 Modificat la 23:45 28 Apr 2026

Compania Japan Airlines va testa, începând din luna mai, roboți umanoizi care vor transporta bagaje și marfă pe aeroportul Haneda din Tokyo, alături de angajați, din cauza numărului mare de turiști străini și a deficitului de forță de muncă, potrivit The Guardian.

Într-o demonstrație recentă, un robot de aproximativ 1,3 metri înălțime a fost văzut în timp ce muta bagaje pe o bandă și chiar în timp ce îi „saluta” colegii din jur.

Roboții, fabricați în China, vor transporta bagaje și marfă pe pistă, alături de angajații umani. Deși pot prelua o parte din muncă, aceștia vor avea nevoie de pauze regulate pentru reîncărcare.

Experimentul se încheie în 2028 și are ca scop reducerea presiunii asupra angajaților din cauza unei creșteri a turismului internațional. Mai mult decât atât, Aeroportul Haneda din Tokyo se confruntă cu un deficit de forță de muncă.

Președintele Japan Airlines Ground Service, Yoshiteru Suzuki, a transmis că utilizarea roboților pentru a efectua lucrări solicitante din punct de vedere fizic „ar reduce inevitabil povara asupra lucrătorilor și ar oferi beneficii semnificative angajaților”, potrivit sursei citate.

Japonia se luptă să facă față unei creșteri simultane a numărului de turiști din străinătate și unei populații îmbătrânite și în declin.

Peste 7 milioane de persoane au vizitat țara în primele două luni ale anului 2026, potrivit Organizației Naționale de Turism din Japonia, după un număr record de 42,7 milioane anul trecut, în ciuda unei scăderi a numărului de vizitatori din China declanșată de o dispută diplomatică dintre Tokyo și Beijing.