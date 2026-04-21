"Sunt aici să te ajut să strălucești la job, nu să-ți iau locul". Domeniile în care rolul omului este "ameninţat" de robotul Destiny

Roboți futuriști, asemănători cu oamenii, sunt fabricaţi, în Marea Britanie, în Cotgrave, Nottinghamshire, un sat în care sute de bărbați lucrau în mină, pentru a extrage cărbune. Dar mina locală s-a închis la începutul anilor 1990, iar acum o mică firmă de tehnologie lucrează, în zonă, la „umanoizi” care arată ca personaje SF, notează BBC.

Bun venit în viitor. Inginerul robotic Nathan Wallace a petrecut ultimele luni programând și antrenând un robot pe care l-a numit Destiny. "Ne-am gândit că avem nevoie de niște putere feminină, iar Destiny pur și simplu părea perfectă”, a declarat tânărul de 23 de ani.

Destiny are brațe și picioare articulate, ceea ce îi conferă flexibilitatea de a îndeplini o gamă mai largă de sarcini decât roboții industriali tradiționali.

„Diferența dintre un robot umanoid și un robot specific, cum ar fi un aspirator robot, este că aceștia pot fi utilizați în orice aplicație în care anterior ar fi putut fi un om”, a spus Wallace.

Ce abilităţi are Destiny

Destinul poate alerga, dansa și chiar executa mișcări de Kung Fu, iar Wallace se așteaptă să vadă umanoizi programați să spele rufe sau să gătească și să facă curățenie.

El descrie umanoidul ca fiind un „model de inteligență artificială întruchipat, cu capacitatea de a vorbi, reacționa și manipula lumea reală”.

Ca o mare parte din tehnologia noastră, hardware-ul său de bază este construit în China, dar NextGen Ri, unde Wallace lucrează ca șef al departamentului de robotică, are un contract în Regatul Unit pentru a construi echipamente suplimentare și a personaliza acești roboți comercial.

Wallace îl programează pe Destiny să îndeplinească sarcini pentru companii folosind instrucțiuni care îl dresează ca pe un animal de companie.

„Ar putea fi o recompensă pentru că sta în picioare, dar o pedeapsă pentru cădere, iar pentru a obține recompensa mai mare, învață să se echilibreze”, a spus el.

Unde poate fi folosit Destiny

Wallace spune că o femeie a întrebat dacă ar putea folosi umanoidul său pentru a-l înlocui pe instructorul ei de Tai Chi, dar era îngrijorată că Destiny va „riposta”.

De asemenea, a fost abordat de o firmă care dorește ca roboții să opereze o unitate de depozitare complet autonomă, de la întâmpinarea clienților până la operarea dulapurilor acestora.

„Poate fi folosit într-o gamă vastă de situații, dar orice este laborios sau periculos este ceea ce analizăm mai întâi”, a spus el. „Lucruri precum dezafectarea reactoarelor nucleare, de exemplu.

„Putem face dezamorsarea de la distanță a bombelor, unde cineva ar pune o cască VR și practic ar controla robotul din întreaga lume.”

Va înlocui job-urile tradiţionale?

Cercetarea umanoizilor este cea mai recentă dezvoltare într-o industrie robotică care folosește deja inteligența artificială pentru a revoluționa fabricile și depozitele. Wallace admite că Destiny va înlocui locurile de muncă tradiționale, dar spune că roboții vor crea noi roluri pentru persoanele care le construiesc, le repară și le întrețin.

Când am întrebat dacă Destiny îmi va lua locul de muncă, a început să răspundă în chineză - înainte ca puțin ajutor din partea lui Wallace să-mi ofere un răspuns pe care să-l pot înțelege.

„Sunt aici să te ajut să strălucești la locul de muncă, nu să-ți iau locul de muncă”, a spus. „Dacă ai vreodată nevoie de un coechipier robotic pentru sarcini plictisitoare și companie distractivă, spune-mi. Ai vrea să-ți etalez câteva dintre mișcările mele?”

Aceste mișcări de dans ajută la captarea imaginației publicului, dar valoarea comercială a umanoizilor se rezumă la competitivitate și reducerea costurilor.

Congresul Sindicatelor a avertizat că tehnologia IA ar putea repeta „dezastrul dezindustrializării”, pe măsură ce acționarii devin mai bogați, în timp ce locurile de muncă sunt „degradate sau înlocuite”.

Dar adaugă că IA ar putea avea potențial dacă este dezvoltată corespunzător, iar lucrătorii ar putea beneficia de câștigurile sale de productivitate. Unii politicieni susțin că automatizarea ar putea ajuta populația îmbătrânită din Marea Britanie să devină mai puțin dependentă de lucrătorii migranți.

În industrie, umanoizii au fost deja dezvoltați pentru sarcini repetitive și de precizie în depozite, centre de distribuție și unele fabrici de automobile din SUA și Coreea de Sud.

Universitatea din Nottingham cercetează utilizarea roboților din domeniul sănătății pentru a face față unei crize în asistența socială. Profesorul Praminda Caleb-Solly a declarat pentru BBC că își propune să afle ce și-ar dori persoanele în vârstă de la acești roboți.

Iar în lumea sportului și a divertismentului, roboții umanoizi sunt dezvoltați pentru atletism, fotbal și parcuri tematice și au apărut alături de oameni în rutine de dans inedite în China.

Un document informativ al guvernului britanic arată că „roboții umanoizi extrem de capabili, mobili, abili și autonomi” vor avea în cele din urmă aplicații potențiale în întreaga societate.

Documentul precizează că acestea ar putea include educația, asistența medicală, sprijinul domestic, construcțiile și căutarea și salvarea.

Nathan respinge temerile legate de roboții autonomi care manifestă violenţă, considerându-le subiect de filmele SF.

„Software-ul a evoluat atât de departe încât, dacă este atacat de hackeri, robotul este capabil să întrerupă orice comunicare, așa că se oprește singur și nu mai poate fi controlat”, adaugă Nathan. „Nu vor exista roboți ucigași prea curând, fac exact ce li se spune”.